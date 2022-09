Das Sommerhaus der Stars: Cosimo blamiert sich bei Spiel

Neue Staffel auf RTL

+ © RTL/Stefan Gregorowius „Sommerhaus der Stars“-Kandidat Cosimo und seine Freundin Nathalie © RTL/Stefan Gregorowius

In Folge 3 von „Das Sommerhaus der Stars“ steht das nächste Spiel an: Die Kandidaten müssen ein „schmutziges“ Buchstaben-Rätsel lösen. Lesen Sie hier, was Cosimo Schwierigkeiten bereitet:

Seit dem 7. September läuft die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel „DAS Promi-Paar“ 2022. Neben Promis wie Kader Loth oder Mario Basler will auch „DSDS“-Legende Cosimo Citiolo zusammen mit Freundin Nathalie Gaus den Sieg nach Hause holen. In Folge 3, die bereits seit Sonntag (11. September) auf der Online-Streamingplattform RTL+ verfügbar ist, zeigt er sich mal wieder von seiner „besten“ Seite.<

MANNHEIM24 verrät, womit sich Cosimo in einem Spiel von „Sommerhaus der Stars“ bis auf die Knochen blamiert.

Cosimo Citiolo dürfte den meisten Zuschauern bereits aus der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt sein. Hier polarisierte der gebürtige Stuttgarter insbesondere mit verrückten Auftritten im Cowboy- oder Spider-Man-Kostüm. In die Recalls schaffte es der heute 40-Jährige aber nie. (fas)