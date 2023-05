Der Bachelor küsst beim großen Wiedersehen plötzlich Zweitplatzierte: Andre Mangold schreitet ein

Überraschung

Das Finale und das große Wiedersehen bei „Der Bachelor“ flimmerte am Mittwochabend über die TV-Bildschirme – und ließ die Zuschauenden staunen. Denn David Jackson ist nicht mehr mit Gewinnerin Angelina, sondern mit einer anderen Kandidatin zusammen…

Köln - Das große Wiedersehen bei „Der Bachelor“ hat am Mittwochabend (10. Mai bei RTL und RTL+) eine Riesen-Überraschung für die Zuschauenden bereitgehalten. Denn Rosenkavalier David Jackson (32) hat nicht nur enthüllt, dass er mit Finalistin Angelina Utzeri (28), die seine letzte Rose erhalten hatte, nicht mehr zusammen ist. Der Influencer hat auch verraten, dass er dennoch aktuell nicht Single ist.

Bachelor David Jackson beim großen Wiedersehen bei RTL: „Ich bin ein Idiot gewesen“

Zunächst erklärte David noch, warum es zwischen ihm und Angelina gescheitert war: „Wir konnten das, was wir in dem Format aufgebaut haben, nicht in der Realität fortführen.“ Sie hätten sich nach dem Finale nur noch zweimal gesehen und einvernehmlich festgestellt, dass es zwischen ihnen „nicht gepasst“ hätte.

Dann die große Bombe: David habe nicht aufhören können, an die Zweitplatzierte Lisa Mieschke (32) zu denken: „Ich bin nie darüber hinweggekommen, Lisa so gehen zu lassen.“ Seine finale Entscheidung habe er daraufhin infrage gestellt. Er habe sie dann angerufen und „ihr gesagt, wie ich empfinde“. Er sei „ein Idiot gewesen“. Sie hätten sich dann getroffen und seien zusammengekommen, enthüllt der „Bachelor“ und drückte Lisa einen Kuss auf die Lippen.

Ex-Bachelor Andrej Mangold kommentiert Davids Entscheidung

Weiter erklärte Lisa, dass sie David in Dubai besucht habe und sie schnell festgestellt hätten: „Es ist alles noch da!“ Sie hätten nahtlos an ihrer Geschichte angeknüpft. „Wir mussten nicht viel reden, wir haben alles sofort wieder gefühlt.“

Ex-Bachelor Andrej Mangold kommentiere Davids Entscheidung bei Instagram.

Das große Wiedersehen verfolgte ganz offensichtlich auch Ex-Bachelor Andrej Mangold. Er kommentiere das RTL-Video bei Instagram zu Davids Entscheidung so: „Egal wie das hier rüberkommt, keiner kann die Situation nachvollziehen, außer die Personen, die in der Situation waren. Das Format bringt halt auch diese Möglichkeiten mit sich und jeder weiß das egal ob Teilnehmer oder Zuschauer. Das schöne ist doch das sich 2 Menschen gefunden und füreinander entschieden haben, auch wenn es auf Umwegen war. Alles Gute euch.“

Auf Instagram teilten die beiden am Mittwoch im Anschluss an die Sendung ein gemeinsames Kussfoto aus dem Urlaub. Dazu schrieb David: „Ich habe mal gesagt, dass nicht der erste sondern der letzte Kuss entscheidend ist… aber manchmal sind es auch beide!“

Bachelor David Jackson suchte über Wochen nach seiner Herzensdame.

