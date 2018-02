Dschungelcamp 2018: So ging das große Finale aus

Alle Kandidaten im Überblick

Welche Kandidaten haben es ins Finale des Dschungelcamps 2018 geschafft? Und wer flog wann raus? Der große Überblick zu „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“.

„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“: Das Dschungelcamp ging 2018 in die 12. Runde. Wie jedes Jahr mussten die Kandidaten verschiedene Prüfungen bestehen, mit ihren neuen Mitbewohnern klar kommen (nicht nur den Menschen, versteht sich) und dann auch noch schauen, dass sie von den Zuschauern in die nächste Runde gewählt werden. Gar nicht so einfach, was die „Promis“ da alles meistern mussten. Doch es gab ja zum Glück wie immer die Möglichkeit, den australischen Dschungel freiwillig zu verlassen. Mit den Zauberworten „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ kann man da schneller raus sein, als so mancher Kandidat im Camp bis drei zählen kann.

Doch bei den vielen Teilnehmern und den täglichen Folgen kann man leicht den Überblick verlieren. Deshalb haben wir für Sie zusammengefasst, wer beim Dschungelcamp 2018 wann raus geflogen ist und welche drei Kandidaten es ins Finale geschafft haben - das übrigens wegen starker Regenfälle in Gefahr war.

Dschungelcamp 2018: Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Unsere Prognose vorab: Wer könnte das Dschungelcamp 2018 freiwillig verlassen?

Wer ruft Anfang 2018 noch den entscheidenden Satz „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ in die Kamera? In diesem Fall ist das Abenteuer Dschungelcamp für den Kandidaten oder die Kandidatin sofort beendet.

Das ist jetzt auch im Dschungelcamp 2018 wieder passiert - sogar schon zwei Mal. Schon in den vergangenen Staffeln gab es etliche Kandidaten, die die Show (mehr oder weniger) überraschend auf eigenen Wunsch verließen.

Den berühmtesten Ausstieg aus dem Dschungelcamp legte vermutlich der Schlagersänger Michael Wendler nach nur vier Tagen im Januar 2014 hin. Da half nur noch Kopfschütteln, als er zunächst selbstsicher die Worte „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ von sich gab und wenig später einfach prompt zurück in den australischen Dschungel wollte. "Ich glaub, sowas gab's noch nie: Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!" Nette Idee, die aber so nicht ganz funktioniert. Natürlich durfte der Wendler, nachdem er sich mal wieder ordentlich den Bauch vollgeschlagen hatte, nicht wieder ins Camp spazieren, als wäre nie etwas gewesen.

Aber der Wendler war nicht der einzige „Star“, der sich aus dem Dschungelcamp rausholen ließ. Martin Kesici hatte 2012 nach sieben Tagen genug und verließ die Show auf eigenen Wunsch. Sarah Knappik ging 2011 mehr oder weniger freiwillig. Fünf Kandidaten hatten ihr mit dem Ausstieg gedroht, sollte sie weiter im Camp bleiben. Da zog Knappik die Reißleine. Giulia Siegel ging 2009 nach 12 Tagen auf eigenen Wunsch. Sie klagte über Rückenschmerzen.

Wer das Dschungelcamp 2018 noch freiwillig verlassen könnte, bleibt schwer abzuschätzen. Manche Kandidaten laufen im australischen Busch zu ungeahnter Höchstform auf. Das beste Beispiel dafür ist wohl Sophia Wollersheim. Das „Blondchen“ zeigte im Jahr 2016 zur großen Verwunderung der Zuschauer Stärke sowie Durchhaltevermögen und schaffte es am Ende sogar ins Finale. In der zweiten Staffel Ende 2004 flüchteten mit Harry Wijnvoord und Dolly Buster gleich zwei „Stars“ aus dem Dschungelcamp. In der ersten Staffel, die Anfang 2004 lief, ging Dustin Semmelrogge auf eigenen Wunsch.

Vielleicht steigen ja im Dschungelcamp 2018 auch Kandidatinnen aus, die von Dr. Bobs Warnung erfahren haben: Er warnte Kandidatinnen mit großen Brüsten. Oder könnte die Entdeckung von Giftschlangen im Camp einigen „Promis“ dann doch zu viel Angst einjagen?

Dschungelcamp 2018: Alle Infos zu den Sendezeiten

