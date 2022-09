Das Sommerhaus der Stars: Zwei Paare brechen Spiel unerwartet ab

In Folge 6

+ © RTL „Das Sommerhaus der Stars“-Logo © RTL

In Folge 6 von „Sommerhaus der Stars“ steht das nächste Spiel für die Promis an. Gleich zwei Paare geben aber unerwartet auf. Lesen Sie hier, wer – und warum:

Lesen Sie auch „Bringt ja nix mehr“: Gleich zwei Paare brechen bei „Sommerhaus der Stars“ ab „Bringt ja nix mehr“: Gleich zwei Paare brechen bei „Sommerhaus der Stars“ ab

Riesen-Drama bei „Sommerhaus der Stars“! Schon seit dem 7. September läuft die neue Staffel auf RTL. Sieben Stars und ihre Partner kämpfen noch um den Sieg. In Folge 6 steht das nächste Spiel für die Kandidaten an. Bei „Egg-Banging“ müssen die Männer mit einem Gummiball ein Ei an ihrem Kopf zerschlagen. Die Frauen haben daraufhin die Möglichkeit, eine Quiz-Frage richtig zu beantworten. Zwei Paare brechen dabei unerwartet ab.

MANNHEIM24 verrät, welche Promi-Paare beim „Sommerhaus“-Spiel „Egg-Banging“ plötzlich aufgeben – und warum.

Schon zum siebten Mal wird „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. In regelmäßigen Spielen haben die Promis die Möglichkeit, sich für die nächste Runde zu schützen. Dabei gerät das ein oder andere Pärchen gerne mal an seine Grenzen. (fas)