Dschungelcamp 2019: Gisele Oppermann packt wieder die „Heulsuse“ aus

Ex-GNTM-Kandidatin bricht Prüfung ab

+ © MG RTL D Gisele Oppermann musste am 2 Tag im Dschungelcamp zur Prüfung ran - und verzweifelt fast. © MG RTL D

Gisele Oppermann ist als GNTM-Heulsuse bekannt und geht nun ins Dschungelcamp 2019. Dort brach sie bereits die erste Prüfung ab und macht ihrem Titel „Heulsuse“alle Ehre.

Dschungelcamp 2019: Gisele muss am zweiten Tag in die Prüfung

Update vom 12. Januar 2019: Gisele muss gleich in Folge zwei wieder zur Prüfung ran, denn sie wurde - wenig überraschend - von den TV-Zuschauern dafür auserkoren. Hätte nach der Heuleinlage bei der ersten Prüfung, zu der alle Teilnehmer außer Tommi Piper ran mussten, auch keiner erwartet...

Bastian Yotta, der ihr am ersten Tag in ihrem schwachen Moment im Hotel schon mit Mantras half, springt am Samstag natürlich auch wieder ein (ob er so sein „Miracle-Morning“ promoten möchte?). „Wenn ich in Stresssituationen komme, dann sag ich mir immer: ‚weiter, immer weiter!‘ Sag mal!“, so Yotta motivierend zu Gisele. Zwar macht sie schön mit, aber ob das wirklich bei der Prüfung „Kanal Fatal“ klappt? Immerhin erwarten sie böse, böse Tiere, vor denen sie bestimmt Angst hat. Der Heulfaktor ist daher hoch. Auch ihre Mitcamper scheinen sich nicht viel Hoffnung auszumalen. GZSZ-Star Felix verabschiedet sich mit den Worten: „Gib alles. Du schaffst das. Probier es wenigstens.“ Aber vielleicht überrascht Gisele uns ja alle.

Und weil es so schön war, also für den Zuschauer und nicht Gisele, darf sie an Tag 3 gleich noch einmal zur Dschungelprüfung.

Dschungelcamp 2019: Gisele Oppermann bricht erste Prüfung ab

Update vom 11. Januar 2019: Die Sendung läuft gerade einmal eine Stunde und fünf Minuten und schon fällt das erste Mal der Satz: „Ich bin ein Star -Holt mich hier raus?“ Und von wem? Natürlich von niemand geringerem als Gisele Oppermann, der ehemaligen GNTM-Heulsuse. Die Kandidaten müssen über eine wackelnde Planke gehen, die auf einem Hochhaus angebracht ist - die erste Dschungelprüfung bevor es in den Dschungel geht. Natürlich wird Gisele panisch und schreit“ HALLO! Es geht nicht!“ Da hilft auch alles gute Zureden der anderen Kandidaten und Moderatoren nicht. Verwundert uns das? Nein, definitiv nicht. Denn erinnern wir uns an GNTM zurück hatte sie auch da bereits schon vor Höhe und allem anderen auch Angst. Das gibt sie sogar selbst zu. Damit hat sie definitiv gute Chancen einen Rekord aufzustellen und zwar der Star zu werden, der am meisten - oder vielleicht sogar jede Woche - den allbekannten Satz sagt.

Mit diesem Einstieg - sie weinte sogar schon im Hotel, weil sie sich schwach fühlte - hat sie gute Chancen in der ersten Woche jeden Tag zur Dschungelprüfung zu müssen.

Die Prüfung meistert sie sogar für ihre Verhältnisse ganz gut. Das Weinen kommt erst danach. Sie bringt zwar die beiden Moderatoren fast um den Verstand, aber immerhin sie wagt es und holt fünf Sterne.

Doch zufrieden ist Gisele nicht mit ihrer Leistung. Und allgemein ist alles zu „heftig“. Kurzzeitig überlegt Gisele sogar, ob sie nicht lieber nach Hause gehen sollte. Sie entscheidet sich dagegen - natürlich mit viel Tränen.

Dschungelcamp 2019: Gisele Oppermann erzählt die Wahrheit über ihren Autounfall

Update vom 10. Januar 2019: Im Dschungelcamp erwarten Gisele Oppermann Ekelprüfungen und viele andere Herausforderungen. Ob die GNTM-Heulsuse dabei starke Nerven beweist, wird sich ab Freitag zeigen. Doch ihren härtesten Kampf hat die 31-Jährige bereits überwunden.

Im November 2010 war Gisele in einen folgenschweren Autounfall verwickelt: Mit ihrem roten Lieferwagen kommt sie damals auf einer Landstraße in der Nähe von Olpe in den Gegenverkehr. Sie prallt mit ihrem Wagen frontal in das Fahrzeug einer Audi-Fahrerin. Mit schweren Verletzung kommt das Model ins Krankenhaus. Wegen Trümmerbrüchen und einer Hüftverletzung wird sie dreimal operiert.

Wie es dem EX-Model im Dschungel geht, lesen Sie ab 11. Januar in unserem Dschungelcamp-2019-Live-Ticker nach.

Gisele Oppermann spricht Klartext über ihren Autounfall

Gerüchte, wonach ihr Unfall eigentlich ein Selbstmordversuch gewesen sei, dementiert Gisele nun entschieden. „Es war kein Suizidversuch, ich bin wegen Glatteis von der Fahrbahn abgekommen“, sagt die Dschungel-Kandidatin gegenüber RTL.

Noch heute spürt Gisele die Folgen des schweren Unfalls. Sie bekomme regelmäßig Hüftschmerzen, wenn es kalt werde und traue sich immer noch nicht richtig, im Schneidersitz zu sitzen. „Das Gehen musste ich wegen der Verletzungen völlig neu lernen“, erzählt Gisele. „Mit Krankengymnastik und Muskelaufbauübungen habe ich mich dann aber ins Leben zurückgekämpft.“

Wie sich Gisele im Kampf um die Dschungel-Krone schlagen wird, erfahren Sie im News-Ticker bei tz.de* und am Freitag um 21:15 Uhr auf RTL.

Dschungelcamp 2019 mit Gisele Oppermann - Sie hatte einen wirklich fiesen Model-Job

Update vom 05.01.2019: Im Jahr 2008 wurde Gisele Oppermann (31) durch Heidi Klums Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ schlagartig berühmt - schrieb als Heulsuse TV-Geschichte. Am Ende wurde sie Sechste. Um einen Modeljob, den sie nach der Show an Land zog, dürfte sie wohl niemand beneiden: Gisele Oppermann verdingte sich als Werbegesicht für ein „Parfum“ eines Intim-Duft-Herstellers, das nach den Gerüchen attraktiver Frauen konzipiert wurde.

Gedacht als Männer-Lockstoff zum Auftragen auf dem Handrücken. Auf „Zeitgeistmagazin.com“ findet sich noch ein Bild, das die Dschungelkandidatin mit einem T-Shirt des Wässerchens zeigt. Damit hätte sie die Männer im Camp eigentlich locker auf ihre Seite ziehen können, doch Gisele Oppermann kommt lieber mit einem Kuscheltier und einem nicht näher beschriebenen Talisman im Dschungel-Gepäck.

Vorbericht: Gisele Oppermann: Das machte sie vor dem Dschungelcamp 2019

Ehemalige GNTM-Kandidatinnen gehören beim RTL-Reality-Format „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zum Inventar dazu: Wir erinnern uns an Sarah Knappik, Larissa Marolt oder Giuliana Farfalla. Ins Dschungelcamp 2019 zieht nun eine weitere Ex-Kandidatin ein, die vor allem durch ihre zahlreichen Weinkrämpfe Berühmtheit erlangte: Gisele Oppermann (30).

Nach ihrer Zeit bei GNTM sorgte sie unter anderem mit Autounfällen, Gerichtsprozessen und einem merkwürdigen Job als Intimduft-Werbegesicht für Furore. Lesen Sie hier, was uns mit Gisele Oppermann als Dschungelcamp-Kandidatin erwartet.

Wird Gisele Oppermann nun auch zur Dschungelcamp-Heulsuse?

2008 wurde Gisele Oppemann in Heidi Klums Castingshow auf einen Schlag berühmt - und das nicht im positiven Sinne: Mit zahlreichen Heulanfällen und ständigem Gejammer machte sich die Halb-Brasilianerin sowohl bei den anderen „Meeeeedchen“ als auch bei den Zuschauern unbeliebt. Mal war die Model-Unterkunft nicht gut genug, mal tat ihr ein Affe leid - zum Weinen gab es immer einen Grund.

Nachdem es um die 30-Jährige jahrelang still war, wird sie jetzt zu den Kandidaten des Dschungelcamps 2019 gehören. Das Magazin „closer“ schreibt zu ihrer Teilnahme an der RTL-Show: „Für einen kleineren fünfstelligen Betrag soll man sie jetzt wieder aus der Versenkung geholt haben.“

Gisele Oppermann in den Schlagzeilen: Unfälle und Gerichtsprozesse

Nachdem Gisele Oppermann als Sechste bei GNTM ausschied, geriet sie immer wieder in die Schlagzeilen - aber nicht wegen ihrer Model-Karriere. Im Oktober 2008 sorgte die Pferdezüchterin für Aufsehen, als sie eine junge Frau im Alkoholrausch mit Stiletto-Schuhen angriff. Zwei Monate später raste Gisele ebenfalls unter Alkoholeinfluss als Geisterfahrerin in eine Polizeiabsperrung. Dafür wurde sie 2009 zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Im November 2010 verursachte das Model erneut einen Unfall, diesmal mit schweren Folgen. Die damals 23-Jährige geriet nahe Lennestadt mit ihrem Wohnmobil erst in den Gegenverkehr und krachte dann in einen Baum. Gisele Oppermann wurde schwer verletzt und lag mehrere Tage im Koma. Entgegen erster Vermutungen aufgrund des Unfallhergangs war es allerdings kein Selbstmordversuch, wie sie damals „Bild“ erklärte: „Ich wollte mich nicht umbringen. Es war ein Unfall.“

Sie beschrieb demnach die Unfallursache folgendermaßen: „Plötzlich bekam ich Kreislaufprobleme, mir wurde schwarz vor Augen. Ich habe noch gemerkt, wie ich die Kontrolle über den Wagen verliere, aber dann weiß ich nichts mehr.“

Daraufhin folgte ein erneuter Gerichtstermin - dabei ging es allerdings um einen Vierbeiner. Bei dem Autounfall war Gisele ihr Hündchen abhanden gekommen. Über ein Tierheim war „Sunny“ in die Obhut von „Big Brother“-Teilnehmerin und Nacktduscherin Sabrina Lange gelandet. Vor Gericht stritten sich die beiden TV-Sternchen um die Hündin, welche letztendlich Gisele zugesprochen wurde.

Vor dem Dschungelcamp 2019: Was macht Gisele Oppermann heute?

2014 konnte Gisele Oppermann dann aber positive Neuigkeiten vermelden: Die damals 26-Jährige wurde zum ersten Mal Mutter. Ihr kleines Töchterchen Maria Lucie Leni sei aber erstaunlicherweise gar keine Heulsuse. Als frisch gebackene Mama sagte sie zu „Bild“: „Ich hätte nie gedacht, dass es so entspannt wird. Ich hab mir das viel anstrengender vorgestellt. Maria schläft nachts drei bis vier Stunden durch. Sie ist so ein liebes Kind.“ Da scheint sie wohl nicht nach der Mama zu kommen, die den GNTM-Zuschauern eher anstrengend vorkam, wie dieses Video zeigt:

Außerdem zog Gisele einen Model-Job an Land. Allerdings dürften sie die anderen ehemaligen GNTM-Kandidatinnen nicht darum beneiden: Wer möchte sich schon gerne „Intimduft-Werbegesicht“ nennen? Der Intimduft „Vulva Original“ soll auf den Handrücken aufgesprüht werden und besteht aus „Vaginal-Gerüchen von begehrenswerten Frauen“, wie Gisele „Bild“ gegenüber erklärte.

Video: Ziehen diese Stars ins Dschungelcamp 2019?

Ist für Gisele Oppermann im Dschungelcamp der Sieg drin?

Welche Rolle würde Gisele Oppermann als Dschungelcamp-Bewohnerin einnehmen? Die obligatorischen Ex-GNTM-Kandidatinnen haben sich in den vergangenen Jahren im Dschungelcamp sehr unterschiedlich präsentiert:

Giuliana Farfalla fühlte sich offenbar überhaupt nicht wohl und stieg 2018 gleich als erste Kandidatin freiwillig aus. 2017 turtelte Gina Lisa Lohfink mit „Honey“, der als Freund von Siegerin Kim Hnizdo ebenfalls durch „Germany‘s next Topmodel“ bekannt wurde. Ein Jahr zuvor repräsentierte die frisch getrennte Natalie Volk die ProSieben-Casting-Show. Aber in Nathalies Fall sorgte vor allem ihre Mutter für Furore, die sich von ihrem Beruf als Lehrerin krankschreiben ließ, um ihre Tochter nach Australien zu begleiten. Blöd gelaufen - Viktoria Volk wurde daraufhin vom Dienst suspendiert und zu einer Geldstrafe verurteilt.

2012 zeigte Nackt-Model Micaela Schäfer im Dschungelcamp bei jeder Gelegenheit ihre Brüste - damals waren es noch zwei, bald will sie sich eine dritte Brust operieren lassen.

Gisele Oppermann ist hingegen prädestiniert dafür, die Camp-Heulsuse 2019 zu werden. Oder überrascht die 30-Jährige die Dschungelcamp-Fans mit einem kompletten Wesens-Wechsel? Dass Gisele auch gut gelaunt sein kann, bewies sie bei „Germany‘s next Topmodel“, als sie ein Männermodel knutschen sollte:

Dschungel-Gerüchte: Welche Kandidaten ziehen ins Dschungelcamp 2019?

Nicht nur Gisele Oppermann steht im Fokus der Kandidaten-Gerüchte. Auch Ex-Bachelorette-Kandidat Domenico de Cicco, DSDS-Zicke Annemarie Eilfeld, Selfmade-Millionär Bastian Yotta, Alf-Stimme Tommi Piper und Erotik-Star Sibylle Rauch sollen sich Anfang 2019 im Dschungelcamp angeblich der 24-Stunden-Überwachung auf RTL unterziehen und so könnten die Gagen der Kandidaten 2019 aussehen.

sp

Auch interessant: Wie bereits erwähnt, wurde Gisele Oppermann durch das Castingformat „Germany´s Next Topmodel“ berühmt. Alles was sie zur Chef-Jurorin und „Modelmama“ Heidi Klum wissen wollen, haben wir für Sie zusammengefasst. Doch sollte sie wirklich ins Dschungelcamp gehen, werden wir alle das sicherlich gerne verfolgen. Hier finden Sie alle Sendetermine von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ auf RTL. Wir haben uns außerdem gefragt, wann die ersten Kandidaten in der Show rausgewählt werden.

Reporter von Bild haben außerdem bereits erklärt, mit welchen Trick RTL vermutlich das Dschungelcamp 2019 steuert - denn es gibt Erfahrungswerte aus den vorherigen Staffeln

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.