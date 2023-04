„Bauer sucht Frau“-Liebling vergeben? Schäfer Heinrich datet 26 Jahre jüngeren Fan

Die große Liebe fand Schäfer Heinrich bei RTL nicht, dafür sicherte „Bauer sucht Frau“ dem Landwirt den Weg ins Showgeschäft. Dort hat der 56-Jährige nun möglicherweise die Frau seiner Träume kennengelernt.

Völlinghausen – Eigentlich steht „Bauer sucht Frau“, wie der Titel unschwer erahnen lässt, ganz im Zeichen der großen Liebe. Doch neben der mehr oder minder erfolgreichen Kuppelei beschert die RTL-Sendung manch einem Teilnehmer überraschenden Ruhm, wie etwa Narumol (57), Patrick Romer (27) oder Schäfer Heinrich (56). Letzterer könnte nun fernab von Inka Bauses (54) Kuppelshow die Frau fürs Leben gefunden haben – dank der Zweitkarriere, die nur durch seine ersten TV-Auftritte ins Rollen kam.

Einfach hat es Schäfer Heinrich derzeit nicht: „Ich habe Existenzängste“, verriet der „Bauer sucht Frau“-Liebling jüngst bei rtl.de. Schuld daran seien steigende Futter- und Spritkosten sowie gesunkene Einnahmen durch seine Nebentätigkeit als Stimmungssänger („Das Schäferlied“, „Alle Schafe sind schon da“). Die Sorgen scheinen berechtigt: „Ich komme langsam finanziell nicht mehr dagegen an“, so der 56-Jährige.

Doch es gibt auch freudige Neuigkeiten im Leben des Landwirts. Nachdem ihm weder 2008 in der regulären „Bauer sucht Frau“-Staffel noch in einem Weihnachts-Special von 2009 die große Liebe vergönnt war, hat es bei Schäfer Heinrich nun offenbar richtig gefunkt. Fest vergeben ist der im Kreis Soest (Nordrhein-Westfalen) ansässige Schafhalter zwar noch nicht, befindet sich allerdings wohl auf dem besten Wege dorthin: „Sie ist 30 Jahre alt, kommt aus Leipzig und war schon ein paar Mal auf dem Hof.“

Schäfer Heinrich – der heimliche Star am Ballermann

Für RTL war Schäfer Heinrich in der vierten „Bauer sucht Frau“-Staffel (2008) ein echter Glücksgriff: Dank seiner herzlichen und ehrlichen Art und seiner Leidenschaft fürs Singen wurde der Landwirt sofort zum Publikumsliebling. Sein „Schäferlied“ wurde noch im Jahr seine Teilnahme als Single ausgekoppelt und erreichte Platz 5 der Charts – ein Erfolg, der ihm Tür und Tor am Ballermann öffnete: Auf Mallorca sorgt der 56-Jährige bis heute für beste Partystimmung. In seinem Repertoire finden sich inzwischen Titel wie „Im Traktor vor mir“, „Haus am Hühnerfrikasee“ oder „Hier kommt ein Schluckspecht“. Zwischen 2015 und 2018 wurde er gleich viermal mit dem Ballermann-Award, einem Musikpreis für Partyschlager, geehrt.