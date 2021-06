Bauer sucht Frau (RTL): Anna Heiser denkt über Instagram-Aus nach

Wieder massive Hater-Kommentare

Die ehemalige Kandidatin von „Bauer sucht Frau“, Anna Heiser, erwägt einen Ausstieg bei Instagram. Die Influencerin will ein gravierendes Problem nicht hinnehmen.

Anna Heiser ist es inzwischen gewohnt in der Öffentlichkeit zu stehen. Als ehemalige Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ war sie gerade erst mit Ehemann Gerald und Söhnchen Leon in einer weiteren eigenen Sendung auf RTL zu sehen. Doch das Special könnte nun drastische Folgen haben. Offenbar erwägt sie einen Ausstieg aus dem sozialen Netzwerk Instagram. Die Gründe dafür sind schockierend, wie echo24.de* berichtet. Ihre Fans dürften um den Account der jungen Mama bangen – als Influencerin erreicht sie viele, denen sie längst ans Herz gewachsen ist.

Am vergangenen Dienstag, 8. Juni, strahlte RTL* das Special „Gerald & Anna im Babyglück aus“. Die Sendung zeigte, wie der ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer und seine damalige Auserwählte Anna mittlerweile zusammen in Namibia leben. Beide hatten geheiratet und waren erst kürzlich Eltern geworden. Der Sender hatte die spannende Zeit der Schwangerschaft* und Geburt intensiv begleitet.

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser denkt über Instagram-Ausstieg nach

Bei Fans von Anna Heiser hatte sich vorher schon ein regelrechter Hype um die RTL-Show* entwickelt. Denn: Bis dahin hatten Anna und Gerald ein Detail nicht preisgegeben. Erst in der Sendung wurde der Name von Annas Baby enthüllt.

Kandidaten Gerald und Anna Heiser Staffel 13 Sendung Bauer sucht Frau

Noch während die Sendung lief, zeigte sich Anna Heiser in einem Live-Video bei Instagram emotional. Die Erinnerungen an eine komplizierte Geburt und die unfassbar glücklichen Momente mit ihrem Kind* schienen angesichts des RTL-Specials zu „Bauer sucht Frau“ wieder hochzukochen.

Anna Heiser: Nach „Bauer sucht Frau“-Special auf RTL – wieder viele Hater-Nachrichten

Doch offenbar spielte auch noch etwas anderes eine Rolle, wie Anna Heiser nun auf Instagram verrät. „Ich bin heute irgendwie total emotional erschöpft“, verrät sie in einer Story auf dem sozialen Netzwerk. „Ich weiß nicht, ob das an der Ausstrahlung gestern liegt oder vielleicht an den Hater-Kommentaren.“

Nicht zum ersten Mal kämpft Anna Heiser mit fiesem Gegenwind bei Instagram. Baby-Fotos und sogar ihre Frisur sorgten schon für hässliche Kommentare*. Erst kürzlich hatte sie eine deutliche Ansage in Richtung der Hater gemacht. Offenbar ohne, dass diese zu stoppen wären. „Ich dachte eigentlich, dass ich mich nach den ganzen Jahren in der Öffentlichkeit daran gewöhnt hab, dass es immer welche gibt, die mich scheiße finden.“

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser erwägt drastischen Schritt bei Instagram

Doch die negativen Reaktionen auf den Auftritt ihrer kleinen Familie im Special zu „Bauer sucht Frau“ haben die junge Mama hart getroffen. „Vielleicht habe ich mich doch nicht daran gewöhnt. Oder vielleicht ist es die Müdigkeit, die dazu beiträgt, dass ich keine Kraft habe, das Ganze von mir abzuwehren.“

Diese Überlegungen lassen Anna Heiser über einen drastischen Schritt nachdenken: den Ausstieg aus der Öffentlichkeit. „Man bietet dann nicht so viel Angriffsfläche.“ Für ihre Fans wäre das eine äußerst traurige Entwicklung. Schließlich weiß auch Anna selbst, dass es immer nur Einzelne sind, die „gegen mich schießen“.

Anna Heiser: Aus bei Instagram? Hoffnung für Fans

Trotzdem hatte die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin offenbar die Hoffnung, dass sie die Hater mit ihrer Persönlichkeit in der RTL-Sendung überzeugen kann. Leider war dem wohl nicht so. „Ich weiß, dass die Leute eigentlich Probleme mit sich selbst haben. Aber es tut trotzdem weh“, sagt Anna Heiser.

„Vielleicht muss ich in den sauren Apfel beißen und einfach, um uns zu schützen, zurücktreten“, erklärt sie bei Instagram. Tatsächlich würden ihr als Influencerin bei einem Ausstieg aus dem sozialen Netzwerk wohl auch Einnahmen verloren gehen. Doch natürlich ginge die Familie vor. „Ich weiß es nicht, ich muss drüber nachdenken“, hieß es von Anna Heiser am Mittwochabend.

Eine Hoffnung bleibt ihren Fans allerdings. Am heutigen Donnerstagmorgen gab es bereits eine aktuellere Info von Anna auf Instagram: „Heute sieht die Welt besser aus“, schrieb sie. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Überlegungen für einen Ausstieg vorerst vom Tisch sind. *echo24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © TVNOW/Screenshot: Instagram/Anna Heiser