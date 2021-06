„Bauer sucht Frau“: RTL startet Show mit Gerald und Anna

TV-Comeback für Paar aus Namibia

Gerald und Anna Heiser aus der TV-Show „Bauer sucht Frau“ feiern ihr Comeback auf RTL. In der neuen Sendung könnte ein wichtiges Detail enthüllt werden.

Die Liebesgeschichte von Gerald und Anna Heiser begann im Sommer 2017 in der TV-Show „Bauer sucht Frau“ von RTL. Und nach der Traumhochzeit 2018 steht für das Paar nun das nächste große Abenteuer bevor: Das Leben als Familie auf der Farm in Namibia. Anfang 2021 kam ihr kleiner Sohn auf die Welt, regelmäßig teilt Anna Heiser mit ihren mehr als 120.000 Abonnenten auf Instagram megasüße Baby-Fotos aus Namibia*, über die echo24.de* oft schreibt.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): TV-Comeback für Gerald und Anna Heiser im Juni

Unbestreitbar ist, dass das Interesse an Gerald und Anna Heiser auch lange nach ihrer Teilnahme in der TV-Show „Bauer sucht Frau“ ungebrochen ist. Auch RTL* ist das wohl bewusst. Der Grund: Der Sender aus Köln wird am 8. Juni 2021 eine Sendung über das Paar aus Namibia zeigen. Das kündigte Anna Heiser kürzlich in einer Story auf Instagram an. „Manche von euch haben bereits gemerkt, dass wir das ganze letzte Jahr von einem Kamerateam begleitet worden sind“, erzählte sie ihren Fans.

Die Dreharbeiten seien für die Sendung „Bauer sucht Frau“ gewesen, so die 30-Jährige. Das gleiche Kamerateam hätte auch schon die Hofwoche 2017 sowie die Hochzeit gefilmt. „Jetzt waren sie auch bei der für uns wichtigen Zeit dabei.“ Die neue Sendung wird laut Anna Heiser am 8. Juni 2021 auf RTL ausgestrahlt. Zu genauen Details äußerte sich die Ex-Hofdame aus „Bauer sucht Frau“ 2017 nicht. Eine Mitteilung von TVNOW, die echo24.de* vorliegt, bringt Licht ins Dunkel.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Neue Sendung könnte wichtiges Detail enthüllen

In der Mitteilung heißt es, dass der Sender das Paar aus „Bauer sucht Frau“ 2017 begleitet habe – von den Vorbereitungen für die Geburt bis zur süßen Baby-Taufe in Namibia*, über die echo24.de* vor einigen Wochen ausführlich berichtet hatte. Die Fans dürfen sich also auf viele private Einblicke und spannende Details freuen. Gut möglich ist, dass in der Sendung mit Gerald und Anna Heiser im Juni 2021 auf RTL auch ein wichtiges Detail enthüllt wird – der Name des Babys.

Bisher hatte es nur Spekulationen zum Baby-Namen* gegeben, die sich leider nicht bewahrheitet haben. Kürzlich kündigte das Paar aus der TV-Show „Bauer sucht Frau“ 2017 via Instagram aber an, dass der Name bald enthüllt wird. Gut möglich also, dass in der TV-Show am 8. Juni 2021 auf RTL der Name fällt. Ob Moderatorin Inka Bause* in der Sendung mit Gerald und Anna Heiser zu sehen sein wird, steht nicht in der Mitteilung – bisher war sie aber in jeder „Bauer-sucht-Frau“-Show mit dabei.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Neue Sendung mit Anna und Gerald – die Inhalte

In der Sendung am 8. Juni 2021 auf RTL wird es laut der Mitteilung von TVNOW über eine längere Zeitspanne im Leben von Gerald und Anna Heiser gehen. Von den Vorbereitungen für die Geburt bis zur Taufe sind es einige Wochen. Man kann davon ausgehen, dass die Sendung die wichtigsten Höhepunkte thematisiert. Wie erlebte das Paar die Zeit der Schwangerschaft? Immerhin leben die beiden ehemaligen Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ rund 200 Kilometer von der Hauptstadt Windhoek entfernt.

Gerade Arztbesuche oder auch Baby-Einkäufe waren deshalb nicht so leicht zu bewerkstelligen. Und wie sah es mit der Geburt aus, für die Anna in ein Krankenhaus musste? Laut der Mitteilung von TVNOW sollen genau solche Fragen in der Sendung am 8. Juni 2021 auf RTL thematisiert werden. Themen gibt es auf jeden Fall genug. Das zeigen Berichte von echo24.de*, die zum Beispiel die Probleme in der Schwangerschaft von Anna Heiser* thematisieren, nur allzu deutlich.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Das sagt Anna zur neuen Sendung im Juni

„Ich hoffe, es wird euch gefallen, denn es war für uns eine ganz besondere Zeit, die wir gerne mit euch teilen möchten“, sagte Anna Heiser zu der neuen Sendung in einer Story auf Instagram. Zu welcher Uhrzeit das Special zu Gerald und Anna Heiser aus der Show „Bauer sucht Frau“ 2017 auf RTL ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Fakt ist, dass sich Fans die neue Sendung, die viele Inhalte verspricht, nicht entgehen lassen sollten. *echo24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

