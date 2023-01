Fotobeweis: Danni Büchner & Peggy Jerofke von „Goodbye Deutschland“ bei „Kampf der Realitystars“?

Serkan Yavuz und Ross Antony auch?

„Kampf der Realitystars“ befindet sich schon in den Dreharbeiten. Die Kandidaten hält RTL2 allerdings noch geheim. Ein ehemaliger Teilnehmer behauptet allerdings, die Teilnehmerliste der vierten Staffel schon zu kennen.

Thailand - Die beliebte RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ geht in die nächste Runde. Malkiel Dietrich (39) gibt nun Einblicke in die neue Staffel und behauptet, die Kandidaten auch schon zu kennen. So sollen neben Serkan Yavuz (29; „Bachelor in Paradise“) und Ross Anthony (48; „Dschungelcamp“) auch Patrick Romer (27; „Bauer sucht Frau“) und Eva Benetatou (30; „Sommerhaus der Stars“) mögliche Teilnehmer der diesjährigen Staffel sein.

Danni Büchner & Peggy Jerofke bei „Kampf der Realitystars“?

Malkiel Dietrich war selbst erst im letzten Jahr Teilnehmer bei „Kampf der Realitystars“. Er dürfte sich also bestens mit den Details zu seiner Staffel auskennen und eventuell noch einige Infos zur diesjährigen Staffel mitbekommen. Auch auf Danni Büchner (44; „Goodbye Deutschland“) und Peggy Jerofke (46; „Goodbye Deutschland“) dürfen sich Fans laut Angaben von Malkiel in der vierten Staffel freuen.

Zwar soll Danni Büchner ihre Teilnahme an „Kampf der Realitystars“ gegenüber Malkiel Dietrich schon abgestritten haben, doch der ehemalige RTL2-Kandidat erklärt, dass Dannis Teilnahme im vergangenen Jahr nur wegen der Gage gescheitert sein soll. Haben die Produktionsfirma und die Wahlmallorquinerin sich dieses Jahr also auf eine Summe einigen können? Ein starkes Indiz für Dannis Einzug in die „Kampf der Realitystars“-Sala ist in ihrer Instagramstory zu finden.

Was verdienen die Teilnehmer bei Kampf der Realitystars? Der Gewinner bekommt 50.000 Euro. 2020 bekam der ehemalige Profifußballer Kevin Pannewitz das Preisgeld. 2021 durfte sich Sängerin Loona über den Sieg freuen. Elena Miras ging 2022 als glückliche Siegerin der Show heraus.

Danni Büchner und Peggy Jerofke auf Reise

Dort zeigt sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin mit ihrem Reisepass und fügt die Worte „On the Way“ (zu Deutsch: Auf dem Weg) hinzu. Auch Peggy Jerofke teilt ein Bild aus dem Flieger mit ihren Fans, während sie einen Schluck aus ihrem Sektglas nimmt. Dies kommentiert Malkiel Dietrich mit „fliegt da wer zu KDRS?“. Wohin die Reise für die beiden „Goodbye Deutschland“-Stars geht, bleibt vorerst unklar, bis Danni ihren Followern sonnige Grüße aus Gran Canaria schickt.

Vielleicht macht sie dort aber nur einen kleinen Stopp und trifft sich schon bald mit Peggy am „Kampf der Realitystars“-Strand. Möglicherweise dient die RTL2-Show Peggy Jerofke auch als Ablenkung. In ihrem Privatleben geht es momentan auf und ab – hat sie sich im November 2022 noch von Steff Jerkel getrennt, deutet das Paar jetzt schon ein Liebescomeback an. Verwendete Quellen: Instagram/malkiel_dietrich & promisundmehr.de

