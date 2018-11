Das nächste Bachelor-Paar ist getrennt - liegt etwa ein Fluch auf der Rosen-Liebe? 

Alles aus bei Nadine Klein und Alex Hindersmann

Und wieder geht eine TV-Liebe in die Brüche. Das aktuelle Traumpaar von der „Bachelorette“ hat sich getrennt, wie der Rosenkavalier via Instagram der Öffentlichkeit bekannt gab.

Berlin - Alles sah so rosig aus zwischen dem aktuellen „Bachelorette“-Paar Nadine Klein (32) und Alexander Hindersmann (29), doch nun haben die beiden via Social Media ihre Trennung bekannt gegeben. Offenbar ging das Liebes-Ende von Nadine aus. Das offizielle Aus verkündete allerdings Alex auf seinem Account.

„Wir haben in den letzten Tagen und Wochen im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken. Für Nadine war das leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung", schreibt Alex bei Instagram.

„Die Bachelorette“ auf RTL: Nadine postet Statement

Und auch Nadine postete nahezu den identischen Text in ihrer Story. Mit der Ausnahme, dass sie von einer einvernehmlichen Trennung sprach: "Wir haben in den letzten Tagen und Wochen, im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken und das ist leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung."

Bleibt die Frage: Will Alex Nadine etwa jetzt schon zurück? Denn unter seinem Statement nutzt Alex die Hashtags: "#brokenheart #heart #love #missyou #fight #for #a #second #chance #nevergiveup #motivation #mood #goals #loveyou". Klingt ja fast so, als würde er auf eine zweite Chance hoffen?

Wir erinnern uns: Anfang September hatten sich Alex und Nadine in der RTL-TV-Show „Die Bachelorette“ kennen und lieben gelernt. Alex bekam Nadines letzte Rose und konnte 19 andere ausstechen.

„Bachelor“ und „Bachelorette“: Keine Rosen-Liebe hielt

Blickt man zurück, muss man inzwischen feststellen, dass keine der so aufwändig inszenierten Bachelor-Lieben bislang gehalten hat. Liegt etwa ein Fluch auf der Rosen-Liebe?

