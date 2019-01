Dschungelcamp: Domenico bittet Dschungelkönigin Evelyn beim „Wiedersehen“ um Verzeihung - das sagt sie 

Gibt es ein Liebes-Comeback?

Evelyn heißt die neue Dschungelkönigin 2019. Beim großen „Wiedersehen“ traf sie wieder auf Domenico und es wurde emotional. Chris und Bastian haben derweil ihren ewigen Kleinkrieg beendet.

Evelyn wird im Finale des Dschungelcamps 2019 zur neuen Königin gewählt.

Felix landet auf Platz zwei vor Peter.

Domenico de Cicco musste als erster der zwölf Kandidaten aus dem Dschungelcamp 2019 gehen, danach folgten Sibylle Rauch, Tommi Piper, Gisele Oppermann, Leila Lowfire, Doreen Dietel Chris Töpperwien, Sandra Kiriasis und Bastian Yotta.

An Tag 14 musste wegen Serverproblemen bei RTL kein Promi das Dschungelcamp verlassen.

Evelyn erhält als Gewinnerin eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro.

Das sind die Dschungelcamp-Gagen 2019.

RTL veröffentlichte vor der großen „Wiedersehen-Show“ die Voting-Ergebnisse der 13. Staffel.

Am Sonntag trafen alle Dschungelcamp-Teilnehmer in der großen „Wiedersehen“-Show aufeinander.

Dschungelcamp 2019: Domenico bittet Evelyn beim großen „Wiedersehen“ um Verzeihung - das ist die Reaktion

+++ Toll, jetzt gibt es sogar nochmal Gefühle pur! Um wen geht es? Natürlich um Domenico und die frisch gekürte Dschungelkönigin Evelyn. Domenico nutze nämlich die Chance beim großen „Wiedersehen“, um sich bei Evelyn zu entschuldigen und um Verzeihung zu bitten. „Es tut mir weh zu sehen, wie ich zu dir war. Ich hab einfach alles falsch gemacht und es tut mir leid. Ich will mich bei dir entschuldigen“, zeigt sich Domenico einsichtig. Und Evelyn? „Ich nehme Entschuldigungen immer an, auch bei dir.“ Und als Krönung gibt es noch eine innige Umarmung. Wir sind gerührt. Haben die beiden jetzt sogar wieder eine gemeinsame Zukunft? „Für mich ist das abgeschlossen“, haut Evelyn verbal die Tür zu. Küsschen wird es heute also nur zwischen Chris und Bastian geben.

Dschungelcamp: Chris und Yotta „begraben Kriegsbeil“ beim großen „Wiedersehen“

+++ Hand aufs Herz: Wer hat auch eben insgeheim gehofft, dass es beim großen „Wiedersehen“ zwischen Chris und Bastian nochmal ordentlich kracht? Die beiden Streithähne saßen sogar nebeneinander, doch jetzt gaben sie sich ganz zahm. Angesprochen auf den Zwist mit Yotta meinte Chris: „Das war eine Auseinandersetzung, bei der viele Menschen ihren Spaß hatten. Völlig wurscht, was wer gesagt hat.“

Und auch der Yotta will nicht neuen Schwung in das angespannte Verhältnis bringen: „Das Kriegsbeil ist begraben und das liegt jetzt weit weg im Dschungel. Wir werden euch jetzt sicher nicht den Streit liefern, den ihr wollt.“ Schade eigentlich. Gibt es dann wenigstens ein Küsschen, fragt Sonja Zietlow. „Das machen wir dann später“, verspricht Chris. Also doch noch ein Happy End zwischen Chris und Bastian?

+++ Bis auf den kleinen Showdown zwischen Gisele und Doreen versuchen die Camper tunlichst, nichts falsches zu sagen. Auch die TV-Zuschauer wollen ein bisschen mehr „Äktschn“ und vor allem weniger Werbung.

Schon wieder Werbung alteeeeeeeer RTL reicht jetzt mal !!! #ibes — Michelle (@_michelle1895_) 27. Januar 2019

Dschungelcamp: Gisele ätzt beim großen „Wiedersehen“ gegen Doreen

+++ Na, das hat ja nicht lange gedauert. Zickenkrieg-Alarm! Dschungel-Schreihals Gisele und Doreen haben sich ja bekanntlich schon während ihrer gemeinsamen Zeit im Camp nicht all zu gut verstanden. Und auch beim großen „Wiedersehen“ machen die beiden keinen Hehl aus ihrer gegenseitigen Abneigung. Als die Highlights von Gisele gezeigt werden, sitzt Doreen neben der ehemaligen GNTM-Kandidatin und kann sich ein Lachen nicht verkneifen.

Doch das will Gisele nicht auf sich sitzen lassen und wirft einen vernichtenden Blick in Richtung Doreen. „Warum guckst du denn so böse, Gisele?“, fragt Sonja Zietlow. Gisele antwortet zickig: „Die soll nicht so blöd lachen.“ Doreen wiederum meint, dass Gisele nicht wirklich für das Dschungelcamp geeignet sei. „Ich glaube, dass hast du nicht zu entscheiden“, antwortet Gisele trotzig. Puuh, zwischen den beiden herrscht nach wie vor Eiseskälte.

+++ Wie gewohnt werden zunächst erstmal die Highlights aller Kandidaten gezeigt und natürlich auch die einzelnen Camper befragt. Tommi Piper, angesprochen auf die aktuelle Dschungelkönigin Evelyn, meinte beispielsweise, dass er von Beginn an den Evelyns Sieg gelaubt hat. Doch woher hat er seine Nostradamus-Gabe? „Ich hab früher mit Marketing zu tun gehabt.“ Alles klar!

20.15 Uhr: Jetzt geht es los mit der großen „Wiedersehen“-Show mit allen Teilnehmern des Dschungelcamps 2019. Mal sehen, wie alle Kandidaten den australischen Dschungel erlebt haben.

Dschungelcamp: Voting-Ergebnisse veröffentlicht - So souverän schnappte sich Evelyn den Sieg

18.30 Uhr: Ob die neue Dschungel-Königin Eveyln Burdecki schon realisiert hat, dass sie die gut zwei Wochen Dschungelcamp mehr als erfolgreich hinter sich gebracht und zudem noch die Siegprämie von 100.000 Euro gesichert hat? Wir werden es heute Abend erfahren, wenn die große „Wiedersehen-Show“ um 20.15 Uhr bei RTL startet und alle Teilnehmer nochmal zusammenkommen.

Doch noch bevor alle Camper wieder vereint sind, hat der Sender wie jedes Mal nach Ende einer Staffel Dschungelcamp die Voting-Ergebnisse der Teilnehmer veröffentlicht. Besonders spannend sind dabei natürlich die Voting-Ergebnisse vom großen Finale am vergangenen Samstag. Und die zeigen, dass sich Evelyn die Dschungel-Krone recht souverän vor ihren beiden Mitstreitern Peter und Felix gesichert hat.

Mit satten 60,45 Prozent der Zuschauer-Stimmen landete die Dschungelkönigin auf Platz eins. Ihr Sieg stand laut von RTL bereits im Vorfinale mit 46,14 Prozent der Stimmen schon fest. Enger ging es im Vorfinale dagegen zwischen Felix (28,54 Prozent) und Peter (25,32 Prozent) her. Im Finale hatte der spätere Zweite Felix dann aber mit gerade mal 39,55 Prozent der Stimmen gegen Evelyn keine Chance.

Doch auch die Tage zuvor konnte Evelyn durchaus überzeugen und lag insgesamt sechs Mal bei der spannenden Frage „Wer soll im Camp bleiben?“ vorne. Felix konnte sich immerhin am 19. Januar den Sonnenplatz sichern. Und auch Muskelprotz Bastian Yotta hatte am 21. Januar mit 29,83 Prozent der Stimmen die Gunst der Zuschauer auf seiner Seite.

Schlagersänger Peter Orloff startete dagegen erst spät eine Aufholjagd und holte laut RTL immerhin zweimal den zweiten Platz der Stimmen. Ins Vorfinale gelangte Peter mit 17,09 Prozent als Dritter hinter Felix (24,44 Prozent) und der späteren Dschungelkönigin Evelyn (29,41 Prozent).

In der ersten Woche hatten sich die TV-Zuschauer bei der beliebten Frage „Wer soll zur nächsten Dschungelprüfung?“ klar auf Kreisch-Giselle eingeschossen und schickten sie sieben Mal hintereinander in die Dschungel-Prüfung und das übrigens mit großem Abstand.

Nicht vergessen: ab 20.15 Uhr läuft auf RTL „Das große Wiedersehen“ der diesjährigen Dschungel-Camper. Wir begleiten die Sendung natürlich hier im Ticker und halten Sie auf dem Laufenden!

7.20 Uhr: Für Evelyn Burdecki scheint es nichts wichtigeres als den Dschungelcamp-Erfolg gegeben zu haben. Per Videobotschaft wendet sie sich am RTL-Mikrofon an ihre Fans, die sie ihren „Traum“ haben leben lassen. „Wegen euch sitze ich hier. Wegen euch habe ich die Geduld gehabt, wegen euch habe ich dir Kraft gehabt - auch wenn es manchmal schwer war“, hechelt Evelyn ihren Text in einer Mordsgeschwindigkeit herunter. Jaja, was wäre sie nur ohne ihre Fans. Gekämpft habe sie jede Sekunde für die „Menschen da draußen“ - also alle, die nicht im Dschungel leben. Zum Abschluss gibt es noch einen Handkuss für all diejenigen, die an diesem Video einfach nicht vorbeigekommen sind. Evelyns letzte Dschungelprüfung sorgte übrigens bei den TV-Zuschauern für mächtig Aufruhr, die Fans ätzten gegen RTL. Nach ihrem Dschungelcamp-Sieg verrät Dschungelkönigin Evelyn Burdecki ihre Sieger-Taktik - und wie sie über Domenico denkt.

0.45 Uhr: Damit verabschieden wir uns für dieses Jahr aus dem Dschungel. Auf ein Neues mit der 14. Staffel 2020 - sagen wir jetzt mal ganz frech.

Dschungelcamp 2019: Evelyn wird zur neuen Königin gewählt

0.43 Uhr: „Ich schäme mich so, weil mich so viele Menschen angucken“, betont Evelyn bei ihrer Antrittsrede. Oh mein Gott!!!

0.38 Uhr: Bevor Evelyn das Camp verlässt, bringt sie noch den Ranger gegen sich auf. Sie bleibt sich also auch nach dem Aufstieg in den Busch-Adel treu.

Why you are so sauer ? Hach wie werde ich es vermissen #IBES — Thorsten (@thorstenle) 26. Januar 2019

0.32 Uhr: ...Evelyn! Und! Was! Für! Eine! Reaktion! Sie stößt einen Kreischer aus und sinkt zu Boden.

0.31 Uhr: And the winner is...

0 .30 Uhr: Evelyn will mal fünf Kinder haben. Gut, dass wir das jetzt auch wissen. Sie ist noch „Dschungel-high“. Hoffentlich ist das nicht ansteckend. Achso: Die beiden dürfen nochmal 30 Sekunden lang für sich werben.

0.27 Uhr: Die Entscheidung fällt. Sonja und Daniel kehren zum letzten Mal für diese Staffel ins Camp zurück.

0.25 Uhr: Prinz Peter ist überglücklich. Mal ehrlich: Hätte jemand etwas anderes erwartet?

0.23 Uhr: Platz drei geht an Peter.

0.22 Uhr: Jeder der Finalisten kann noch 20 Sekunden für sich werben. Und siehe da: Alle halten sich an das Zeitlimit.

0.19 Uhr: Here we are again. Jetzt geht‘s endgültig um die Wurst - wer muss als erster Finalist gehen?

0.09 Uhr: So, jetzt aber ab ins Dschungelbett. Die letzte Nacht im Urwald steht an. Dann wartet ja nur noch die Krönung. Aber davor müssen wir ganz tapfer sein. Gebt mir ein W. Gebt mir ein E. Gebt mir ein R. Gebt mir ein B. Gebt mir ein U. Gebt mir ein N. Gebt mir ein G. Was ergibt das? Oh...

Noch 12 Werbepausen, dann wissen wir wohl wer #ibes dieses Jahr gewinnt... — Caro von Chaos (@carovonchaos) 26. Januar 2019

0.06 Uhr: „Ich hab die ganze Zeit Gänsehaut - und dann fallen die alle runter.“ Der Dschungel macht Sachen mit Evelyn...

0.04 Uhr: Es folgt die große Belohnung. Jetzt wird aufgetischt. Und es ist doch tatsächlich das erste Mal in den 16 Tagen, dass wir mit den Campern tauschen würden. Aber sie haben es sich natürlich verdient - reinhauen!

0.02 Uhr: Felix wird „den Dschungel vermissen, Mann“. Wir auch, Felix, wir auch!

0.00 Uhr: Damit noch mal zur Übersicht - Peter hat fünf Sterne, Felix vier und Evelyn drei. Ob das eine Rolle bei der Abstimmung spielen wird? Wir sind gespannt.

Dschungelcamp 2019: Felix räumt vier Sterne ab

23.58 Uhr: Und zum krönenden Abschluss gibt es 20 Dschungelpythons. „Come on, Digger“, motiviert sich Felix. Eine der Schlangen deutet jedoch einen Biss an und so bricht er ab: „Darauf kann ich scheißen. Ich hoffe, ich habe für die anderen etwas geholt!“ Tolle Einstellung: „Ob ich mein Goodie habe, ist egal. Hauptsache die anderen bekommen etwas. “

23.57 Uhr: Als nächstes erwarten ihn fünf Kilo Fliegen. Und wieder sind Felix‘ Zungenspiele erfolgreich. Stern Nummer vier ist sicher.

23.55 Uhr: 50 Huntsman-Spinnen warten nun auf Felix. Die können übrigens beißen - netter Hinweis von Sonja. Der GZSZ-Star lässt sich aber nicht beirren und sackt auch diesen Stern ein.

23.54 Uhr: Im nächsten Kasten lauern Schlammkrabben. Und wieder ist Felix erfolgreich. Läuft bei ihm!

23.53 Uhr: Felix hat den Dreh raus. Der erste Stern ist seiner.

23.52 Uhr: Da schau an! Die vom RTL konnten es tatsächlich einrichten, die Werbung noch einmal zugunsten des IBES-Finales zu unterbrechen. Dabei will die 100.000-Euro-Siegprämie ja wieder eingespielt werden...

23.43 Uhr: Während wir für ein Jahr Abschied nehmen von Dr. Bob, findet sich Felix in einem Kasten mit 10.000 Kakerlaken wieder. Aber vorher schaltet RTL den nächsten Werbeblock - wer sitzt da eigentlich am Hebel?

Ich schau #ibes eigentlich nur, weil Dr. Bob mein Herz so erwärmt pic.twitter.com/Blo1wHCltJ — gina (@vorstadtliebe) 26. Januar 2019

23.41 Uhr: Felix muss seinen Kopf in Kästen stecken, in denen es vor Tierchen nur so wimmelt. Den Stern muss er mit der Zunge von einem Gewinde drehen.

23.38 Uhr: Jetzt darf sich also Felix beweisen - mit „fünf Brutkästen für den werdenden Vater“ (O-Ton Sonja). Er will „den Zuschauern, meiner Familie und mir beweisen, dass ich es schaffen kann“.

23.35 Uhr: Von den Mahlzeiten sind die beiden Herren aber nicht angetan. „Schweineleber esse ich auch so“, meint Felix. Und Peter über das Lammhirn: „Ist auch lecker.“ Da werden aber ganz schön die Ellbogen ausgefahren.

23.34 Uhr: Welcome back im Dschungel drin. Evelyn könnte „die ganzen Bäume umarmen, den ganzen Dschungel“. Na, das würden wir aber doch gern mal sehen.

23.26 Uhr: Bevor sich Felix bei „Healthy“ beweisen darf, gibt es wieder Werbung.

Dschungelcamp 2019: Evelyn erkämpft sich drei Sterne

23.24 Uhr: Und zum Abschluss hat sie die Wahl zwischen Weißwein und einem „Dschungel“-Bier aus pürierten Kakerlaken, Mehlwürmern und Grillen, gemischt mit Kuh-Urin und obendrein einem Schaum aus fermentierten Sojabohnen. Das schüttet sich Evelyn auf ex in den Rachen. In 13 Sekunden ist das Glas leer. Chapeau, Madame!

23.20 Uhr: Wie wär‘s jetzt mit Tiramisu? Das überlässt sie aber Daniel. Auf Evelyn wartet dagegen Kamelpenis. Ihre erste Reaktion: „Penisse sind gar nicht so mein Ding.“ Wollten wir das wirklich wissen? Nachdem sie das Teil eine Zeit lang verbiegt, wirft sie es sich schließlich in den Mund. Und sie schafft es in den vorgegebenen 90 Sekunden. Geht doch - das mit Evelyn und den Penissen. Wieder feiert sie sich selbst ab.

23.16 Uhr: Nun muss der Obstsalat weichen - für einen lebenden Skorpion. Sie zweifelt zwar, aber versucht es dann. Und diesmal flutscht es. Das Tier ist in dem Zeitlimit von einer Minute verputzt. Als erstes dankt sie „dem lieben Gott“. So glücklich war wohl schon lange kein Camper nach seinem ersten Stern.

23.13 Uhr: Gnocchi mit Thunfisch und Arrabiata werden ebenfalls verschmäht. Dafür darf sie Lammhirn naschen. Wohl bekomm‘s! Fieser Spruch von Sonja: „in 60 Sekunden kannst du dir sehr viel Hirn anessen.“ Gleiches Bild - Evelyn kaut und kaut und kaut vergeblich. Es kommt ihr sogar wieder hoch.

23.11 Uhr: Sie schiebt einen gemischten Salat zur Seite und darf sich an Buschschweinelunge versuchen. Leider schafft sie die Portion nicht in den vorgegebenen 60 Sekunden nicht. Evelyn kaut und kaut und kaut und spuckt es dann aus.

23.10 Uhr: Evelyn ist geschockt: „Most of den Tieren ist tot, aber es kann auch etwas lebendig sein.“

23.07 Uhr: Evelyn startet „Full of Magenful“ in die Prüfung „Full of Energy“. Nicht die beste Voraussetzung. Aber wer kennt dieses Gefühl nicht?

23.05 Uhr: Evelyn meint, wenn sie weint, sehe ihre Nase noch größer aus. Da gab‘s doch schonmal ne Figur, deren Nase wachsen konnte...

23.02 Uhr: Evelyn erfindet mal eben schnell Crocodile Ghandi. Köstlich. Apropos - jetzt wird „The Brain“ zu Tisch gebeten.

Crocodile Gandhi ist einfach der beste Spitzname, den man sich für Peter ausdenken kann. #ibes — Dschungel-Manniac (@manniacIBES) 26. Januar 2019

Dschungelcamp 2019: Peter gewinnt alle fünf Sterne

22.59 Uhr: Mit noch einer knappen Minute auf der Uhr beschließt Peter die Prüfung erfolgreich. Starke Vorstellung! Er zeigt auch wieder die bereits berühmte Peter-Pose.

22.57 Uhr: Auch diesen Stern sackt Peter ein - obwohl der Magnet zunächst etwas bockt. Und zum Abschluss folgt der Teppichpython.

22.56 Uhr: Jetzt grüßt ein Krokodil - und das zeigt sich bissig. Zum Glück sind Ober- und Unterkiefer zusammengebunden. Mit einem „See you later Alligator“ verabschiedet er sich in Richtung Riesenwaran.

22.55 Uhr: Peter schnappt sich den ersten Stern im Käfig mit Echsen. Dann geht‘s weiter zum Dschungelpython. Souverän macht er das.

22.53 Uhr: Nach acht Minuten Werbung geht es weiter. Juchhu!

22.45 Uhr: Sagen wir mal so - „Let‘s get ready to rumble“. Ach ne, jetzt gibt‘s erstmal Werbung.

22.40 Uhr: Peter Strong macht den Anfang. Auf ihn warten ein paar - (oder ein paar mehr) Tierchen in verschiedenen Kammern. In diesem muss er die magnetischen Sterne sammeln. Acht Minuten hat er dafür Zeit.

Dschungelcamp 2019: Finale Prüfungen heißen „STRONG“, „HEALTHY“ und „FULL OF ENERGY“

22.38 Uhr: Und ein Bisschen Bastian hat es doch ins Finale geschafft. Die finalen Prüfungen heißten „STRONG“, „HEALTHY“ und „FULL OF ENERGY“. Und Evelyn kommt auch noch HILTI herum. Wie bitte?

22.36 Uhr: Auch schön - die vom RTL verleihen Legat ein Abzeichen für die Ehrenlegion. Das nennt man dann erfolgreiches Outsourcing. Hätte der Kollege auch eine neue Bestimmung gefunden.

22.35 Uhr: Huiuiuiuiui - auch Bastian deutet an, dass er noch einiges auszupacken habe über Chris. Warum dann nicht sofort? Wir hätten gerade Zeit.

22.34 Uhr: Soso, für Bastian beginnt das Leben nach dem Dschungelcamp. Ist dann der 26. Januar also sein zweiter Geburtstag?

22.31 Uhr: Der Abschied von Sandra gerät am emotionalsten. Dagegen schlägt Bastian Evelyns Bitte aus, die anderen Ex-Camper zu grüßen. „Nein, warum soll ich das denn machen?“ Ein echter Charme- pardon Schämbolzen...

22.29 Uhr: Derweil schmettert Chris im Zwiegespräch mit seinem Manager über Bastian: „Der soll noch einmal die Klappe aufreißen - dann sorge ich aber für eine Schlagzeile.“ Gibt‘s eigentlich noch Promi-Boxen? Wir fragen für einen Freund.

22.28 Uhr: Bastian haut einen raus. In der Runde der Top-5 sagt er: „Ich werde keinen von hier vermissen. Wenn ich raus bin, werde ich nicht mehr an euch denken.“ Da will aber jemand nochmal Sympathiepunkte einheimsen.

Dschungelcamp 2019: Chris nennt Bastian „Pappnase“ und „Hackfresse“

22.26 Uhr: Chris schießt scharf gegen Bastian, von wegen „Pappnase“ und „Hackfresse“. Oh man, das wird ein spannendes Wiedersehen.

22.24 Uhr: Chris erkennt also seinen größten Fehler - er hätte sich niemals mit Bastian vertragen dürfen. Genau, sonst hätte er garantiert mehr Sympathien bei den Zuschauern gewonnen. Zoff sells.

22.22 Uhr: Chris könnte mit seiner Vorhersage „Evelyn Dritte, Felix Zweiter und ich der Gewinner“ beinahe als Orakel durchgehen. Nur sich selbst hat der gute Currywurstmann ein My überschätzt.

22.21 Uhr: Erstmal ein Rückblick auf die letzten Camp-Stunden für Bastian und Chris. Weil‘s so schön war.

22.18 Uhr: Evelyn stellt die Frage aller Fragen - wie wird die Gewinnsumme ausgezahlt? Natürlich in Dschungelwährung - also Sternen.

22.15 Uhr: Erste Feststellung - für eine Gesangskarriere reicht das nicht, Felix!

22.14 Uhr: Der Countdown läuft. Noch 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - FINALE!

22.00 Uhr: Noch 15 Minuten. Nur Geduld, kleiner IBES-Fan!

Dschungelcamp 2019: Evelyn gilt bei Wettanbieter als Favoritin auf die Krone

21.48 Uhr: Welcher Promi hat die größten Chancen auf die Dschungelkrone? Wenn es nach Bet3000 geht, ist Evelyn die klare Favoritin auf den Thron. Dahinter gab es jedoch eine Verschiebung.

21.30 Uhr: Uhrenvergleich - wir haben es Dreiviertel vor IBES-Finale! Huch, schon so spät????

21.15 Uhr: Alles eine Frage der Perspektive - wir gehen schon mal in uns...ne, echt jetzt, noch kein Plan.

21.06 Uhr: Im Finale muss jeder der Thronanwärter eine eigene Dschungelprüfung bestreiten. Das ist zumindest für Evelyn und Felix eine neue Erfahrung. Peter war bereits beim „Graus am See“ auf sich allein gestellt. Doch wie haben die drei Camper bislang abgeschnitten? Am erfolgreichsten war Felix, der fünfmal ran musste und dabei 26 von 43 möglichen Sternen ergatterte - das ist eine Quote von 60,5 Prozent. Evelyn kommt bei ebenfalls fünf Prüfungen auf 24 von 43 Sternen - also 55,8 Prozent. Peter kämpfte viermal um Sterne und gewann 18 von 34 - eine Erfolgsquote von 52,9 Prozent.

Dschungelcamp 2019: Was würden die Promis mit der Siegprämie machen?

20.41 Uhr: Eigentlich gibt es nur noch drei Optionen für den Dschungelkönig respektive die Dschungelkönigin. Obwohl...

19.40 Uhr: Wer sich fragt, auf welchem Weg die meisten Camper gefunden werden: Dieses Schaubild trifft es doch ziemlich auf den Punkt.

19.28 Uhr: Erstmals kassiert der IBES-Gewinner neben Dschungelkrone und -zepter auch eine satte Prämie von 100.000 Euro. Wofür würden die Finalisten diese Summe verwenden? Das verrieten sie im Dschungeltelefon. Während Felix je eine Hälfte für seine Familie sowie sein Kind aufwenden will, planen Evelyn und Peter Einsätze für den guten Zweck. Sie würde gern Wasserbrunnen bauen, denn „der Mensch braucht ganz viel Wasser“. Er will gemeinsam mit dem Projekt „Fly and Help“, das sich in Entwicklungsländern engagiert, seine dritte Schule bauen.

Dschungelcamp 2019: Bastian schießt scharf gegen seinen Vater

15.08 Uhr: Bastian Yotta ist nach seinem Auszug aus dem Dschungelcamp 2019 stocksauer. Nicht unbedingt, weil er rausgewählt wurde. In Freiheit hat Bastian nun mitbekommen, was so alles um seine Person in den Medien geschrieben und gesendet wurde. Im Interview mit RTL kotzt er sich nach seinem Auszug nun so richtig aus.

Vor allem bringen ihn die Aussagen seines Vaters Josef Gillmeier auf die Palme. Zur Erinnerung: Im Dschungelcamp hatte Bastian Yotta unter Tränen erzählt, dass er als Kind von seinem Vater regelmäig mit einem Stock geschlagen worden sei. Was Josef Gillmeier seinerseits leugnete. Und seinem Sohn vorwarf, diese Geschichte aus Gründen der TV-Inszenierung erfunden zu haben. Weiter steht in der Prügel-Geschichte also Aussage gegen Aussage. Gegenüber RTL erklärte Josef Gillmeier: „ "Ich habe Bastian nie geschlagen, es gab gar keinen Stock bei uns Zuhause. Er macht das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen."

Bastian Yotta greift seinen Vater im RTL-Interview nun massiv an: "Papa, du bist ein Lügner. Ich habe jeglichen Respekt vor dir verloren. Leider sind Opa und Oma gestorben. Die hätten bezeugen können, was du mit mir gemacht hast."

Video zum Dschungelcamp 2019: Die Lügen von Chris und Yotta

Und weiter sagt Bastian Yotta: "Hätte er gesagt, ich habe meinen Sohn geschlagen, es war falsch, es tut mir leid. Dann hätte ich ihn angerufen und wir würden unser Verhältnis neu aufbauen. Das abzustreiten ist aber feige und beschämt die Familie. Das von ihm zu lesen hat mich härter getroffen, als alle Schläge zusammen."

Dann gab es da auch noch die Vorwürfe des Münchner Ehepaares Maria (66) und Helmut Otto (75) will Bastian Yotta nicht einfach so stehenlassen. Sie hatten laut eigenen Aussagen 1,6 Millionen Euro in eine Geschäftsidee von Bastian Yotta investiert. Nun befürchten sie, das Geld niemals wiederzusehen. Bastian Yotta - so behaupten sie - soll den Kontakt zu beiden beendet haben: "Irgendwann ist er ausgestiegen aus der Geschichte, hat das Geld und gelebt wie Gott in Frankreich.

Auch das will Bastian Yotta nicht so stehen lassen. Gegenüber RTL betont er: "Ich war mit den Ottos nach dem Investment über ein Jahr in Kontakt, sie haben meine Handynummer. Aber nach der Trennung von meiner Ex-Freundin Maria, hat sie versucht, die Ottos auf ihre Seite zu ziehen. Es gab böses Blut und die Ottos wollten nicht mehr mit mir reden. Ich habe den Kontakt nie abgebrochen."

Bastian Yotta erklärt außerdem: "Der Vertrag über das Investment läuft bis 2020, dann muss ich ein entsprechendes Produkt liefern. Wenn ich das nicht mache, müssen wir nach einer Lösung suchen."

Der Rundumschlag geht aber noch weiter. Es gab ja den Vorwurf, dass Bastian Yotta seinen "Miracle Morning" vom US-Autor Hal Elrod geklaut habe. Für Yotta ist das blanker Unsinn dazu: "Der Miracle Morning im Buch hat mit meinem überhaupt nichts zu tun. Aber es hat die Motivation in mir freigesetzt, mich nach dem Aufstehen um mein Mindset zu kümmern. Also habe ich angefangen, meinen eigenen Miracle Morning zu entwickeln. Und das ist meine eigene Kreation."

Dschungelcamp 2019: Sie stehen heute im Finale - und diese Promis sind raus

12.45 Uhr: Diese drei Kandidaten stehen im Finale des Dschungelcamps 2019: Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (30), Schlagersänger Peter Orloff (74) und GZSZ-Star Felix van Deventer (22). Für sie geht es heute Abend ab 22.15 Uhr um die Dschungelkrone - und um die Siegprämie von 100 000 Euro. Wobei Letztere für die Kandidaten wohl am wichtigsten ist.

Für RTL war das Halbfinale am Freitagabend ein großer Quoten-Erfolg: Das Halbfinale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ verfolgten gestern ab 22.15 Uhr insgesamt 5,52 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 21,8 Prozent). Der Spitzenwert lag bei 6,09 Millionen Zuschauern. Bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte das Dschungelcamp am Freitagabend einen Marktanteil von 28,4 Prozent (4,00 Millionen Zuschauer).

Dschungelcamp 2019: Alle gehen auf Evelyn Burdecki los

Update vom 26. Januar 2019, 9.09 Uhr: Was war denn das für ein Halbfinale? Gleich drei Kandidaten mussten das Camp am Freitagabend verlassen. Chris Töpperwien, Sandra Kiriasis und Bastian Yotta haben keine Chance mehr auf die Dschungelkrone. Somit steht fest: die herrlich erfrischende Evelyn Burdecki, GZSZ-Schauspieler Felix van Deventer und Schlagersänger Peter Orloff stehen im Finale.

Wer „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ dann gewinnt, entscheidet sich am heutigen Abend live im TV. Zuvor müssen die drei jeweils eine einzelne Dschungelprüfung absolvieren. Obwohl das RTL-Dschungelcamp noch zwei weitere Folgen für die Fans ausstrahlt, denken viele Twitter-User bereits jetzt an das nahende Ende. Die letzten zwei Wochen scheinen bei vielen Zuschauern Spuren hinterlassen zu haben.

Wenn man realisiert, dass man auf #IBES bald wieder ein Jahr warten muss. pic.twitter.com/rQTPhOCFEb — Sascha M (@SaMue1702) 25. Januar 2019

Dschungelcamp 2019: Sandra und Bastian müssen gehen

23.43 Uhr: Okay, einen haben wir noch zu später Stunde. Nimmt man die Zahl der Instagram-Follower als Maßstab, stünde der Dschungelkönig längst fest.

23.34 Uhr: Und damit verabschieden wir uns bis zum großen Finale. In rund 25 Stunden wissen wir, wer 13. Dschungelkönig(in) ist.

23.30 Uhr: Nochmal zur Übersicht. Im Finale dabei sind Evelyn, Felix und Peter.

23.29 Uhr: Die letzte Entscheidung fällt zwischen Bastian und Peter. Dritter Finalist ist Peter. Damit scheitert auch Bastian.

23.28 Uhr: Sie wird begleitet von Felix oder Sandra. Dabei ist Felix - Sandra muss gehen.

23.27 Uhr: Im Finale ist Evelyn.

23.26 Uhr: Sonja und Daniel walten ihres Amtes. Machen sie es spannend? Oder wird es kurz und schmerzlos?

23.25 Uhr: So, Werbung überstanden. Auf geht‘s in die Entscheidung vor der Entscheidung. Welchen beiden Kandidaten wird vor dem Finale die Tür gewiesen?

23.16 Uhr: Nun folgt der Aufruf der fünf Halbfinalisten zum Anruf. Dann Werbung. Und dann der Doppel-Rauswurf.

23.14 Uhr: Felix tippt am Lagerfeuer mit Bastian auf Evelyn als Sieger. Derweil wirft Yotta Peter vor, immer bewusst mit der Kamera zu spielen. Das hätte der Schlagersänger ja 60 Jahre erfolgreich getan.

Dschungelcamp 2019: Bastian spricht über Verlust des ungeborenen Kindes

23.12 Uhr: Nicht nur im Internet wird wild spekuliert, wie viel Wahrheit hinter Yottas Geschichte steckt. Auch Sonja deutet da etwas an. Hoffen wir mal, dass Bastian nicht nur mit den Emotionen der Zuschauer spielt.

23.10 Uhr: Auch Bastian offenbart nun, dass seine Ex-Freundin ein Kind verloren hat. Die Situation schildert er im Dschungeltelefon. Die Nachricht vom Tod des Kindes habe ihn „krasshart getroffen, das war ein Schock“. Auch bei ihm kommt nun alles wieder hoch.

23.08 Uhr: Chris will Bastian provozieren, aber der behält diesmal die Ruhe. Doch die ganze Situation schlägt Sandra aufs Gemüt. Sie muss an ihr verlorenes Kind denken. Und Felix deutet das Thema auch gegenüber Bastian an.

23.06 Uhr: Jetzt geht Bastian aber dann doch zu weit. Er schnappt sich Evelyn und wirft ihr „Fake-Freundlichkeit“ zu Chris vor. Sie verteidigt sich, weil sie schlicht niemanden ausschließen wolle.

23.05 Uhr: Bastian glaubt noch an den (Dschungel-)Gott: „Ich habe darum gebeten, dass seine Maske fällt.“ Auch er wirft Chris vor, für das Fernsehen zu performen.

23.02 Uhr: Oha! Sandra wirft Chris vor, eine Show abzuziehen: „Die Kamera geht an, der geht voll ab und schreit rum. Die Kamera ist aus, dreht er sich um und lacht.“ Der Ciurrywurstmann schafft es sogar, Peter gegen sich aufzubringen. Alle Achtung!

22.59 Uhr: Nachdem Felix Daniel eine Burger schmackhaft gemacht hat, geht‘s für alle zurück ins Camp. Chris‘ Laune ist im Wasser versunken: „Zwei Sterne ist scheiße.“ Damit können die Mitcamper nichts anfangen. Der Currywurstmann fährt aus der Haut: „Ich bin stinkesauer, ehrlich!“ Dann befiehlt er den Abgang Richtung Camp.

22.57 Uhr: Wirklich glücklich wirken die Camper nicht. „Besser als kein Stern“, stellt Chris fest. Daniels süffisanter Konter: „Aber schlechter als sechs.“

Dschungelcamp 2019: Promis erkämpfen sich in der Prüfung zwei Sterne

22.56 Uhr: Das war‘s dann aber auch mit der Herrlichkeit. Die Mädels schaffen es auch im zweiten Durchgang nicht, den Stern zu crashen.

22.55 Uhr: Jetzt wuppen sie es. Auch Felix zerstört seinen Stern. Macht nach Adam Riese zwei Sterne.

22.53 Uhr: Während sich Chris noch wegen seines zweiten Fehlversuchs auskotzt, gibt Bastian dem Stern den Rest. Der erste Volltreffer des Tages.

22.52 Uhr: Und auch Evelyn landet neben dem Stern. Btw: Legat als Daniel-Double war echt köstlich.

22.49 Uhr: Achso - wer es nicht sehen kann, so in etwa schaut die Prüfung aus.

Ich wusste doch, dass ich die Prüfung schon mal gesehen habe. #IBES pic.twitter.com/gcbLki99Q1 — benelux900 (@benelux900) 25. Januar 2019

22.43 Uhr: Und dann gibt‘s WERBUNG!!! Während Evelyn in Richtung Stern schwingt - warum, RTL?

22.42 Uhr: Auch Felix und Sandra stürzen sich am Ziel vorbei. Das riecht nach einem, kargen Mahl am Abend.

22.40 Uhr: Bastian erwischt den Stern mit dem rechten Arm, aber der zerspringt nur in zwei Teile. Nicht genug.

22.39 Uhr: Chris darf als erster ran, verpasst den Stern aber deutlich.

Dschungelcamp 2019: Sternlandung im „Schwingerclub“ nötig

22.37 Uhr: Nett, dass Sonja Dr. Bob als „Chef vom Schwingerclub“ betitelt. Jetzt geht‘s ans Ausziehen - aber nur Peter und Evelyn legen einige Klamotten ab.

22.35 Uhr: Die Prüfung trägt den Namen „Schwingerclub“. Fünf Promis schwingen nacheinander mit einer Liane von einer Mauer hinunter über einen Weiher, wo Peter einen Stern positioniert, der mit einem Sprung in drei Teile zerlegt werden soll. Jeder der anderen fünf Kandidaten hat zwei Versuche.

22.33 Uhr: Zum Glück geht es jetzt wieder lustiger weiter. Die Dschungelprüfung steht für alle sechs Kandidaten an. Chris giftet gegen Evelyn, die ihre Trinkflasche vor dem Abmarsch verlegt hat. Ihre Feststellung: „Ich möchte jetzt lieber Harmonie statt Psychiatrie.“ Bitte?

22.31 Uhr: Im Gespräch mit Felix verrät Sandra, dass ihr Ex keine Kinder haben wollte. Besonders belastet sie, dass viele Wegbegleiter nach ihrem Karriereende beinahe erwarten, sie schwanger zu sehen. Sie erzählt sogar, dass sie 2015 ein Kind vor der Geburt verloren hat. Das Schlimmste: Für ihren Ex war das sogar ein Freudentag. Heftig, heftig!

22.29 Uhr: Jetzt wird sehr emotional- Sandra offenbart im Dschungeltelefon, wie schwer es für sie ist, mit 44 Jahren kein Kind zu haben. Das Thema komme bei ihr hoch, weil sie sich für Felix und seinen im Anflug befindlichen Nachwuchs freut.

22.26 Uhr: Die unendliche Geschichte um die Luxusgegenstände bekommt ein neues Kapitel. Weil Bastian Waschs ins Feuer geschüttet hat, bleiben Kissen und Co. konfisziert. Er lässt sich dafür aber nicht die Schuld zuschieben. Damit bringt Yotta auch Sandra gegen sich auf. Die kotzt sich bei Evelyn samt (an Bastian gerichteten) Stinkefinger aus: „ Der zeigt jetzt doch sein wahres Gesicht. Ich hab‘ echt gedacht, Mensch, der ist doch gar nicht so ein Arschloch. Da habe ich mich wohl getäuscht!“

Dschungelcamp 2019: Chris muss das Camp zu Beginn des Halbfinales verlassen

22.23 Uhr: Gehen muss Chris. Das war kurz und schmerzlos. Seine Reaktion: „Toll!“ Dann schiebt er noch ein „Gott sei dank“ nach. Wer‘s glaubt!

22.20 Uhr: Chris vermutet eine Masche von RTL, Bastian droht derweil eine Zwei-Millionen-Klage gegen RTL an. Und was vermutet Evelyn? „Vielleicht ist ja irgendwie dieser Stromdurchlauf kaputt. Oder irgendwelche Maste, diese langen Dinger. Ich hatte mal einen Hamster gehabt. Der Hamster hat damals auch die Telefonleitung durchgegessen. So was kann ja auch hier passieren.“

22.18 Uhr: Sonja und Daniel machen sich schon auf den Weg ins Camp. Wer fliegt jetzt gleich raus? Bislang hat es nur den Server getroffen.

22.17 Uhr: Oha, heute scheint es ordentlich zu krachen zwischen den Campern. Oder um es mit Twitter zu sagen:

Alle zicken sich an. Ich liebe es! #ibes — Sofie ⚡️ (@_Madame_Mim_) 25. Januar 2019

Update vom 25. Januar, 22.10 Uhr: Die Nervosität steigt - besonders vor den TV-Schirmen.

Omg. Sofort zu Beginn vom Dschungel fliegt der Erste. OMG OMG OMG OMG. #Ibes — mads. (@nicht_nett112) 25. Januar 2019

Geil Geil geil! Heute fliegen gleich drei Dschungelcamper raus.

Frag mich nur, wie die das alles in einer Stunde unterbringen wollen. Wird wohl wieder verlängert werden. #IBES — fraeulein_senfgesicht (@misssenfgesicht) 25. Januar 2019

Update vom 25. Januar, 22.00 Uhr: Domenico ist ja schon seit einer Woche zurück im Hotel. Die Zeit seither hat er unter anderem genutzt, um sich ein Tattoo als Andenken an die IBES-Staffel stechen zu lassen. Seeeeeeehr gewöhnungsbedürftig, das Ding.

Update vom 25. Januar, 21.45 Uhr: In einer halben Stunde beginnt die große Rauswurf-Orgie. Das läuft dann nach dem Schema: Du bist raus! Und du bist raus! Und! Du! Bist! Raus! So - noch jemand übrig?

Dschungelcamp 2019: Im Halbfinale fliegen drei Camper raus

Update vom 25. Januar, 21.35 Uhr: RTL hat bereits erklärt, wie es im Halbfinale weitergehen wird. Gleich zu Beginn der Sendung muss der Kandidat, der am Donnerstag die wenigsten Stimmen erhalten hat, gehen. Rund eine Stunde später folgen zwei weitere Camper, damit wie gewohnt drei Finalisten feststehen.

Update vom 25. Januar, 21.15 Uhr: Auch im Camp wurde nach dem überraschenden Ende der Donnerstags-Folge ohne Rauswurf über die Hintergründe spekuliert. „Das ist ja nicht normal“, findet Bastian. Während Felix echte Zweifel zu plagen scheinen, witzelt Yotta: „Wir bleiben jetzt bis Montag.“ Richtig verwirrt ist Felix nach seiner Feststellung: „Morgen gehen dann zwei.“ Denn Chris berichtigt ihn: „Dann müssen ja drei gehen.“

Im Dschungeltelefon gibt sich Bastian locker: „Was ist los hier? Keine Entscheidung heute, die Nerven liegen blank im Camp.“ Und dann frotzelt er: „Habt ihr eure Serverlizenz-Gebühr nicht bezahlt?“ Zur Erinnerung: Daniel hatte die Verschiebung der Entscheidung auf ein Server-Problem zurückgeführt.

Nur noch zwei Tage bleiben den Camp-Teilnehmern, um sich von ihrer besten Seite zu zeigen und so die Dschungelkrone zu holen. Und das ist wahrlich für viele nicht so einfach. Bastian Yotta und Chris Töpperwien konkurrieren beispielsweise nach ihrer wundersamen Versöhnung schwer miteinander, wer eigentlich das größere Ego, Unternehmen und vieles mehr hat. Bei beiden ist es schwer vorstellbar, dass einer ins Finale kommt. Zumindest wenn man den aktuellen Dschungelcamp-König-Wettquoten traut. Demnach wäre Chris auf Platz 4 und Yotta auf Platz 5. Auf Platz 6 liegt Sandra Kiriasis.

Drei Kandidaten fliegen heute aus dem Dschungelcamp 2019

Sollten die Prognosen stimmen, würden diese drei Kandidaten heute aus dem Camp fliegen. Nachdem es gestern Serverprobleme beim Voting gab, mehr Infos lesen Sie in unserem Live-Ticker von Tag 14 aus dem Camp nach, wird die Entscheidung auf heute verschoben.

+ Daniel Hartwich und Sonja Zietlow verkünden die Panne beim RTL-Voting. © TVNow

Doch wer hat demnach dann gute Chancen auf den Thron?

Peter Orloff liegt nach den Umfragen auf Platz 2. Aber Peter kündigen auch schon viele Kollegen, wie beispielsweise Michael Holm, Unterstützung an.

Wer holt die Dschungelkrone? - Wombat Apari weiß es

Wenn es wiederum nach dem Wombat-Orakel geht, steht die Gewinnerin schon längst fest. Denn Wombat Apari ist sich sicher, dass Evelyn das Dschungelcamp 2019 gewinnt. Zielsicher wirft er alle Bilder außer Evelyns Dschungelbild um: Die Entscheidung ist also klar.

+ Das Wombat-Orakel sieht Evelyn als Dschungelkönigin. © AFP PHOTO

Auch nach den aktuellen Wetten, liegt Evelyn klar auf Platz 1. Ob das weiter so bleibt, wird sich morgen im Finale zeigen.

