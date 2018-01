Giulianas Geständnis am Lagerfeuer: „Hab noch nie mit einem Mann geschlafen“

Tag 3 im Dschungelcamp im Live-Ticker

Ansgar Brinkmann badete mit allen Mädels, Giuliana machte eine überraschende Beichte und Matthias holte - Achtung, Trommelwirbel! - keinen einzigen Stern. Tag 3 im australischen Dschungel.

„Ich komme auch morgen wieder, versprochen!“, so Matthias Mangiapane nervös witzelnd zu Sonja und Daniel, als er zu seiner dritten Dschungelprüfung erscheint. Das „Spaßbad Murwillumbah“ wartet auf den 34-Jährigen. „Du kommst in U-Haft – in Unterwasserhaft“, erklärt Sonja Zietlow. Zehn Minuten hat Matthias Zeit, um in fünf verschiedenen Unterwasserkammern insgesamt 12 Sterne zu sammeln. Manche Kammern sind mit Luft gefüllt, andere komplett geflutet. „Mir machen die Unterwasserkammern mehr Sorgen, als die Tiere, die da kommen“, so Matthias. Tiere? Natürlich werden Matthias viele, viele Tiere auf seinem Tauchgang begleiten.

Matthias hat große Bedenken, steigt aber zunächst mit seinem schicken Maiskolben-Herrenbadeanzug in das Becken. Einmal untergetaucht, ist er sich sicher: „Ich kann das nicht. Ich habe jetzt schon Beklemmungen, wegen dem Platz. Tut mir leid! Die Tiere sind mir scheißegal. Das Problem ist das Eingesperrte unter Wasser sein!“ Und dann sagt er die alles entscheidenden Worte: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Und damit ist die Prüfung vorbei! Keine Sterne! Was werden die anderen Campbewohner wohl von Matthias‘ Leistung halten. Vor allem nach seinem „10-Sterne-Triumph“ vom Vortag… Kaum ist Matthias weg und auf den Weg zurück ins Camp, fragt Sonja: „Na, Daniel, Arschbombe?“ Das lässt sich Daniel Hartwich nicht zwei Mal sagen und nutzt die Chance auf eine Abkühlung. Mit Anlauf springt er jauchzend in das Becken – natürlich nicht ohne Sonja Zietlow danach klitschnass zu umarmen!

Dschungelcamp: Matthias ohne Sterne zurück im Camp

Alle im Camp haben Hunger und warten sehnsuchtsvoll auf Matthias. Jeder will wissen, wie viel Sterne er in der Dschungelprüfung geholt hat. Endlich raschelt es im Gebüsch und der deutsche Reality-Star kehrt ins Camp zurück. Matthias: "Bohnen und Reis, im Ernst. Katastrophe! Fünf Kammern unter Wasser, ein paar nur mit Luft gefüllt. Ich konnte die Prüfung nicht antreten. Ich habe gesagt, ich mache es, bin ins Wasser und bin zweimal getaucht. Und dann sehe ich diese Box, wo ich meinen Kopf reinstecken soll… und habe Panik bekommen. Leute, richtig Panik! Ich konnte nicht da runter. Es war noch kein Tier in der Box. Ich habe gesagt: `mir sind die Tiere egal, aber dieses beklemmende Gefühl: Wasser, kein Sauerstoff, nein`. Die denken jetzt alle, ich bin die Memme schlechthin, aber ich konnte nicht." Und weiter: "Ich bin zweimal runtergetaucht und habe diese Box wieder gesehen und dachte: Nein, ich kann das nicht. Ich habe es nicht probiert. Die Prüfung ging noch nicht los. Deshalb habe ich sie nicht angetreten." Und weiter: "Die Prüfung hätte erst begonnen, wenn mein Kopf in der ersten Box gewesen wäre."

Matthias ist sicher: "Auch wenn ich in der ersten Box die zwei ersten Sterne bekommen hätte, wäre ich nie bis zum Schluss der Prüfung durchgekommen. Ich habe so ein Schiss bekommen." Matthias ist an seine Grenzen gestoßen: "Wenn man keine Angst unter Wasser hat, wäre das ein Spaziergang gewesen. Und jeder, der gerne unter Wasser ist oder taucht, der denkt jetzt: Ich bin bescheuert." Matthias ist traurig und von sich selbst enttäuscht: "Ich kann mir was Schöneres vorstellen, als vor ganz Deutschland meine Schwächen zuzugeben."

Ansgar Brinkmann und die Frauen

Am dritten Dschungeltag ist Damen-Badetag, doch Ansgar lässt sich das Baden nicht verbieten und hat den Badesee schon mal für sich in Beschlag genommen. Die Frauen lassen sich vom ehemaligen Profi-Fußballer aber nicht vom kühlen Nass abhalten und Kattia singt fröhlich "Vamos a la playa". So ist Ansgar plötzlich der Bademeister beim Damenbadetag. Und da ein Bademeister immer Respekt vierdient, tanzen ihn die Wassernixen Kattia, Tatjana, Jenny, Sandra und Giuliana erstmal im Wasser an. Ansgar gefällt es, mit fünf Frauen alleine zu Baden: "Ich würde sagen, es läuft bei mir… Ich wollte gerade sagen, das glaubt mir zu Hause keiner, aber das sieht ja jeder." Schließlich kommt auch noch Natascha. Ansgar: "Könnt ihr mir eine Zigarre geben…?" Kattia: "Und ein Bier."

Die Damen singen fröhlich und Ansgar genießt. Natascha hat andere Dinge zu tun: "Ich hätte nie gedacht, dass ich neben einem fremden Typen meinen Schlüpfer wasche. Gott sei Dank, ist es noch ein schönes Teil." Ansgar: "…und ich mir so was angucke." Natascha: "Wenn ich den anhabe…" Die Frauen lachen. Kattia: "Guck mal, wie rot er geworden ist…" Sandra: "Willkommen im Sumpf der Liebe."

Giuliana: "Kattia, ich denke, du wolltest einen Mann?" Sandra: "Die Monster aus dem Sumpf." Jenny: "Wir sind wie Meerjungfrauen." Kattia: "Hey, ehrlich: so viele Männer haben wir hier nicht. Nur Daniele, David, Ansgar und Sydney." Nur vier von zwölf. Matthias ist ein Mädchen." Jenny: "Ich hatte ja schon gestern Sex mit einer Kakerlake…" Man soll immer gehen, wenn es am schönsten ist und so verabschiedet sich Ansgar zum Duschen an den Wasserfall.

Beauty Talk von Jenny, Sandra und Giuliana

Jenny und Sandra sprechen über Ansgar. Jenny: "Ich bin von Ansgar so überrascht, weil der so lieb ist. Man glaubt das nicht. Fußballer, okay... Und dann guckt er auch manchmal so grimmig… und doch ein so lieber Mensch." Sandra: "Er ist so ehrlich." Jenny: "Ja, genauso wie ich. Er trägt sein Herz auf der Zunge. Ansgar ist vom Charakter so wie ich, deshalb mag ich ihn so. Er sagt auch manchmal so ganz bescheuerte Dinge und man denkt hinterher: `Puh, hätte ich das lieber nicht gesagt.´ Aber genauso bin ich auch. Erst babbeln und dann denken." Plötzlich hat Jenny ein anderes Thema und fragt Giuliana: "Wo hast du deine Implantate machen lassen? Deine Brüste?" Giuliana: "Was?" Hast du auch welche?" Jenny: "Ja, ich hatte gar nix. Ich habe es ganz natürlich gehalten. Nicht zu groß. Zeige ich dir auf dem Klo. Ich zeige dir meine, wenn du mir deine zeigst. Wo hast du den Schnitt gemacht?" Giuliana zeigt weist unter ihre Brust. Jenny: "Man kann durch die Achsel, durch die Brustwarze oder unten." Giuliana: "Wie hast du es machen lassen?" Jenny: "Durch die Brustwarze. Klack und einfach reingestopft und dann zugenäht."

Beichte am Lagerfeuer: Giuliana ist noch Jungfrau

An Lagerfeuer sitzen die Stars zusammen und Giuliana verrät ein Geheimnis. Natascha: "Was wünscht du dir für die Zukunft?" Giuliana: "Akzeptanz." Natascha: "Aber ist es so, dass die Leute mit Fingern auf dich zeigen?" Giuliana: "Ja, aber ich rede so ungern darüber. Ich bin zu nah am Wasser gebaut." Natascha: "Wenn dich welche ärgern, dann rufst du mich an. Ich komme vorbei und schwinge meinen Baseballschläger, mit meiner Fächerpalme… Ich habe auch schon einen Buchtitel für dich: ´Giuliana, mein Weg ist anders´. Ich habe das schon durchgerattert." Jenny: "Zehn Prozent Provision." Natascha zu Jenny: "Am liebsten würde ich ihr Buch schreiben, weil ich das super interessant finde." Giuliana: "Ich bin durch die Hölle gegangen." Jenny: "Es muss doch eine heftige Operation gewesen sein." Giuliana: "Die war echt heftig. Es hat jeden Tag geblutet." Natascha: "Ich glaube es ist einfacher, wenn es schon ganz jung bemerkt wird, als wenn man sein Leben lang ein Doppelleben führt…" Giuliana: "Aber es war echt heftig für mich. Also mit einem Mann habe ich noch nie geschlafen, weder vor noch danach!" Daniele: "Aber du stehst schon auf Männer?" Giuliana: "Ja, alles ganz normal. Ich stehe auch nicht auf Männer, die auf ´so besondere Frauen´ stehen. Es soll alles ganz normal sein." Natascha: "Du hast aber bestimmt Typen, die dir schreiben?" Giuliana: "Ja, ganz normale." Natascha: "Es gibt aber bestimmt auch Typen, die das ganz Hot finden."

Giuliana: "Ja, die fragen mich dann: Hast du noch? Aber das ignoriere ich dann." Natascha: "Aber du musst ja die Operation in Schritten machen und nicht auf einmal. Hat das denn alles geklappt?" Giuliana: "Ich habe jetzt erst die Erste gemacht." Natascha: "Und wie viele folgen noch?" Giuliana: "Eine. Die Korrektur. Aber ich habe Angst davor. Nach der ersten Operation habe ich jeden Tag im Bett gelegen, es hat jeden Tag geblutet und meine Mama und meine ganze Familie haben am Bett geweint. Ich habe auch geheult, ich konnte nichts machen. Die Ärzte haben gesagt, dass wir abwarten müssen, ob es sich verbessert. Es war sehr heftig. Ich habe künstliches Blut bekommen, war vollgepumpt mit Medikamenten, konnte nicht richtig reden, nicht essen und nicht aufs Klo gehen." Natascha: "Wie lange hast du gelegen?" Giuliana: "Ich habe auf eigene Gefahr das Haus verlassen. Ich war nur 14 Tage im Krankenhaus. Ich hätte aber länger bleiben müssen, aber das Finale von Germany’s Next Topmodel war." Natascha: "Nee! Genau in der Zeit?" Giuliana: "Ja, ich war so glücklich… Der Termin war da und er Arzt hat gesagt: `Du darfst nicht gehen.´ Ich habe gesagt: ´Nee, ich will die Mädels sehen. Ich will einfach noch den Schluss erleben´. " Natascha: "Wie viel Stunden hat die Operation gedauert?" Giuliana: "Acht Stunden." Natascha: "Und wo hast du die Operation machen lassen?" Giuliana: "In Freiburg." Und weiter: "Aber jetzt ist alles super! Eine Korrektur muss erfolgen, denn sie können nicht alles mit einer Operation machen… es sieht schon alles supertoll aus, aber noch nicht perfekt." Natascha: "Das i-Tüpfelchen fehlt." David: "Die Kirsche auf der Torte." Giuliana: "Ja, genau."

Auf welcher Pritsche liegt Daniele?

Mitten in der Nacht will Tatjana Daniele zur Nachtwache wecken. Sie rüttelt ihn wach: „Dani, kommst du!“ „Ich bin der David“, so die Antwort aus dem Schlafsack. Tatjana irrt weiter umher: „Oh, Scheiße, oh sorry! Ich seh‘ hier aber auch nichts! Ich finde den Daniele nicht. Wo liegt der denn? Hier laut rufen geht ja auch nicht.“ Tatjana setzt sich resigniert zu Tina ans Feuer. Tina: „Sydney ist ja sehr zuvorkommend!“ Tatjana: „Soll ich den noch mal fragen, ob er mir hilft?“ Gesagt, getan. Und fix ist auch Sydney geweckt. Tatjana: „Kannst du den Daniele für mich wecken? Der ist dran. Ich krieg den nicht wach!“ Schlaftrunken und immer wieder stolpernd macht sich Sydney auf den Weg zu Danieles oben gelegener Hängematte. Schnaubend ruft er „Get up!“ und erschreckt Daniele damit zu Tode. Am Ende sitzt Daniele am Feuer und Sydney gesteht kopfschüttelnd: „Das mache ich nie wieder!“

Schlangen im Dschungelcamp

In der Nacht hat Sydney eine Schlange am Bach gesehen und berichtet voller Stolz Ansgar davon. Ansgar: "Wie groß?" Sydney streckt beide Arme weit aus und deutet eine große Schlange an. Der ehemalige Fußball-Profi gelassen: "Echt? Cool." Ansgar lässt sich von Sydney die Schlange zeigen: "Ja, jetzt sehe ich sie auch." Sydney: "Sie ist ziemlich lang." Ansgar trocken: "Ja, dann lassen wir sie mal in Ruhe." Ranger holen die Schlange aus dem Camp. Am Morgen ist die Schlange natürlich Gesprächsthema im Camp.

