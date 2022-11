„Die Geissens“-Fans sicher: Davina Geiss hatte kürzlich eine Schönheits-OP

„Sieht aus wie die Wendler Laura“

Hat der Beauty-Doc hier Hand angelegt? Auf einem Selfie mit Mama Carmen ist Davina Geiss nicht wiederzuerkennen. Fans haben den starken Verdacht, dass sich die 19-Jährige eine Schönheits-OP hinter sich hat.

Monaco – Seit ihrer Kindheit stehen die Töchter von Carmen (57) und Robert Geiss (58) in der Öffentlichkeit. Neben ihrer eigenen RTL2-Show „Davina und Shania - We Love Monaco“ geben die Millionärstöchter auch auf Instagram Einblicke in ihr Leben. Jetzt sorgt ein Selfie mit Mama Carmen allerdings für eine große Diskussion. Hat Davina Shakira Geiss (19) sich einer Schönheits-OP unterzogen?

„Die Geissens“-Fans sicher: Davina Geiss hatte kürzlich eine SC Schönheits-OP

Auf dem Selfie ist wegen der Dunkelheit nicht allzu viel zu erkennen. Doch weil die Gesichter von Carmen und Davina gut beleuchtet sind, springt eine Sache sofort ins Auge. Und zwar wirkt die Nase der 19-Jährigen deutlich schmaler als auf anderen Bildern. Deshalb fragen sich Fans nun, ob da der Beauty-Doc am Werk war.

Die beliebtesten Schönheits-OPs An der Spitze steht ganz klar die Brustvergrößerung. Doch auch kleine Eingriffe wie eine Lidstraffung oder Faltenglättung durch Botox ist sehr beliebt. Das Durchschnittsalter bei Frauen liegt bei etwa 42 Jahren. Doch auch junge Leute im Alter von 18 Jahren legen sich mittlerweile für die Schönheit unters Messer. Quelle: dr-limbourg.de

„Hat die Tochter eine Nasen-OP gehabt...?“, fragt ein Fan. Ein anderer zeigt sich völlig erstaunt: „Ist das Davina??? Kaum wiederzuerkennen“. „Sieht aus wie die Wendler Laura? Aber hübsches Mädchen, wer immer das auch ist“, schreibt ein weiterer.

Davina Geiss hält ihre Fans immer auf den neusten Stand

Doch es muss nicht unbedingt eine Schönheits-OP gewesen sein, die Davinas Gesicht so verändert hat. Wie viele Frauen wissen, kann auch Make-up einiges bewirken. Durch richtiges Contouring kann man die Nase deutlich schmaler aussehen lassen und manche Knochen noch mehr zum Vorschein bringen. Oder Möglichkeit zwei: Es kann auch einfach ein Filter sein.

Sollte sie sich einer Beauty-OP tatsächlich unterzogen haben, wird Davina ihre Fans sicherlich darüber informieren. Immerhin teilt sie täglich Einblicke ihres Lebens auf Instagram. Dabei kommen häufig die schönen Outfits von Davina Geiss zur Geltung. Verwendete Quellen: Instagram/carmengeiss_1965 & Instagram/the_real_davina_geiss

