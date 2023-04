„Kopf hat sich gedreht“: „Biggest Loser“-Kandidat Robert bricht in der Show zusammen

Überanstrengung?

Sport, Ernährung, Challenges: Die Energie kann da schon mal ausgehen. „Biggest Loser“-Kandidat Robert gingen die „Lichter aus“. Sofort war ein Arzt anwesend.

Naxos, Griechenland – Es ist eine Challenge am Strand, die zwischen den acht übriggebliebenen „Biggest Loser“-Kandidatinnen und Kandidaten ausgefochten wurde. Ziel war es, das Bonusgewicht zu gewinnen. Alle strengen sich unter den Augen der Trainerinnen und Trainer und den Familienangehörigen an, doch Kandidat Robert bricht im Ziel plötzlich zusammen.

„Biggest Loser“-Kandidat Robert: „Mein Kopf hat sich schon gedreht.“

Die „Biggest Loser“-Anwärter mussten mit vollem Körpereinsatz ein Seil entwirren, das am Körper befestigt war und die Wegstrecke ins Ziel schaffen, in der Sonne, wer es am schnellsten schafft, gewinnt. Die Verwandten feuerten die Kandidatinnen und Kandidaten laut an, die Anstrengung spürte Kandidat Robert allerdings schnell: „Da habe ich schon die Erschöpfung gemerkt. Mein Kopf hat sich schon gedreht“, erklärt er.

Im Ziel angekommen wird Robert noch gefragt, ob alles gut sei. „Ne“, sagt der Kandidat und bricht vor den Augen seines Bruders zusammen. Sofort ist ein Teamarzt zur Stelle und kümmert sich um ihn. Trainer Ramin Abtin erklärt sich den Zusammenbruch so: „Robert hat viel Energie im täglichen Training aufgebraucht, für die Challenge hatte er nicht mehr Reserven.“

„The Biggest Loser“: International erfolgreiche Abnehm-Show Wie viele ähnliche TV-Formate stammt auch „The Biggest Loser“ aus den USA. Dort läuft sie Show seit dem 19. Oktober 2004 und hat weltweit etliche erfolgreiche Ableger produziert. So wurden sowohl in europäischen Ländern wie Portugal („Peso Pesado“) und Spanien („La báscula“) als auch in China internationale Versionen der Sendung gezeigt. Eine Promi-Version namens „Big Stars – Promis specken ab“, für die Sat.1 Gäste wie Iris Klein und Patricia Blanco einlud, wurde trotz abgeschlossener Dreharbeiten 2013 jedoch nie ausgestrahlt. (Quelle: digitalfernsehen.de)

Energie hat sich zurückgezogen: „Biggest Loser“-Kandidat Robert beschreibt seinen Zusammenbruch

„Es war so, als wenn sich alles zurückzieht, die Energie aus den Füßen, aus den Armen. Dann war das Licht für einen Moment aus“, schildert Robert die Situation. Nach der Behandlung durch den Arzt kommt er schnell wieder zu Kräften: „Ich kann auch wieder lachen, von daher, mir geht es gut!“ Sein Bruder wirkt nach einem kurzen Schreckmoment erleichtert: „Du Maschine, ich bin so stolz auf dich!“

+ Dramatische Wendung: In der aktuellen Folge von „The Biggest Loser“ brach Kandidat Robert zusammen. © Screenshot/SAT.1/The Biggest Loser – Leben leicht gemacht/Folge vom 23. April 2023 (Fotomontage)

Die Challenge gewonnen hat Robert nicht, allerdings ist er noch in der Show dabei und hat die volle Unterstützung seines Bruders. Dieser kann sich richtig über die neue Figur seines Bruders freuen: „Das hast du richtig gut gemacht. Das war die beste Entscheidung deines Lebens.“ Ein anderer Notfall bei „The Biggest Loser“ endete kürzlich im Krankenhaus. Verwendete Quellen: SAT.1/The Biggest Loser/Folge vom 23. April 2023

