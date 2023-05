Die größten Skandale und Aufreger im ZDF-Fernsehgarten aller Zeiten 

Von Rauchbomben bis Wet-T-Shirt-Contest

1 von 27 Für den allergrößten Skandal sorgte wohl Andrea Kiewel selbst. 2007 geriet sie wegen des Vorwurfs, sie habe Schleichwerbung für “Weight Watchers” gemacht, ins Kreuzfeuer. © IMAGO/Sven Simon 2 von 27 In der Talkshow von Johannes B. Kerner hatte sie das noch abgestritten. Später gab sie zu, einen PR-Vertrag mit „Weight Watchers“ zu haben. Es folgte die Kündigung. © IMAGO/Metodi Popow 3 von 27 Ernst-Marcus Thomas übernahm dann die Moderation des ZDF-Fernsehgartens. Erst 2009 kehrte sie wieder zurück. © IMAGO/STAR-MEDIA 4 von 27 Screenshot 2023-05-23 17.17.51.jpg © ZDF/Fernsehgarten 5 von 27 Screenshot 2023-05-23 17.16.37.jpg © ZDF/Fernsehgarten 6 von 27 Im selben Jahr, dann noch ein Randale-Vorfall – und diesmal musste sogar die Polizei anrücken, wie das Hamburger Abendblatt berichtete. Damals störte eine Gruppe von rund 50 angetrunkenen Menschen den ZDF-Fernsehgarten. Sie sollen unter anderem Gäste beleidigt, Gläser zerschmettert und eine Rauchbombe gezündet haben. © IMAGO/STAR-MEDIA 7 von 27 Die gute Nachricht: Niemand wurde verletzt. Allerdings wurden an diesem Tag zehn Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und zwei wegen Beamtenbeleidigung ergangen. Die Rauchbombe wurde als versuchte gefährliche Körperverletzung angezeigt. © IMAGO/STAR-MEDIA 8 von 27 80 Polizisten waren damals während der Sendung im Einsatz. Sie brachte die Gruppe zurück zu ihrem Reisebus und begleiteten sie sogar ein Stück auf ihrer Heimreise. © ZDF/Kerstin Bänsch 9 von 27 Wet-T-Shirt-Contest? Alltag in der Schinkenstraße. Am Lerchenberg sorgte das durchsichtige weiße Sommerkleidchen von Andrea Kiewel 2018 allerdings für einen Aufreger. © ZDF/Fernsehgarten

Von Rauchbomben bis Wet-T-Shirt-Contest: In ihren 23 Jahren als Fernsehgarten-Moderatorin hat Andrea Kiewel einige Skandale miterlebt – und einige selbst verschuldet.

Mainz – Für viele Zuschauer ist der ZDF-Fernsehgarten DAS Highlight des Jahres – und das schon seit über 35 Jahren. Seit 2000 ist Andrea Kiewel (57) die Moderatorin der beliebten TV-Show und präsentiert jeden Sonntag eine unterhaltsame Mischung aus Musik, Service-Themen und waghalsigen Aktionen.

Doch auch am Lerchenberg ist die Welt nicht perfekt und so gab es in der Geschichte des ZDF-Fernsehgartens schon ein paar kleinere und größere Skandale. Da wäre der Polizeieinsatz wegen einer gezündeten Rauchbombe, der unabsichtliche Wet-T-Shirt-Contest von Kiwi oder die Mutter aller Fernsehgarten-Skandale: Andrea Kiewel Kündigung wegen Schleichwerbung.

