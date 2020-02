Drama bei "Der Bachelor"? Wioleta kämpft mit den Tränen

'Der Bachelor' (RTL)

+ © TVNOW Folge 5 von "Der Bachelor" (RTL): Wioleta und Bachelor Sebastian Preuss führen in der Nacht der Rosen ein emotionales Gespräch. © TVNOW

Nach den heißen Küssen im Schoko-Bad sollten Wioleta und Bachelor Sebastian Preuss eigentlich auf Wolke Sieben schweben – doch Folge 5 sieht eher nach Regen im Paradies aus.

11 Frauen sind es mittlerweile noch, die um das Herz von Sebastian Preuss kämpfen – unter ihnen die Bachelor-Kandidatin Wioleta aus Münster. Doch in der neusten Folge scheint die Stimmung der sonst so heiteren Brünetten zu kippen.

Sollte bereits Schluss sein mit den beginnenden Schmetterlingen? In der Vorschau zumindest ist Wioleta zu sehen, wie sie in der Nacht der Rosen mit den Tränen kämpft. Sie werde sich zusammenreißen, verspricht die sichtlich emotionale Wio dem Bachelor. Er versucht, sie zu trösten. Doch was geht dem Model so nah? Und müssen Fans sich Sorgen machen? Das lesen Sie bei den Kollegen von msl24.de*.

