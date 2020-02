„Fastnacht in Franken“ 2020: Markus Söder ist bereits auf dem Weg - in ungewöhnlicher Verkleidung

Die Prunksitzung im Live-Tikcer

Es tönt wieder „Helau“ aus den Mainfrankensälen in Veitshöcheim. Unter dem Motto „Karneval in Rio de Janeiro“ soll es bei der „Fastnacht in Franken“ am Freitag rund gehen. Ob es die politische Elite auch so gelassen nehmen kann?

Die Kultsendung feiert 33 Jahre, der Fastnacht-Verband feiert 66 Jahre

Das Motto 2020: „Karneval in Rio de Janeiro“

Update 19.25 Uhr: Noch bevor er bei der „Fastnacht in Franken“ 2020 um die Politik geht, bekommt Markus Söder (CSU) schon eines auf den Deckel: Früher habe er ihm besser gefallen, schreibt ein Nutzer auf Twitter.

früher hat mir der Herr Söder besser gefallen



#FastnachtinFranken pic.twitter.com/rlBvKAykb3 — meganuni1 (@meganuni11) February 14, 2020

Update 17.11 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist bereits auf dem Weg nach Veitshöchheim. Hatte er in den vergangenen Jahren mit diversen Kostümen immer wieder für Aufsehen gesorgt, so versucht er in diesem Jahr offenbar mit einem Understatement zu überzeugen. „Bayern ist bunt“, schreibt Söder auf Twitter und teilt dabei ein Bild von seinem Kinn. Auch zu sehen: Eine bunte Fliege, die ein bisschen so aussieht, als habe er gerade noch die Postits aus dem Parteibüro umfunktioniert:

Kleines Statement auch ohne Kostüm: Bayern ist bunt - Demokraten halten zusammen. Auch im Fasching. Fahre gerade nach #Veitshöchheim. #Fif20 #fastnachtinfranken pic.twitter.com/CUxKCjrxJC — Markus Söder (@Markus_Soeder) February 14, 2020

Ursprungsmeldung vom 14. Februar 2020:

Veitshöchheim - Der diesjährige Franken-Fasching „Fastnacht in Franken 2020“ bietet Anlass für zwei Geburtstagsfeiern: Unter dem Motto „Karneval in Rio de Janeiro“ feiert die Kultsendung ihr 33. Jubiläum. Zusätzlich wird der Fastnacht-Verband Franken gleich zweimal so alt - er feiert 66 Jahre Bestehen. Nach Veitshöchheim eingeladen ist Prominenz aus Kirche, Politik und Wirtschaft sowie die fränkische Fastnacht-Elite.

Fastnacht in Franken 2020: Die Frage ist - wie jedes Jahr, wird es dreckig - oder etwa brav?

Los geht es am Freitag, 14. Februar, ab 19 Uhr - und übertragen wird der ganze Spaß aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim live im Bayerischen Rundfunk (BR). Auf der Bühne sollen am Freitagabend die bekannten Fastnachtstars „Dreggsagg“ Michl Müller, Bauchredner Sebastian Reich - mit Nilpferddame Amanda und das beliebte Kabarett-Duo Volker Heißmann und Martin Rassau. Außerdem soll Büttenredner Peter Kuhn der Prunksitzung seine besondere Würze geben.

Auch tanzen die besten Garden, Tänzerinnen und Tänzer aus Franken. Aber nicht nur die Klassiker sollen die „Fastnacht in Franken“* zu einem unvergesslichen Ereignis machen. Mit großem „Helau“ feiern die A-Capella-Band „Viva Voce“ aus Ansbach und Thomas Väth, der „Schmied aus Bischbrunn“ Premiere auf der Veitshöchheimer Fastnachts-Bühne. Begeistern soll auch der Auftritt der „Besenbinder“, der Garde des Karnevals-Club Röttenbach.

Fastnacht in Franken 2020: Live im TV - und live im Ticker - So ergeht es der Elite

Noch nie dagewesen: Erstmals soll - dem Motto entsprechend - der farbenfrohe brasilianische Karneval Einzug halten. „Bunt, temperamentvoll und heißblütig wie in Rio“, soll es laut Fastnacht-Redaktionsleiter Norbert Küber vom BR-Studio Franken werden. Außerdem dabei: die Amorbacher Klostersänger, Klaus Karl-Kraus, Ines Procter, Otmar Schmelzer, Oliver Tissot, Matthias Walz und die Tanzsportgarde Veitshöchheim.

Stammgäste der spannenden Prunksitzung in Franken sind Bundesinnenminister Horst Seehofer und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU). Sie werden auch zu der Sitzung am Freitagabend erwartet. Söder hat bereits einige denkwürdige Auftritte in Veitshöchheim hingelegt, wie bei Merkur.de* nachzulesen ist - will nun aber nicht mehr in Verkleidung kommen.

