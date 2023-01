Das Dschungelcamp auf RTL: Lucas Cordalis lästert über seine Mitcamper

Neue Staffel

Im Dschungelcamp gilt Lucas Cordalis eigentlich als der Ruhige. Doch an Tag 6 dreht er so richtig auf! Lesen Sie hier, wie er über seine Mitcamper lästert:

Es ist die mittlerweile 16. Staffel, die in diesem Jahr ausgestrahlt wird. Seit dem 13. Januar 2023 laufen wieder neue Folgen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL. Zwölf mutige Promis wollen dieses Jahr die Dschungelkrone nach Hause holen, unter anderem auch Schlagerstar Lucas Cordalis. Der 55-Jährige möchte in die Fußstapfen seines Vaters (†) treten, der 2004 erstmals die Krone gewann.

MANNHEIM24 verrät, wie Lucas Cordalis an Tag 6 im Dschungelcamp über seine Mitcamper ablästert.

Lucas Cordalis zählt zu einem der Favoriten im Dschungelcamp. An Tag 6 blüht der gebürtige Hesse so richtig auf, zu wenig Sendezeit hatte er in den vergangenen Tagen bekommen. (fas)

