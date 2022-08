Bares für Rares: Familienerbstück löst Bieterstreit in ZDF-Show aus

Expertin begeistert

Der Besuch in Königswinter hat sich für ein Ehepaar aus Hessen gelohnt: In der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ hat ein Familienerbstück ein Duell im Händlerraum ausgelöst. Warum das Objekt so begehrt war, erfahren Sie hier:

Königswinter - Aus dem Main-Kinzig-Kreis in Hessen sind Gerhard und Heidrun Ohly ins Siebengebirge zu Schloss Drachenburg gereist, wo die „Bares für Rares“-Abendshow, die am 10. August 2022 im ZDF zu sehen war, gedreht wurde.

Warum das Erbstück des Schlüchterner Ehepaars die „Bares für Rares“-Händler so begeisterte, darüber berichtet fuldaerzeitung.de.

Mit im Gepäck hatte das Ehepaar aus Schlüchtern ein Familienerbstück: ein verziertes Bronzegefäß. Dieses löste einen Schlagabtausch zwischen den Händlern. Schlussendlich bekamen die Ohlys für das Gefäß 1000 Euro - weit mehr, als sie erwartet hatten.