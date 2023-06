Carmen Geiss zeigt ihre beste Freundin – und erntet Shitstorm

Fans irritiert

Auf Instagram postet Carmen Geiss ein Foto mit ihrer „besten Freundin“. Als Fans sehen, um wen es sich dabei handelt, sind die Meinungen geteilt. Lesen Sie hier alles dazu:

Lesen Sie auch Carmen Geiss zeigt ihre „beste Freundin“ – Fans reagieren irritiert Carmen Geiss zeigt ihre „beste Freundin“ – Fans reagieren irritiert

Auch wenn die RTLZWEI-Show „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ derzeit pausiert, lassen uns die Kult-Millionäre weiterhin über die sozialen Medien an ihrem Leben teilhaben. Dabei gewähren Robert, Carmen, Shania und Davina auch Einblicke in ihr Privatleben. So zeigt Carmen Geiss vor kurzem auf Instagram ein Foto, auf dem sie ihre beste Freundin vorstellt. Während einige Fans gerührt reagieren, entfachen andere einen Shitstorm.

MANNHEIM24 verrät, wen Carmen Geiss als ihre beste Freundin bezeichnet – und warum Fans das negativ sehen.

Die Geissens nehmen ihre Fans immer hautnah überall hin mit. Sei es zum Urlaub, zur Immobiliensuche oder in die eigenen vier Wände. (dh)

Rubriklistenbild: © Niklas Niessner/RTLZWEI