Wegen Geburtstag

„Let‘s Dance“-Proben können mitunter sehr hart sein. Anna Ermakova berichtet von fehlender Kondition und Konzentration. Lesen Sie hier, was das mit ihrer Mutter zu tun hat:

Bisher hat Anna Ermakova die Shows bei „Let‘s Dance“ zusammen mit Tanz-Partner Valentin Lusin mit Bravour gemeistert. Doch der Quickstep, den die beiden für die fünfte Liveshow einstudieren müssen, scheint Anna viel abzuverlangen (hier alle „Let‘s Dance“-Sendetermine im Überblick). In einer Instagram-Story berichtet sie, dass sie bei der Probe Probleme hatte. Die Gründe seien fehlende Konzentration und Kondition gewesen.

MANNHEIM24 verrät, was genau Anna Ermakova bei der „Let‘s Dance“-Probe zu schaffen machte – und was ihre Mutter damit zu tun hat.

Anna Ermakova und Valentin Lusin gehören zu den Favoriten bei „Let‘s Dance“. Diesen Status haben sie nicht erreicht, ohne hart zu trainieren. Aber Anna scheint die erste Probe für die nächste RTL-Tanzshow an die Substanz zu gehen. (resa)

