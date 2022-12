„Bergdoktor“-Star Mark Keller verrät die am häufigsten gestellte Frage der Fans

Staffelauftakt am 29. Dezember

Am 29. Dezember startet die neue Staffel von „Der Bergdoktor“. Mark Keller spielt darin die Rolle des Dr. Alexander Kahnweiler. Vor der großen Premiere plauderte der Schauspieler bereits über die neuen Folgen.

Ellmau – Noch ein paar Tage Geduld haben, dann ist es endlich so weit: Am 29. Dezember startet im ZDF um 20:15 Uhr die 16. Staffel von „Der Bergdoktor“. Die acht neuen Folgen erzählen wieder jede Menge Abenteuer der bunten Truppe um Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) und entführen das Publikum in die atemberaubende Gebirgswelt der Region Wilder Kaiser.

TV-Premiere am 29. Dezember: ZDF zeigt acht neue Folgen von „Der Bergdoktor“

Monatelang liefen die Dreharbeiten an Berghängen, in der Klinik und auf dem Gruberhof auf Hochtouren, Hans Sigl und Ronja Forcher (26) hielten Zuschauer in den sozialen Medien dabei stets auf dem Laufenden. Ein erster Trailer für die neuen Episoden verspricht epischen TV-Spaß mit viel Familiendrama rund um Caro und Rolf Pflüger, der Familie von Hans Grubers verstorbener Frau Sonja. Auch ein alter „Bergdoktor“-Fiesling könnte in den neuen Folgen dabei sein, die als verfrühtes Weihnachtsgeschenk in der ZDFmediathek schon ab dem 22. Dezember abrufbar sind.

Seit Sendestart am 6. Februar 2008 verkörpert Mark Keller (57) in der kultigen Heimatserie Martin Grubers Mitstreiter Dr. Alexander Kahnweiler und stand mit seiner TV-Familie auch für die neuen „Bergdoktor“-Folgen wieder fleißig vor der Kamera. Bevor im ZDF Ende des Monats der Startschuss fällt, rührt er mit seinen Kollegen derzeit noch kräftig die Werbetrommel. Mit Barbara Schöneberger (48) traf sich der sympathische Seriendoktor zum Plausch über sein Leben, seine TV-Karriere und die jährlichen „Bergdoktor“-Fantage, bei denen die Schauspieler den Zuschauern ganz nahe kommen und deren brennendsten Fragen beantworten.

„Lieben diesen Satz“: „Bergdoktor“-Star Mark Keller verrät die meistgestellte Fanfrage

„Hast du eine Frage, die dich immer erreicht, die sie immer stellen?“, will Barbara Schöneberger von Mark Keller im Podcast ihres eigenen Radiosenders Barba Radio wissen. Dieser hat auch prompt eine Antwort parat: „Die sagen immer: »Mark, könntest du mal bitte sagen ‚Martin, mein einziger Freund‘?« Das lieben sie. Die lieben diesen Satz.“ Nachvollziehbar, schließlich verbindet Martin Gruber und Alexander Kahnweiler ein tiefes Vertrauen und eine enge Freundschaft, die die Herzen aller „Bergdoktor“-Fans höher schlagen lässt.

Barbara Schöneberger lauscht ihrem Gegenüber gespannt und scheint selbst auch großer „Bergdoktor“-Fan zu sein: „Ich glaube, ihr habt da so einen Nerv getroffen“, schwärmt sie, „Das ist so wunderbar.“ Schon ganz bald dürfen Alexander Kahnweiler und die Grubers erneut beweisen, warum sie seit Jahren solche Publikumslieblinge sind. Vorab verriet Mark Keller außerdem, warum sein Sohn Jens-Torben nicht mehr beim „Bergdoktor“ zu sehen ist. Verwendete Quellen: Barba Radio Podcast/Folge 214, tvdigital.de

