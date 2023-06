Das sind die Gäste im Fernsehgarten mit Anna Ermakova und „Immer wieder sonntags“ am 04. Juni 2023

Tanzshow vs. Schlagerparty

Inzwischen liefern sich der ZDF-Fernsehgarten und „Immer wieder sonntags“ ein erbittertes Quotenduell. Am kommenden Sonntag (4. Juni) trumpfen beide TV-Formate mit ihren Gästen auf.

Mainz – Jeden Sonntag liefern sich der ZDF-Fernsehgarten und die ARD-Schlagershow „Immer wieder sonntags“ ein Quoten-Battle im Öffentlich-Rechtlichen. Während Andrea Kiewel (57) auf dem Fernsehgelände des Mainzer Lerchenbergs mit viel Spiel und Spaß für Unterhaltung sorgt, lädt Stefan Mross (47) im Wasserpark Rulantica sämtliche Schlagergrößen zum Stelldichein. Auch am 4. Juni heißt es für beide Formate wieder, die Gunst des Zuschauers für sich zu gewinnen. Mit „Let‘s Dance“-Gewinnerin Anna Ermakova (23) könnte vor allem „Kiwi“ in Führung gehen.

ZDF-Fernsehgarten setzt mit „Let‘s Dance“-Siegerin Anna Ermakova auf Tanzstimmung

Für gute Laune dürfte gesorgt sein. Laut ZDF werden im Fernsehgarten am Sonntag unter anderem Laura Wilde, Jörg Bausch, Semino Rossi, Tanja Lasch, Hansi Hinterseer und Mitch Keller die Sänger-Riege der Schlagerwelt vertreten. Aber auch die Schlagerpiloten, das Duo Fantasy sowie die Schlagerboys werden dem Publikum mächtig einheizen. Am Mittwoch gab der Mainzer Sender dann noch einen weiteren Überraschungsgast bekannt.

Denn auch die diesjährigen „Let‘s Dance“-Gewinner Anna Ermakova und Valentin Lusin (36) werden Kiwi einen Besuch abstatten. Schließlich lautet das Motto „Discofox“. Auch wenn der traditionelle Marathon in diesem Jahr bei der RTL-Tanzshow durch die „Hot Salsa Night“ ersetzt wurde, werden die frisch gekürten Dancing Stars trotzdem Gelegenheit finden, ein paar Highlights aus ihren Staffel-Performances zu präsentieren.

„Immer wieder sonntags“: Das sind die Gäste von Stefan Mross am 4. Juni

Auch die Fans von Stefan Mross stehen bereits in den Startlöchern. Schließlich mussten sie am Pfingstsonntag (28. Mai) aufgrund des Feiertags auf ihre wöchentliche „Immer wieder sonntags“-Dosis verzichten. Dafür gibt es am 4. Juni gleich die geballte Ladung an Schlagerprominenz.

+ Anna Ermakova dürfte dem ZDF-Fernsehgarten am kommenden Sonntag (4. Juni) viele Zuschauer bescheren. Auch die Gästeliste von „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross kann ich aber sehen lassen. © IMAGO/Bildagentur Monn; IMAGO/Panama Pictures; IMAGO/Eventpress (Fotomontage)

So stehen unter anderem Stars und Schlagergrößen wie Bernhard Brink, Busse & Kronenberger, Nockis, Ute Freudenberg, Norman Langen, Paulina Wagner, Max Weidner, Saskia Leppin, Sängerin Simone sowie Marco Ventre und Band auf dem Programm. Wer am Sonntag das Quoten-Duell zwischen ARD und ZDF gewinnt, bleibt abzuwarten.

Ob die Chancen für Stefan Mross inzwischen gestiegen sind? Schon beim diesjährigen Saison-Auftakt musste der „Immer wieder sonntags“-Moderator eine herbe Quoten-Niederlage gegen die ZDF-Konkurrenz verkraften. Verwendete Quellen: zdf.de, daserste.de

