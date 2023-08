Darum schalteten die Zuschauer erst 50 Minuten verspätet bei der Leichtathletik-WM im ZDF ein

Voller Quoten-Erfolg

Am Mittwoch strahlte das ZDF die Leichtathletik-WM aus. Die Einschaltquoten waren herausragend. Den Höhepunkt erreichte das Sport-Event aber erst deutlich später und nicht von Beginn an. Weshalb?

Budapest - Deutschland ist im Sommer 2023 im absoluten Sport-Fieber! Nach dem Ende der Frauen-Fußball WM in Australien und Neuseeland sowie dem Start der neuen Bundesligasaison 23/24 fiebern etliche Sportbegeisterte dem nächsten großen Sportereignis entgegen - der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Am Mittwoch (23. August) holte das ZDF Traumquoten, doch das Zuschauerinteresse wuchs erst im Verlauf der Live-Ausstrahlung.

Enormes TV-Interesse an der Leichtathletik-WM im ZDF

Laut der DWDL-Zahlenzentrale konnte das ZDF mit der Leichtathletik-WM sowohl beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren, als auch in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen punkten. Beim Gesamtpublikum schauten ab 19:25 Uhr 2,93 Millionen Menschen zu, was einem Marktanteil von 15,7 Prozent entspricht. In der jüngeren Zielgruppe waren von Beginn der Ausstrahlung 0,52 Millionen Menschen vor den TV-Bildschirmen. Das ZDF generierte auch in dieser Zielgruppe einen Marktanteil von 15,7 Prozent.

Aus den AdScanner-Daten von dwdl.de ist ersichtlich, dass das Zuschauerinteresse bei der Leichtathletik-WM im Verlauf des Abends stetig zunahm. Vor allem 50 Minuten nach Start der Ausstrahlung im ZDF erreichten die Zuschauerzahlen ihren Höhepunkt. Beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren schalteten 3,64 Millionen Menschen ein, also 71.000 mehr Menschen als noch zum Start um 19:25 Uhr. Das ZDF landete in den Tagescharts der meistgesehenen Sendungen auf Platz drei mit einem Marktanteil von 17,7 Prozent. Damit wurden sogar die sensationellen Einschaltquoten der Leichtathletik-WM vom Montag (21. August) noch einmal übertroffen.

Ein ähnliches Bild auch in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Der Höhepunkt der Fernsehenden wurde auch in dieser Zielgruppe rund 50 Minuten später, also zur Primetime um 20:15 Uhr erreicht: 0,68 Millionen TV-Zuschauer schauten sich die WM im ZDF an. Das entspricht einem Marktanteil von 17,2 Prozent und Platz eins in den Tagescharts. Offenbar entschieden sich viele Menschen erst zur besten Sendezeit für ein bestimmtes TV-Programm.

Einschaltquoten für das Fernsehen: In Deutschland wurden die Einschaltquoten am 1. April 1963 zum ersten Mal gemessen. Heute ist die Gesellschaft für Konsumforschung für das Messen der Einschaltquoten zuständig, und dies im Auftrag der AGF Videoforschung GmbH. (AGF steht für Arbeitsgemeinschaft Videoforschung; bis 2017 Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung). Die AGF ist ein Zusammenschluss von Fernseh- und Streaminganbietern in Deutschland, mit ihrem Hauptsitz ist Frankfurt am Main. (Quelle: moviepilot.de)

Profiteur des TV-Abends: Die „heute-journal“-Nachrichten im ZDF

Das ZDF konnte nicht nur hervorragende Einschaltquoten mit dem Sportereignis einheimsen, sondern auch mit den anschließenden Nachrichten. Die „heute-journal“-Sendung mit den Moderatoren Marietta Slomka (54) und Heinz Wolf (59) lockten mit der etwas verspäteten Ausgabe ab 22 Uhr direkt im Anschluss an die Leichtathletik-WM 3,83 Millionen TV-Zuschauer vor die Bildschirme. Das entspricht nicht nur Platz eins in den Charts beim Gesamtpublikum, sondern auch einer Einschaltquote von 19,5 Prozent.

+ Die Leichtathletik-WM bescherte dem ZDF am Mittwoch (23. August) erneut tolle Einschaltquoten. Vor allem zur Primetime um 20:15 Uhr, also 50 Minuten nach Beginn der TV-Ausstrahlung, schalteten noch einmal mehr Menschen den Mainzer Sender ein. Das anschließende „heute-journal“ profitierte enorm vom Sportereignis im ZDF. © IMAGO / Eibner & Screenshot: zdfmediathek.de/ „heute-journal“

Auch bei der jüngeren Zielgruppe konnte das ZDF mit dem „heute-journal“ von der WM in Budapest profitieren. Mit 0,64 Millionen Zuschauern platzierten sich die ZDF-Nachrichten auf Platz zwei der Tagescharts und generierten einen Marktanteil von 15,3 Prozent. Anderes Bild am Sonntag (20. August) in der ARD: Beim Münsteraner „Tatort“ schalteten kurz nach Start um 20:15 Uhr reihenweise Zuschauer ab. Verwendete Quellen: dwdl.de

Rubriklistenbild: © IMAGO / Eibner & Screenshot: zdfmediathek.de/ „heute-journal“