„Bauer sucht Frau“ 2020 (RTL): Mega-Enthüllung nach den Fake-Vorwürfen zur Show

In der 16. Staffel zu sehen

Aktuell läuft auf RTL die 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ mit TV-Moderatorin Inka Bause. Nach Fake-Vorwürfen veröffentlicht Pferdewirtin Denise eine weitere Hammer-Meldung auf Instagram.

Derzeit ist die TV-Show „Bauer sucht Frau“ auf RTL*, neben Corona, das Gesprächsthema Nummer eins. Kein Wunder, denn die Ereignisse auf den Bauernhöfen überschlagen sich nahezu. Erst vor kurzem musste sich Jungbauer Patrick mit „Fake-Vorwürfen“* auseinandersetzen, wie echo24.de* berichtet. Um eine weitere Kandidatin, die Pferdewirtin Denise,* wird bei Instagram heftig gestritten. In Folge 4 von „Bauer sucht Frau“ 2020 schickte Denise Bademeister Till nach Hause - und entschied sich somit für Zeitsoldat Sascha. „Du bist einfach nicht der Typ, der in mein Leben passt“, erklärte die attraktive Bio-Bäuerin zur Begründung. Till scheint die Entscheidung nicht sonderlich gut zu verkraften, denn er droht Sascha auf Instagram mit Gewalt.*

„Bauer sucht Frau“ 2020 (RTL): Eine Hammer-Enthüllung um Pferdewirtin Denise

Doch was macht die Bio-Bäuerin und Pferdewirtin aus dem Landkreis Höxter (NRW) so besonders? Ist das ihr heißer Körper, den sie gerne auf ihrem Instagram-Profil* zur Schau stellt, oder ihre Erfahrung in Sachen Liebe, die man ihr durchaus unterstellen könnte, weil sie schon einmal verheiratet war?

Diese Hammer-Meldung verkündete Denise bei Instagram, wie nw.de berichtet. Doch das ist noch nicht alles! Laut „Neue Westfälische“ soll Denise Munding aus NRW, die einzige Frau der Dating-Show „Bauer sucht Frau“ bei RTL mit Inka Bause, nicht nur schon einmal verheiratet gewesen sein, sondern ist auch Mama eines Kindes im Grundschulalter. Ob es jemals auf dem Hof ein Thema war und Till nach der Hammer-Meldung anders auf den Rausschmiss reagiert hätte?

„Bauer sucht Frau“ 2020 (RTL): Denise und Zeitsoldat Sascha auf Kuschelkurs

Derzeit scheint es Pferdewirtin Denise und Zeitsoldat Sascha (29) auf dem Hof gutzugehen. Am Abend spazieren sie erst mit Denises Hunden über die Weide. Auch die Tiere erwecken den Eindruck den 29-Jährigen zu mögen, denn sie rennen und springen auf ihn zu. Für die 32-Jährige aus dem Bad Driburger Ortsteil ist es ein gutes Zeichen: „Ich würde sagen, da haben meine Hunde das gleiche Gespür gehabt wie ich und bestätigt, dass Sascha wohl ein herzensguter Mensch ist.“

+ Pferdewirtin Denise (32) aus Nordrhein-Westfalen und Zeitsoldat Sascha (29) beenden den Sommerabend mit einer wilden Wasserschlacht, anschließendem Bier trinken im Pool und einem ersten Kuscheln im Wasser. © TVNOW

Anschließend lassen es sich die beiden mit einem kühlen Bier im Pool gut gehen. Es wird sogar ein bisschen im Wasser gekuschelt. „Bei Sascha habe ich das Gefühl, dass ich ihn seit zehn Jahren kenne. Der ist genauso bekloppt und durchgeknallt wie ich“, so Denise. *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © TVNOW / Stefan Gregorowius