Carmen Geiss sieht „Schwiegersohn-Potenzial“ – nachdem ER Shania den Hof macht

Er gab ihr einen Handkuss

Shania Geiss hat Geburtstag! Diesen feiert die Millionärstochter im engeren Kreis mit ihrer Schwester, Freunden und – einem Verehrer... Wie die Party ausgeht:

In ihrer RTLZWEI-Show „We Love Monaco“ gewähren Geissens-Töchter Shania und Davina tiefe Einblicke in ihr wildes Luxusleben. Sie zeigen ihren Alltag, ihre Freunde und natürlich auch ihre Eltern Carmen und Robert Geiss. Zwischen Palmen und Yachten feiern die Millionärstöchter Shanias Geburtstag. Wo die blonde Schönheit hingeht, ist ein Verehrer nicht weit. MANNHEIM24 berichtet von der romantischen Begegnung:

Sendung Davina & Shania – We Love Monaco Sender RTLZWEI Drehort Monaco

„Josh sieht aber gut aus“ – charmanter Gast auf Shania und Davina Geiss‘ Party

Als Shania Geiss’ Freundeskreis zusammen sitzt, um ihren Geburtstag zu zelebrieren, taucht er auf: braungebrannt, gutaussehend, charmant – ein Typ zum Verlieben! Und singen kann er auch noch wie ein Engel… „Josh sieht aber gut aus – wie ein Sunnyboy“, kommentiert Davina und zwinkert ihrer Schwester vielsagend zu.

Als gemeinsam beim romantischen Abendlicht und Kerzenschein zu Abend gegessen wird, treffen sich die Blicke von Shania Geiss und Josh flüchtig – fast bleibt dabei die Zeit stehen und elektrisiert nicht nur die beiden, sondern auch den RTLZWEI-Zuschauer. Auch Davina erntet Blicke – jedoch nicht solcher Art. Es sind viel eher die Blicke eines gebrochenen Herzen, das sie vom Rande des Tisches beobachtet.

Langsamer Tanz und Handkuss – Shania Geiss‘ Verehrer gibt alles

Natürlich geht es um Ozan, der in der Episode von „We Love Monaco“ zu sehen ist, in der sich Shania und Davina Geiss heftig streiten. Er kann kein Auge von seiner unerreichbaren Davina lösen. Sie aber sieht ihn nicht. Immerhin stiehlt ihm der langsame Tanz von Shania und Josh die Show. Und als die beiden ausgestanzt haben, gibt Josh Shania sogar noch einen Handkuss… Wie schön…

„Josh ist sehr, sehr nett. Ich bin mir sicher, viele Mädchen finden ihn gut – er ist immer so fröhlich“ ist Shania Geiss nüchterne Feststellung. Mehr verrät die Geissens-Tochter nicht über ihre Gefühlswelt. Dass Josh allerdings charmant ist, gesteht sie sich selbst schon ein.

„Davina & Shania – We Love Monaco“: Carmen Geiss lernt Josh nach der Party kennen

Am nächsten Morgen geht es zu Mama und Papa Geiss nach Saint-Tropez. Überraschung! Mit dem Besuch hätten die beiden Geissens nicht gerechnet, aber freuen sich natürlich auf ihre beiden Töchter plus Anhang. Als die Mädels von der Geburtstagsparty erzählen wollen, wissen Carmen und Robert schon längst Bescheid. Sie haben nämlich das wilde Treiben über eine Überwachungskamera mitverfolgt.

Bevor Davina und Shania etwas sagen können, kommt auch schon der Protagonist des vergangenen Abends dazu. Die Geissens wissen natürlich schon längst, wer er ist. „Josh… Du bist doch der Sänger und der ‚Let’s Dance‘-Partner von Shania“, scherzt Carmen Geiss zur Begrüßung. „Josh wirkt sehr sympathisch, mal schauen, ob er Schwiegersohn-Potenzial hat“, so Carmen, als sie mit dem Kamerateam alleine ist.

So denkt Robert Geiss über den Verehrer seiner Tochter Shania

Das Oberhaupt der Familie lässt sich allerdings nicht so schnell von Joshs schönen Augen beeindrucken. „Der Shania-Freund, der hat’s schwierig“, verkündet Robert Geiss in die RTLZWEI-Kamera. „Der muss Geduld haben und einiges aushalten – ich glaube nicht, dass das so eine einfache Nummer wird“, warnt er vor seiner jüngeren Tochter. Immerhin ist Josh nicht der erste Mann, der Shania und Davina Geiss zum Dahinschmelzen bringt. (mad)

Rubriklistenbild: © RTLZWEI/IMAGO/Montage HEADLINE24