Die Geissens machen in neuer Staffel London unsicher.

Die Geissens machen in der neuen Staffel ihrer Show London unsicher und begeben sich auf die Spuren der Royals. Lesen Sie hier, warum sich Robert zum König krönen lässt:

Nach langer Pause sind die Geissens endlich wieder zurück und nehmen Fans mit in ihr Luxusleben. Seit Montag (2. Januar) ist die „schrecklich glamouröse Familie“ mit neuen Folgen auf RTLZWEI zu sehen. In den ersten beiden Episoden begeben sich Robert, Carmen, Davina und Shania nach London, um zu schauen, was sich nach dem Brexit und dem Tod von Queen Elizabeth II alles in Großbritannien geändert hat. Außerdem begibt sich das Quartett auf die Spur der Royals und Robert lässt sich zum König krönen.

Wie es sich für die Geissens gehört, steigen sie natürlich in einem Luxushotel direkt am Kensington Palace ab, in dem zuletzt Prinz Harry und Meghan wohnten. Zuvor haben aber auch Prinz William und Kate sowie Prinzessin Diana dort gelebt. (dh)