Cold Case-Spezial bei Aktenzeichen XY: Mordfall „Gida“ aus Rheinland-Pfalz

Mord in Eros-Center

Trier - Das ZDF-Format „Aktenzeichen XY… ungelöst“ beleuchtet in einer kommenden Spezial-Folge wieder Cold Cases. Lesen Sie hier über den Mordfall „Gida“, der ebenfalls behandelt wird:

Am Mittwoch (1. März) heißt es wieder warm anziehen für Couch-Kriminalisten, denn in einer neuen Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ auf ZDF werden um 20:15 Uhr Cold Cases, also Fälle, die auch nach Jahrzehnten nicht gelöst werden konnten, für das Publikum aufbereitet.

MANNHEIM24 verrät, warum „Aktenzeichen XY“ im Mord an einer jungen Prostituierten namens Gida in RLP nach 30 Jahren nun das Publikum um Hilfe bittet.

Eine Frage, die das Team von „Aktenzeichen XY“ im ZDF in dem Zusammenhang häufig erhält, ist „was soll das noch bringen, […] nach so vielen Jahren?“, wie Moderator Rudi Cerne bemerkt. Er hakt darum bei Staatsanwalt Eric Samel nach. (paw)

