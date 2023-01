Die Geissens auf Wohnungsjagd in Dubai – Manuel Flickinger ist entsetzt

„Wohl eher nicht“

Eine neue Folge Geissens begleitet die sympathischen Chaoten auf einem Trip nach Dubai. Der Jetsetter-Family gefällt es. Lesen Sie hier, was Manuel Flickinger daran so entsetzt:

Bei den Geissens ist kein Tag gleich. In Folge fünf der 21. Staffel um die schrecklich glamouröse Familie geht‘s nach Dubai. Bei Sonne, Wein und (meist) guter Laune lassen es sich die Vier gut gehen. Doch man ist nicht nur zum Spaß in der Metropole der Superreichen. Carmen und Robert wollen sich nach einer dauerhaften Bleibe in dem Luxusdomizil umsehen. Bei den Töchtern kommt der Plan gar nicht gut an. Und auch Promi-Insider für MANNHEIM24 Manuel Flickinger hat die Folge auf RTLZWEI verfolgt und für das Vorhaben wenig nette Wort übrig.

MANNHEIM24 verrät, was Manuel Flickinger an den Umzugsplänen der Geissens nach Dubai so schockiert.

Auch viele Fans können mit dem (Alb-)Traumziel der Geissens nichts anfangen. Die scheinen sich allerdings vor allem an dem protzigen Lifestyle zu stören. (paw)

Rubriklistenbild: © RTLZWEI