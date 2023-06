Carmen Geiss fliegt mit dem Heli zum Essen – Fans reagieren erbost

„Unerträgliche Dekadenz“

Die Geissens fliegen viel. Dafür bekommen sie immer wieder Gegenwind. So auch Carmen Geiss, die mit dem Heli zum Mittagessen fliegt. Lesen Sie hier alles dazu:

Oktoberfest in der eigenen Villa, Urlaub auf der Luxus-Yacht oder mit dem Privatjet von Ibiza nach Monaco. Das Leben der Geissens ist alles andere als gewöhnlich. Regelmäßig nehmen Robert, Carmen, Davina und Shania Geiss ihre Fans mit, sei es in den eigens produzierten TV-Shows für RTLZWEI oder in den sozialen Medien. Regelmäßig erntet die Familie für ihren Jetset-Lifestyle auch Kritik. So auch jetzt, nachdem Carmen Geiss ein Foto mit einem Helikopter gepostet hat, mit dem sie zum Mittagessen fliegt.

MANNHEIM24 berichtet, warum Carmen Geiss wegen eines Helikopter-Fotos den Zorn von Fans abbekommt.

Ähnliche Kommentare hat vor kurzem auch Robert Geiss bekommen, als er ein Foto aus einem Privatjet gepostet hat. Mit diesem sind die Geissens von Ibiza zu einem Yachthafen-Geburtstag in Monaco geflogen. (dh)

