Carmen Geiss besucht Grand-Prix-After-Pary – und schimpft über Tisch-Preise

Enttäuscht von Club-Besuch

Carmen Geiss liebt bekanntlich Luxus. Was sie kürzlich in einem monegassischen Nobel-Club erlebt, passt ihr so gar nicht. Lesen Sie hier mehr:

Carmen und Robert Geiss begeistern in der Doku-Soap „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ mit ihrem Jetset-Leben. Egal ob schnelle Autos, Designer Mode oder Luxus-Yacht: Die Millionärsfamilie ist dafür bekannt, keine Kosten zu scheuen. Außerdem posten sie beinahe täglich Schnappschüsse aus ihrem Alltag. In ihrem letzten Beitrag macht Carmen ihrem Unmut Luft.

MANNHEIM24 verrät, wieso Carmen Geiss stinksauer über ihren Luxus-Club-Besuch ist.

Carmen Geiss hat das Pfingstwochenende natürlich mit ihrer berühmten Familie in ihrer Wahlheimat Monaco verbracht. Für den Großen Preis von Monaco zieht es die Superreichen aus der Wüstenmetropole Dubai zurück an die Côte d‘Azur. (sik)

