Bittere Tränen im „Sommerhaus der Stars“: Paar verliert seinen Nominierungs-Schutz

In Folge 8

Im „Sommerhaus der Stars“ können sich die Promis durch das Gewinnen von Spielen für die nächste Runde saven. Ein Paar bekommt in Folge 8 seinen Schutz weggenommen! Lesen Sie hier, welches:

Schon seit dem 7. September läuft die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Acht Promi-Paare ziehen zu Staffelstart in das Bauernhaus in Bocholt. Woche für Woche kämpfen sich die Stars durch knifflige Spiele, um sich für die nächste Runde zu schützen. In Folge 8 kommt es zu einem Eklat: Ein Paar, das sich eigentlich schon für die nächste Runde saven konnte, verliert plötzlich seinen Schutz!

MANNHEIM24 verrät, welches Paar im „Sommerhaus der Stars“ seinen Nominierungs-Schutz weggenommen bekommt – und warum.

Schon zum siebten Mal wird eine neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Folge 8 ist bereits seit dem 28. September auf RTL+ online. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können jede Episode bereits vor TV-Ausstrahlung streamen. Folge 8 läuft am 2. Oktober im TV. (fas)