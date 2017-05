Dreistes Angebot: Jan Böhmermann bietet Bleibe zum Wucherpreis

Hier hauste der „kleine Mann“

Jan Böhmermann bietet auf Immobilienscout24 eine Bleibe in Köln an: Schlappe 1.500 Euro im Monat auf 0,04 Quadratmeter! Was steckt dahinter?

Köln - Eine Bleibe in Köln gesucht? Jan Böhmermann bietet im Stadtbezirk Ehrenfeld eine Wohnung für 1.500 Euro Miete im Monat an - und das bei 0,04 Quadratmeter!

Bei dem dreisten Immobilienangebot handelt es sich um nichts anderes als Hans Meisers Spitzer. Als „kleiner Mann“ vertrat er im „Neo Magazin Royale“ einen rechtspopulistischen Nörgler, der sich regelmäßig Schlagabtäusche mit Böhmermann lieferte und dabei in einem Spitzer hauste. Ein Bespiel seiner Auftritte sehen Sie im Video:

Nachdem aber vor kurzem seine Nebentätigkeit als Verschwörungstheoretiker auf „Watergate.tv“ aufflog (wir berichteten), flog auch Meiser - und zwar aus Böhmermanns Show.

Nun konnten sich der Moderator und sein Team einen Seitenhieb gegen das ehemalige TV-Urgestein nicht verkneifen und bieten seinen Spitzer „mit Panorama-Glasfront“ zum Weitervermieten auf Immobilienscout24 an.

Spitzer mit Panorama-Glasfront ab sofort zu vermieten. Verschwörungstheorien können vom Vormieter übernommen werden. https://t.co/SS0tIAvOrg — NEO MAGAZIN ROYALE (@neomagazin) 22. Mai 2017

Laut der Anzeige herrscht im ganzen Gebäude „absolutes Aluhut-Verbot. Verschwörungstheorien können nach Absprache vom Vormieter übernommen werden.“

Dafür muss der zukünftige Mieter aber ohne Dusche, Bad und Küche auskommen. Ist auf 0,04 Quadratmeter auch etwas unrealistisch. Stattdessen verfügt das Apartment „über einen ansprechend verlegten Plastikboden, der von flauschigen Holzspähnen bedeckt ist.“

Auch die Lage ist scheinbar Top: „Stifte, Laptop und Zettel sind fußläufig erreichbar. Nette Nachbarschaft, jede Woche neue Gesichter. Snackbär im Umkreis von 5 Metern.“

Eine solche Aktion war vom Satire-Meister Böhmermann eigentlich zu erwarten. Ob das „Neo Magazin Royale“ aber tatsächlich einen Ersatz für Hans Meisers „kleinen Mann“ sucht, ist nicht bekannt.

