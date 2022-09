Das Sommerhaus der Stars: Spiel bereitet Kandidat Cosimo Sorgen

In Folge 5

+ © RTL Kandidat Cosimo im „Sommerhaus der Stars“ © RTL

In Folge 5 von „Sommerhaus der Stars“ steht das nächste Spiel für die Promis an. Bei „Einparken“ müssen die Männer blind in eine Parklücke fahren. Lesen Sie hier, warum Cosimo dabei Probleme hat:

Lesen Sie auch „Hab doch nicht mal Führerschein“ – Cosimo kommt bei „Sommerhaus“-Spiel an seine Grenzen „Hab doch nicht mal Führerschein“ – Cosimo kommt bei „Sommerhaus“-Spiel an seine Grenzen

Promis, Paare und jede Menge Drama! Schon seit dem 7. September läuft die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel „DAS Promi-Paar 2022“. Folge für Folge müssen die Kandidaten zu schwierigen Challenges antreten, um sich für die nächste Runde zu sichern. Dabei kommt der ein oder andere gerne mal an seine Grenzen. So auch „Sommerhaus“-Teilnehmer Cosimo. Das Spiel „Einparken“ in Folge 5 bereitet ihm große Sorgen.

MANNHEIM24 verrät, warum Cosimo bei dem Spiel im „Sommerhaus der Stars“ an seine Grenzen gerät.

Folge 5 von „Sommerhaus der Stars“ ist bereits seit dem 18. September auf RTL+ verfügbar. Auf der Online-Streamingplattform werden die neuen Folgen jeweils immer vor TV-Ausstrahlung ausgestrahlt. Nur Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können die Episoden auch früher streamen. (fas)