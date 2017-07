Blackout bei „Anne Will“ - Millionen Zuschauer schauen in die Röhre

Am Sonntag um kurz nach 22 Uhr

In der ARD-Talkshow „Anne Will“ wurde am Sonntag über die Gewaltexzesse rund um den G20-Gipfel in Hamburg gesprochen. Doch plötzlich wurde die Sendung für zehn Minuten unterbrochen.

Berlin - „G20-Bilanz - War es das wert?“ Über dieses brisante Thema sollte am Sonntagabend in der kurzfristig anberaumten Polit-Talkshow „Anne Will“ im Ersten gesprochen werden. Journalistin Anne Will hatte eigens die Sommerpause unterbrochen, um anlässlich des aus dem Ruder gelaufenen G20-Gipfels eine Sendung zum Thema auszustrahlen.

Es wurde auch etwa eine Viertelstunde lang mit Gästen wie unter anderem Olaf Scholz (Erster Bürgermeister von Hamburg), Peter Altmaier (Chef des Bundeskanzleramtes), der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und John Kornblum (ehemaliger US-Botschafter in Deutschland) diskutiert, doch dann schien es, als hätten die Chaoten, die in den Straßen Hamburgs gewütet hatten, plötzlich auch die Übertragung der Sendung zum Stillstand gebracht

Um genau 22.01 Uhr wurde es plötzlich auf den Bildschirmen schwarz, kurz darauf blendete das Erste eine Infotafel mit der Aufschrift „Störung - Bitte entschuldigen Sie die Störung. Es geht gleich weiter“ ein. Diese blieb rund zehn Minuten stehen, ehe plötzlich wieder die Talkshow auf Sendung war.

Während der Unterbrechung, deren Ursache nach Angaben der Redaktion ein Leitungsproblem war, wurde die Live-Sendung im Studio normal weitergeführt. Die Anne-Will-Redaktion reagierte schnell auf die Probleme und informierte via Twitter über den Stand der Dinge während der Sendung:

Wir entschuldigen uns für die Sendestörung. Wir halten Euch mit Zitaten auf dem Laufenden. — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 9. Juli 2017

Fortan postete die Redaktion einige Zitate der anwesenden Gäste, wie zum Beispiel von Olaf Scholz.

Nachdem das Signal wieder da war und die Sendung auf die Bildschirme zurückgekehrt war, wies die Moderatorin darauf hin, dass die komplette Sendung später in der ARD-Mediathek zu sehen sein werde - ohne Unterbrechung.