Roland Kaiser präsentiert „Kaisermania“: Die schönsten Momente vom 5. August in Bildern

Große Show in Dresden

Am Samstagabend lädt Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. Schon zum 20. Jahr in Folge steht der Entertainer dabei am Elbufer auf der Bühne und begeistert ein Millionenpublikum.

Dresden – Seit sage und schreibe 20 Jahren veranstaltet Roland Kaiser jeden Sommer in Dresden seine legendäre Konzertreihe „Kaisermania“. Am Samstagabend (5. August) ist es endlich wieder so weit und das Schlager-Urgestein stürmt am Elbufer die Bühne. Ab 20:15 Uhr zeigt der MDR die bunte Show und lässt den Abend anschließend mit der „Aftershow“ und einer Wiederholung des Konzerts von 2019 gebührend ausklingen.

Rubriklistenbild: © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023