Die Bachelorette 2018: Das passiert heute Abend bei den ersten Dates

Wer wird bei „Die Bachelorette“ 2018 heute das erste Einzeldate bekommen? Wie ist die Stimmung unter den Kandidaten? Hier gibt es die ersten Infos.

Am ersten Abend von „Die Bachelorette“ 2018 war die Zeit sehr knapp bemessen. Keiner der Kandidaten hatte die Chance, sich ausführlich vorzustellen, bevor die ersten drei Bewerber gehen mussten. Umso mehr hoffen nun alle darauf, dass sie etwas Zeit alleine mit der Bachelorette Nadine Klein verbringen dürfen. Doch keine Frau der Welt kann 17 Männern gleichzeitig dieselben Chancen geben. Wir verraten jetzt schon einige Details, die es heute Abend im TV zu sehen gibt.

Die Bachelorette 2018: Das passiert heute in Folge 2

Es wird die Folge der ersten Dates, soviel ist klar. Während die meisten Männer dabei mit viel Konkurrenz leben müssen, springt für einige von ihnen ein begehrtes Einzeldate heraus. Teilweise müssen sich die Bachelorette-Kandidaten aber auch sportlich messen. Mann gegen Mann finden Sie im Zweikampf heraus, wer der Stärkere ist.

Wer die Aufmerksamkeit von Nadine auf sich zieht, darf bei seinen Konkurrenten natürlich nicht mehr auf Sympathie hoffen - das zeigte bereits die erste Nacht der Rosen. Doch davon kann sich nun niemand mehr bremsen lassen.

Die Bachelorette trifft ihre Wahl für das erste Einzeldate

In der zweiten Folge hat Nadine die Qual der Wahl und muss entscheiden, wer sie alleine daten darf. Sie und ihr Auserwählter dürfen einen romantischen Tag auf einem Segelboot verbringen, bei dem sie sich hoffentlich näherkommen. Die Wahl der Bachelorette dürfte für viele Kandidaten überraschend kommen: Sie entscheidet sich für Filip, der erst als letzter Kandidat seine Rose bekommen hatte.

Beim ersten Kennenlernen konnte er vor Nervosität noch kaum einen geraden Satz rausbringen. Nun zeigt sich der 24-Jährige plötzlich ganz selbstbewusst: „Ich weiß, was Frauen möchten. Sie wollen einen richtigen Mann - und der bin ich.“

Die Bachelorette 2018: Erster Kuss in Folge 2

Wenn Filip sich da mal nicht getäuscht hat. Denn obwohl er viel mehr Zeit allein mit Nadine hatte als alle anderen Kandidaten, kommt kurz darauf ein Konkurrent bei der Bachelorette zum Zug. Beim ersten Gruppendate ist die Hälfte der Kandidaten eingeladen. Dabei gibt es nicht nur ein gemeinsames Essen, bei dem der Ouzo fließt. Es gibt auch den ersten Kuss bei „Die Bachelorette 2018“. Welcher der Junggesellen seine Chance ergriffen hat, erfahren wir heute Abend.

Bachelorette-Kandidaten zoffen sich in der Männer-Villa

Bei soviel Konkurrenzdruck ist natürlich dicke Luft zwischen den Bachelorette-Kandidaten vorprogrammiert. Besonders zwischen Filip und Rafi gibt es Zoff. Der Wettstreit lässt die Emotionen hochkochen und das Testosteron trägt sicher seinen Teil zur Eskalation bei. In ihrem Meinungsaustausch sind die Kandidaten längt angekommen bei „Halt die Fresse“ und „Du gehst mir richtig auf die Eier“. Die Kerle brauchen also dringend eine Gelegenheit, ihre Aggressionen rauszulassen.

Die Bachelorette geht bei öligen Ringkämpfen auf Tuchfühlung

Gut, dass es beim zweiten Gruppendate handfest zur Sache geht. Die zweite Hälfte der Kandidaten ist nun eingeladen und muss Sportlichkeit beweisen. Beim Ringen können sie Muskeln zeigen, den Kontrahenten von den Füßen werfen und dann auch noch mit der Bachelorette auf Tuchfühlung gehen. Bei Ringkämpfen mit freiem Oberkörper muss Mann schließlich gut eingeölt sein, ist doch klar, oder?

Was das angeht, ist Nadine offenbar gerne behilflich: „So hab‘ ich mir das vorgestellt als Bachelorette“, kommentiert sie ihren Körpereinsatz. Welche Sportskanone das nächste Einzeldate bekommt, entscheidet sich aber nicht nur danach, wer sich am besten anfühlt. Der Sieger der Wettkämpfe ist am Ende der Glückliche, der mit der Bachelorette ins nächste Einzeldate darf.

Ob sich die Anstrengungen gelohnt haben, erfahren die Männer aber natürlich erst bei der „Nacht der Rosen“. Dann ist wieder für einige das Bachelorette-Abenteuer vorbei. Hier geben wir übrigens jede Woche die Antwort auf die Frage: Wer ist raus?

