„Dancing on Ice“: Jetzt ist der Grund für Detlef D! Soosts Tränenausbruch bei „Purple Rain“-Song klar

Schwere Kindheit

Detlef D! Soost zeigt bei „Dancing on Ice“ seine gefühlvolle Seite. Der Song „Purple Rain“ brachte ihn zum Weinen. Nun offenbarte ein Interview den Grund für die Tränen des Choreographen.

Update vom 23. Januar 2019: Harte Schale, weicher Kern: Choreograph Detlef D! Soost gibt auf der Bühne gerne den harten Drillmaster, pusht seine Schüler zu Höchstleistungen. Doch abseits des Rampenlichts ist da noch diese andere, sensible Seite, die nun die Zuschauer in der dritten Folge von „Dancing on Ice“ überraschend zu sehen bekamen.

In einem anschließenden Interview zu seiner Kufen-Performance zum Welthit „Purple Rain“ des 2016 verstorbenen Sängers Prince kullerten bei dem muskelbepackten, 1,90-Meter-Riesen plötzlich die Tränen. Die Textzeilen des 1984 veröffentlichten und mit einem Grammy ausgezeichneten Songs, riefen Erinnerungen an Detlef D! Soosts Kindheit wach. Und die war alles andere als leicht, wie der 48-Jährige in einem RTL-Interview 2017 verriet.

Sein Vater machte sich direkt nach seiner Geburt aus dem Staub, wollte nichts von seinem Sohn wissen. Die Mutter: manisch depressiv! Mehrmals soll sie versucht haben, sich mittels Alkohol und Tabletten das Leben zu nehmen. Detlef D! Soost erinnert sich an eine traurige Episode seiner Kindheit, in der er seine Mutter halb bewusstlos auf dem Küchenboden liegend vorfand. Detlef D! Soost kommt schließlich in ein Kinderheim. Seine Mutter stirbt, als Detlef 13 Jahre alt ist. Halt findet Detlef D! Soost vor allem in seiner eigenen Familie. Zusammen mit Sängerin Kate Hall (35) hat er eine achtjährige Tochter und lebt in Berlin.

Das emotionale Interview mit Detlef D! Soost können Sie aufvip.de anschauen.

„Dancing on Ice“: Ein Welthit lässt bei Detlef D! Soost die Tränen fließen

Update vom 21. Januar 2019: Der oft harte Kerl Detlef D! Soost zeigte in der dritten Folge von Dancing on Ice seine gefühlvolle Seite. Bei der Performace mit Tanz-Partnerin Kat Rybkowski zu dem Song „Purple Rain“ von Prince stürzte D! Soost auf die Eisfläche, rappelte sich aber schnell wieder auf und brachte die Darbietung zu Ende. Der Sturz selbst brachte den Choreografen aber laut Promiflash noch nicht zum Gefühlsausbruch.

Die Tränen flossen erst nach der Folge beim Interview. Dort sprach er über seine schwere Kindheit. Auch die Tatsache, dass er den Auftritt seiner Frau Kat Hall (35) gewidmet hatte, machte den Tänzer rührselig. Das Lied „Purple Rain“ bedeute ihm viel. „Das war für mich bis jetzt der wichtigste Song, weil es eine Ballade ist und so viel mitteilt und wir unsere Emotionen zeigen konnten“, sagte D! Soost Promiflash.

Lesen Sie auch zu Dancing on Ice: Helene Fischers Vorgängerin: Backstage-Video von „Dancing on Ice“ zeigt, wie es Anelia geht

„Dancing on Ice“: Sarah Lombardi fällt wegen Verletzung aus

Update vom 17. Januar 2019: Popsängerin Sarah Lombardi (26) fällt wegen einer Verletzung bei der Sat.1-Show „Dancing on Ice“ aus. Das teilte der Privatsender am Donnerstag mit. Bei einer Untersuchung sei ein Muskelfaserriss festgestellt worden. „Damit kann Sarah Lombardi am Sonntag nicht zur Kür auf dem Eis antreten.“ Sie sei wirklich traurig, dass sie am Sonntag nicht auftreten könne, wurde Lombardi in der Mitteilung zitiert. „Aber wir haben heute direkt mit der Therapie angefangen. Der Arzt sagt auch, dass ich das Bein bewegen muss und hat mir die Hoffnung gegeben, dass ich nächste Woche wieder trainieren kann. Aber ich werde am Sonntag natürlich dabei sein und die anderen unterstützen.“

Laut den „Dancing on Ice“-Regeln rückt damit in der kommenden Live-Show am Sonntag (20.15 Uhr, Sat.1) der zuletzt ausgeschiedene Eistanz-Promi nach. Damit wird Aleksandra Bechtel mit Profi-Partner Matti Landgraf erneut auf dem Eis stehen.

„Dancing on Ice“ Sarah Lombardi wehrt sich gegen Anschuldigungen

Update vom 14. Januar 2019:

Neue Show, neue Kritik: Erst im Dezember nahm Sarah Lombardi an der TV-Show „Schlag den Star“ teil und bekam für ihre Auftritte viel Gegenwind. Die Sängerin verlor in der Show gegen den Rapper Eko Fresh. Daraufhin machten sich die Zuschauer über Twitter vielfach über die gesanglichen Leistungen der 26-Jährigen lustig.

„Dancing on Ice“ bringt neue Kritik für Sarah Lombardi

Knapp einen Monat später tritt die 26-Jährige nun in der Serie „Dancing on Ice“ auf. Dabei stellen sich Promis der Herausforderung, die Kunst des Eislaufens zu erlernen. Mit Hilfe eines Tanzpartners studieren sie komplizierte Choreografien ein, die sie anschließend dem Publikum auf der Eisfläche präsentieren.

Sarah Lombardi ist eine der acht Kandidaten und auch hier einiger Kritik ausgesetzt. Die Vorwürfe kommen diesmal jedoch nicht von den Zuschauern. Ihre ehemalige Konkurrentin Désirée Nick, die die Show bereits in der ersten Folge verlassen musste, wirft ihr vor, nicht mit offenen Karten zu spielen. Die Fähigkeiten der Sängerin sollen laut Nick nicht von irgendwoher kommen. Sarah Lombardi soll bereits Vorkenntnisse haben, berichtet bild.de

Désirée Nick saß bei „Dancing on Ice“ im Publikum und lästerte über Sarah Lombardi

Während Sarah Lombardi mit faszinierenden Küren das Publikum begeistert, ist die 62-Jährige nicht mehr dabei. Trotzdem saß die ehemalige Kandidatin am Sonntag erneut in der Halle und beschwerte sich über ihre Ex-Konkurrentin. Im Gegensatz zu den anderen Promis soll sie bereits vor der Show länger auf dem Eis trainiert haben. Damit schade sie den anderen Kandidaten. „Denn die wirklichen Newcomer stehen bei einer solchen Ansage allesamt ganz doof da“, sagt Désirée Nick gegenüber Sat.1.

Sarah Lombardi hatte zuvor in einem Interview mit Sat.1 erzählt, dass sie nur einmal als Kind auf dem Weihnachtsmarkt Schlittschuhlaufen war. Désirée Nick bemerkte dazu nur spitz gegenüber Sat.1: „Ich wusste gar nicht, was man auf dem Weihnachtsmarkt alles lernen kann.“

Sarah Lombardi: Auch sie hat von null angefangen

Die 26-Jährige wies diese Vorwürfe zurück und erklärte: „Ich weiß zu einer Million Prozent, dass ich das noch nie vorher gemacht habe. Höchstens mal auf dem Weihnachtsmarkt, so wie ich es gesagt habe“, schreibt bild.de. Außerdem gebe es Videos von den Anfängen des Trainings, in denen die Sängerin stürzte und ihr Trainer und Tanzpartner Joti Polizoakis alles von Grund auf beibringe, so Lombardi. „Eigentlich muss ich mich nicht rechtfertigen“, fügte sie zudem laut bild.de hinzu.

Trotz der Vorwürfe hat das Tanzpaar jetzt allen Grund zur Freude. Denn bei den Zuschauern kommen der Eistänzer Joti Polizoakis und Promi Sarah Lombardi mit ihren Choreografien bestens an. Mit 33 Punkten in der zweiten Folge tanzten sich die beiden am Sonntag sicher in die nächste Runde.

Sarah Lombardi schreibt TV-Geschichte - doch Fans machen sich über die Sängerin lustig

Update vom 09. Dezember 2018: Am Samstagabend traten Sarah Lombardi und Eko Fresh gegeneinander an. Das erste Mal gab es in der TV-Show „Schlag den Star“ einen Fight zwischen Mann und Frau. In einem der ersten Spiele, dem „Songbattle“, performten Sarah und Eko abwechselnd jeweils drei Songs live, die sie sich vorher aussuchen durften. Sie hatten im Vorfeld eine Woche Zeit, die Lieder mit einer Live-Band zu proben.

Die Zuschauer durften anschließend per Telefon für ihren Favoriten stimmen. Letztendlich konnte Eko das Spiel für sich entscheiden. Auf Twitter machten sich die Fans aber über die Gesangskünste der beiden lustig. Einer schrieb über Lombardi: „Oh Gott, sie singt wirklich schlecht.“ Der User maeri_yo witzelte: „Wenn die Sendung international zu sehen wäre, würden die Zuschauer nicht glauben, dass die beiden aufgrund ihres Gesangs „prominent“ sind.“

Auch neben ihrem Gesang konnte Sarah Lombardi über weite Strecken nicht überzeugen. Eko Fresh gewann schon nach zwölf von 15 möglichen Spielen. Sarah konnte nur zwei für sich entscheiden.

Sarah Lombardi schreibt TV-Geschichte - wird sie sich blamieren oder alle überraschen?

Meldung vom 23. November 2018: Zum ersten Mal in der Geschichte der ProSieben-Sendung „Schlag den Star“ wird es Ende des Jahres ein Duell der Geschlechter geben. Sängerin Sarah Lombardi tritt am 08. Dezember gegen Rapper Eko Fresh an. In mehreren Duellen müssen sich die beiden beweisen, sowohl in kniffligen Rätseln als auch in sportlichen Wettkämpfen. Für einige Fans steht schon fest, wer die Show gewinnen wird - es ist jedoch keiner der beiden Kandidaten.

ProSieben: Sarah Lombardi und Eko Fresh bei „Schlag den Star“

„Es ist eine Premiere“, wie der Sender ProSieben auf seiner Website verkündet. Zum ersten Mal wird eine prominente Frau gegen einen Mann antreten. In der Vorgänger-Show „Schlag den Raab“ kam es zwar schon einmal zu Duellen zwischen einer Frau und Moderator Stefan Raab, nicht jedoch bei dem neuen TV-Event. Bei „Schlag den Star“ treten nämlich seit 2014 nur Prominente gegeneinander an. Dabei sind schon einmal zwei Damen aufeinander getroffen, aber noch nie gab es einen Geschlechterkampf. Das soll sich Anfang Dezember mit Sarah Lombardi und Eko Fresh ändern.

Sarah Lombardi vs. Eko Fresh bei „Schlag den Star“: Fans küren schon vorab einen Sieger

Vor Kurzem gab ProSieben via Twitter bekannt, dass Sarah Lombardi am 08. Dezember gegen Eko Fresh bei „Schlag den Star“ antreten wird. Obwohl das Duell noch in der Zukunft liegt, meinen einige Fans zu wissen, wer die Show gewinnen wird. Einer scherzt etwa: „Für mich ist Alessio jetzt schon der Gewinner“. Sogar die Telekom-Tochter Magenta TV antwortet auf den Tweet und meint: „Hauptsache Alessio geht´s gut“.

Die User spielen dabei auf den gemeinsamen Sohn von Sarah und Pietro Lombardi an. Nach der Trennung des Paares im Oktober 2016 ging es den Fans nur um den damals Einjährigen und der Spruch „Hauptsache Alessio geht´s gut“ etablierte sich. Doch der Sohn der Lombardis wird auch von den Eltern selbst immer wieder ins Rampenlicht gerückt. Zuletzt sorgte seine Mutter Sarah für Aufsehen, als sie öffentlich über intime Details plauderte.

Sarah Lombardi bei „Schlag den Star“: Nicht ihr erster Auftritt im TV

Sarah Lombardi ist nicht zu Unrecht bei „Schlag den Star“, ist sie doch seit mittlerweile sieben Jahren im deutschen TV präsent. Bekannt wurde sie unter dem Namen Sarah Engels 2011 durch „Deutschland sucht den Superstar“. Sie belegte den zweiten Platz in der Castingshow, Gewinner war Pietro Lombardi. Die beiden verliebten sich während der Teilnahme und heirateten bereits zwei Jahre später. 2015 kam dann der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt. Doch nur ein Jahr später ging die Ehe in die Brüche und die beiden trennten sich.

+ Sarah lernte Pietro Lombardi 2011 während DSDS kennen. Die beiden waren damals erst 19 Jahre alt. © dpa / Britta Pedersen Schon während die Lombardis noch zusammen waren, waren sie Mittelpunkt mehrerer Doku-Soaps von RTL II. Kurz vor ihrer Trennung machte Sarah Lombardi im Juni 2016 bei „Let´s Dance“ mit und konnte dabei den zweiten Platz belegen. Nach mehreren kleinerer Auftritten wie bei „Grill den Henssler“ folgt bald ihre Teilnahme bei „Schlag den Star“. Am 08. Dezember trifft sie in der ProSieben-Show auf den deutschen Rapper Eko Fresh. Ihr Ex-Mann Pietro nahm bereits im Juli dieses Jahres daran Teil, versagte aber kläglich. Mit einem 27:9 musste er sich dem Musiker Gil Ofarim geschlagen geben, wie express.de berichtet. Hoffen wir für Sarah Lombardi, dass sie sich etwas besser schlägt.

