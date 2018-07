Die Bachelorette 2018: Die letzte Entscheidung steht bevor - Live-Ticker

Jetzt werden wieder Rosen verteilt

„Die Bachelorette 2018“ hat begonnen - heute trifft Nadine Klein zum ersten Mal auf die 20 Kandidaten. Wir begleiten die erste Folge im Live-Ticker.

Zum inzwischen fünften Mal darf eine Frau bei RTL die Rosen verteilen. Die Bachelorette 2018 heißt Nadine Klein und hat bereits Erfahrungen mit dem Konzept der Show. Sie war als Kandidatin bei „Der Bachelor“ dabei, wo sie in diesem Jahr den achten Platz belegte. Bei dieser Gelegenheit wurde sie als neue Bachelorette entdeckt. Ob sie für eine spannendere Staffel sorgen kann als ihre Vorgängerin Jessica Paszka? Das sehen wir uns heute in der ersten Folge an. Willkommen beim Live-Ticker zur ersten Folge von „Die Bachelorette 2018“!

Die Bachelorette 2018: Entscheidung bei der ersten „Nacht der Rosen“

22.06 Uhr: Wahrscheinlich ist es für ihn selbst eine Überraschung, aber Andi bekommt seine Rose.

22.05 Uhr: Dennis ist der nächste Glückliche, den die Bachelorette ausgewählt hat.

22.04 Uhr: Als einer der letzten darf Daniel seine Rose in Empfang nehmen. Nun sind nur noch drei übrig.

22.03 Uhr: Immer mehr Rosen finden ihre Abnehmer: Chris, Manuel und Kevin haben die nächsten Blumen bekommen.

22.02 Uhr: Eddy und sein überschäumendes Temperament bleiben ebenfalls im Rennen.

22.01 Uhr: Stefan gehört zu den Auserwählten, doch Nadine macht sich noch Gedanken, ob er vielleicht doch eine Schlaftablette ist.

22.00 Uhr: Jan, Alexander und Dave können sich ebenfalls freuen. Natürlich nehmen sie die Rosen an.

21.58 Uhr: Rafi ist der Nächste, der eine Rose mitnehmen darf. Seine Initiative hat sich ausgezahlt.

21.57 Uhr: Auch Sören bleibt drin. Als nächstes will Nadine aber rausfinden, ob der DJ sich nur die Nächte um die Ohren schlägt.

21:56 Uhr: Die nächsten Rosen gehen an Brian und Maxim.

21.54 Uhr: Zur Erinnerung, Jorgo hat seine Rose schon sicher.

21.52 Uhr: Die Entscheidung beginnt, drei Männer müssen sofort wieder gehen. Aber werden die anderen auch die Rose annehmen, die Nadine ihnen anbietet?

Die Kandidaten versuchen, die Bachelorette zu beeindrucken

21.49 Uhr: Beim Tanzen gehen einige Männer direkt auf Tuchfühlung. Besonders Rafi kann seine Hände nicht bei sich behalten.

21.47 Uhr: Für Sascha wird es eindeutig eng, denn seine platten Anmaschsprüche kommen überhaupt nicht gut an.

21.46 Uhr: Man kann es natürlich auch sagen, wie Dave. Der vergleicht das Schlangestehen mit der Kasse bei Penny. Und schon ist es mit ihm ein Date zu viert geworden.

21.44 Uhr: Die Zeit ist begrenzt, jetzt müssen die Dates mit der Bachelorette zu dritt stattfinden.

21.37 Uhr: Bald kommt die endgültige Entscheidung in der ersten „Nacht der Rosen“. Für die Kandidaten wird die Zeit knapp, um die Bachelorette noch für sich zu gewinnen.

21.34 Uhr: Nadine hat sich wohl schon entschieden, was ihr besser gefällt. Sie war froh, dass viele Männer die Chance ergriffen haben, auf sie zuzugehen.

21.31 Uhr: Die Strategien der Männer unterscheiden sich deutlich. Die einen wollen so schnell wie möglich ran an die Frau, die anderen wollen sich bewusst gelassen im Hintergrund halten. Soll die Frau doch selbst alle Kerle ansprechen ...

21.29 Uhr: Rafi ist einer von der ganz schnellen Sorte. Kaum dass sich die Gelegenheit bietet, hat er die Bachelorette auch schon zum Einzel-Date entführt. Schließlich bleibt in der ersten „Nacht der Rosen“ nicht viel Zeit, um sich vorzustellen.

21.19 Uhr: Urinstinkte brechen bei den Männern durch. Dass Nadine ein Bier will, stößt auf Begeisterung.

Die erste Begegnung zwischen Bachelorette und Kandidaten

21.15 Uhr: Merkt euch Stefan, der darf sich immerhin ausgiebig vorstellen, was ein gutes Zeichen für ihn ist. Erstmal darf aber Daniel bei der Bachelorette vorsprechen.

21.13 Uhr: Nun haben wir gelernt, dass sich Nadine nicht durch Sternzeichen beeindrucken lässt. Hoffentlich haben das alle Kandidaten mitgeschrieben.

21.11 Uhr: Sascha versucht es mit einer innovativen Anmache: „Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick?“ Das Fazit der Bachelorette: „Flacher Spruch.“

Ein bisschen Smalltalk über Botox

21.10 Uhr: Beauty-Doc Manuel fischt nach Komplimenten für sich selbst. Ein bisschen Botox kann man ruhig machen, gibt er ganz bereitwillig zu. Aber offenbar hat es funktioniert, denn auf 38 Jahre hätte Nadine ihn niemals geschätzt.

21.09 Uhr: Rafi hat auch etwas mitgebracht, allerdings nur die Handtasche. Das alleine wird wohl keine Bonuspunkte bringen.

21.07 Uhr: Die Bachelorette möchte Brian offenbar nicht so schnell wieder gehen lassen. Also doch Liebe auf den ersten Blick?

21.06 Uhr: Andreas gibt zu dass es langsam mal Zeit für eine Freundin wird. Und wenn es dann endlich mal mit einer klappt, sollen zwei Kinder dabei rauskommen.

21.05 Uhr: Schlechte Nachrichten für Dave - für Nadine war es keine Liebe auf den ersten Blick.

21.05 Uhr: Kai heißt jetzt übrigens Paul. Das haben die anderen Männer so beschlossen und er macht mit.

21.04 Uhr: „Schönes Lächeln, schöne Augen“, mein Dennis und Chris scheint auch ganz angetan von der Bachelorette zu sein.

21.03 Uhr: Eddy weiß auf jeden Fall, wie man in Erinnerung bleibt. Einfach mal brüllen wie ein wilder Gorilla, das mögen die Frauen ...

21.02 Uhr: DJ Sören möchte sich wohl beim Publikum beliebt machen. Er verrät, dass Helene Fischer ihm nicht auf den Plattenteller kommt. Der Bachelorette hat er auch gleich mal sein CD mitgebracht.

20.51 Uhr: Kai erzählt gleich mal, was er sich gedacht hatte, nachdem er den Inhalt von Nadines Tasche betrachten durfte. Zumindest ist er nicht auf den Mund gefallen.

Jorgo hat direkt die erste Rose bekommen

20.49 Uhr: Der Jorgo hat da mal was vorbereitet. Für seine Gesangseinlage hat er seine Gitarre dabei und dann gibt es für die Bachelorette auch noch Wand-Deko geschenkt. Das bringt ihm die erste Rose des Abends ein.

20.46 Uhr: Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist Vadim dann doch eher von der schweigsamen Sorte. Viel Konversation kommt bei ihm nicht rum.

20.45 Uhr: Maxim ist der dritte im Bunde und darf schon mal zur Kenntnis nehmen, dass der Junggesellin seine Körpergröße gefällt. 1,88 Meter ist nach ihrem Geschmack.

20.43 Uhr: Bei Filip läuft es nicht ganz rund. Der Altersunterschied macht dem 24-Jährigen im Nachhinein dann doch irgendwie Sorgen, wie es scheint.

20.42 Uhr: Beim ersten Kennenlernen darf Alex den Anfang machen. „Ich beiße nicht“ und „wir kriegen das schon hin“ - so viel guter Zuspruch hilft über die Nervosität hinweg.

Die Bachelorette 2018 als „Kampf um das kalte Buffet“

20.38 Uhr: Das Treffen mit der Bachelorette wurde nun schon als „Kampf um das kalte Buffet“ beschrieben. Wir können also spektakuläre Szenen erwarten, wenn die Kandidaten dieses Niveau halten.

20.35 Uhr: Jetzt dürfen die Kandidaten am Inhalt der Handtasche erraten, wie die Bachelorette wohl aussieht. Ein wichtiges Fazit dabei: ihre Sonnenbrille riecht gut. Was das wohl bedeuten mag ...

20.33 Uhr: „Ich denke, dass ich ein schönes Gesicht habe“, sagt Manuel ganz unbescheiden. Schließlich hat der Arzt aus Passau keine Hemmungen, das Botox auch bei sich selbst einzusetzen.

20.30 Uhr: Jan aus Saarbrücken hat schon ein festes Beuteschema entwickelt. Älter soll die Frau sein, aber nicht älter als seine Mutter. Mit acht Jahren Altersunterschied zur Bachelorette sollte das wohl in Ordnung gehen.

20.29 Uhr: Bei den Jungs geht es inzwischen weiter wie auf Klassenfahrt. Kaum in der Herberge angekommen, werden erstmal lautstark die Betten aufgeteilt.

20.28 Uhr: Ein kurzer - und durchaus trauriger - Abriss aus dem Leben von Bachelorette Nadine. Geboren in München, aufgewachsen auf dem Land, pflegte Sie schon in jungen Jahren ihre Großmutter nach einem Schlaganfall. Heute hat sie ihr Leben nach Berlin verlagert.

Die Bachelorette-Kandidaten auf dem Weg zur Villa

20.24 Uhr: Die bunte Truppe reist an wie auf Klassenfahrt. 20 Typen, die im Bus „Griechischer Wein“ anstimmen und keinen Ton treffen.

20.23 Uhr: Eddy aus Neustadt ist sich seiner Sache offenbar schon ganz sicher. Als Tanzlehrer weiß er offenbar genau, worauf die Frauen abfahren. Ob das stimmt, darf dann später wohl die Bachelorette entscheiden.

20.21 Uhr: Zu Anfang darf die Bachelorette natürlich erzählen, dass sie schon beim „Bachelor“ dabei war. Als eine von 24 Kandidatinnen war sie zwar mit am Start, aber auch schnell wieder raus. „Emotional nicht so involviert“ war sie damals. Dann wollen wir hoffen, dass sich das dieses Mal ändert.

20.19 Uhr: Ein Kandidat verkündet schon mal, dass er seinen Enkelkindern einmal von der Show erzählen will. Ob die das hören wollen, lassen wir mal unbeantwortet.

20.16 Uhr: „Ich wünsche mir einen Mann, der mich zum Träumen bringt“, meint die Bachelorette. Stark und mutig soll er natürlich auch sein. Tanzen und küssen sollte er können und wissen, was er will. Also überhaupt keine hohen Ansprüche zum Start.

20.14 Uhr: Jetzt geht es los, das Kennenlernen zwischen Bachelorette und Kandidaten auf Korfu steht unmittelbar bevor. Wir freuen uns auf einen amüsanten TV-Abend!

Die Bachelorette 2018: Erster Blick auf das, was in dieser Staffel kommt

20.02 Uhr: Gleich dürfen wir uns auf eine neue Staffel Bachelorette freuen - mit großen Gefühlen, viel Fremdschämen und allem, was sonst noch dazu gehört. Wer seinen persönlichen Favoriten schon vorher aussuchen will, kann hier einen Blick riskieren. Aber Vorsicht, die ersten Rauswürfe können wir heute schon erwarten, weshalb einige der Jungs ein kurzes Gastspiel haben werden.

19.46 Uhr: Für alle, die sich auf die nächsten Folgen „Die Bachelorette“ einstimmen wollen, gibt‘s noch einmal den aktuellen Tipp: Hier hat RTL den Video-Teaser zur Show veröffentlicht.

19.07 Uhr: So sieht es also aus, wenn die Bachelorette in diesem Jahr vor der Villa auf die Männer wartet.

Noch etwas mehr als eine Stunde bis es losgeht. Dann sehen wir, wie die Kandidaten das erste Kennenlernen bewältigen und wer als erster ein übles Fettnäpfchen findet.

Diese Bachelorette-Kandidaten könnten interessant werden

Wir sehen uns einmal genauer an, welche Bewerber sowohl für die Bachelorette als auch für die Zuschauer spannend werden können. Hier ist eine Auswahl der interessanteren Kandidaten.

Trailer zur ersten Folge „Die Bachelorette 2018“ online ansehen

16.52 Uhr: Auch der Trailer zur neuen Staffel ist schon online zu finden. Darin bekommt ihr einen ersten Eindruck von der Bachelorette, den Kandidaten und natürlich auch von der sonnigen Location. Ab 20.15 Uhr sind wir im Live-Ticker dabei, damit ihr nichts verpasst, auch wenn ihr gerade nicht am Fernseher seid.

Die Bachelorette 2018: Die ersten Eindrücke im Video

15.48 Uhr: Für alle ihre Verehrer hat die Bachelorette übrigens ein paar Tipps parat. Wer wissen will, wie man Nadine Klein für sich gewinnen kann, findet hier die Antwort - und vermutlich auch ein paar gute Tipps für alle anderen Frauen, die Mann umwerben will.

15.12 Uhr: Für alle, die jetzt schon im Bachelorette-Fieber sind, gibt es einen ausführlichen Vorgeschmack auf die neue Staffel. RTL zeigt bereits jetzt in einem Online-Video, was uns bei „Die Bachelorette 2018“ erwartet. Welche Anmachsprüche haben die Kandidaten zu bieten? Welche fiesen Sprüche tauschen sie untereinander aus und wie steht es eigentlich um die Gefühle der Protagonistin? Einige Antworten gibt es jetzt schon.

Hier gibt es bei RTL den Teaser zur neuen Bachelorette-Staffel.

Die Bachelorette 2018: Die wichtigsten Infos

Auch wenn einem zunächst alles sehr bekannt vorkommt, gibt es bei der Bachelorette 2018 auch wieder kleine Neuerungen. Es sieht so aus, als hätte man sich ein wenig beim Bachelor und beim Dschungelcamp abgeguckt. Zum ersten Mal gibt es nämlich nach der Staffel ein Wiedersehen mit allen Kandidaten, der Bachelorette und natürlich ihrem Auserwählten. In einer Show mit Frauke Ludowig sollen sich alle nach dem Finale wiedersehen, hat RTL angekündigt.

Bis dahin ist es natürlich ein weiter Weg und die Kandidaten müssen der Bachelorette erst einmal näher kommen. Wer die Sendung kennt, weiß genau, dass dafür eine sonnige Location mit Urlaubs-Feeling genau richtig ist. Dieses Mal geht es auf die griechische Insel Korfu, wo die Junggesellin auf ihre 20 TV-Casanovas trifft. Ob es mit einem von ihnen richtig funkt, zeigt RTL immer mittwochs um 20.15 Uhr.

Bachelor-Kandidatin Nadine Klein ist die Bachelorette 2018

RTL macht es dieses Mal genau wie im letzten Jahr: Der Sender hat eine aktuelle Kandidatin von „Der Bachelor“ ausgewählt, um die Rosen zu verteilen. Die neue Bachelorette heißt Nadine Klein, ist 32 Jahre alt und Studentin im Kultur- und Medienmanagement. Zuvor machte sie eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin. Die gebürtige Bayerin lebt inzwischen seit mehreren Jahren in Berlin. Auf ihrer Website verriet sie schon einmal die Daten, die viele Männer am meisten interessieren werden. Ihre Maße sind 90 - 67 - 95 bei einer Größe von 1,70 Meter.

Im TV war Nadine Klein auch schon bei GZSZ zu sehen und durfte im Rap-Video zu „Die Liebe macht blind“ von Fard durchs Bild laufen. Außerdem arbeitete die Bachelorette 2018 auch als Model. Laut Bild bekommt Nadine Klein übrigens 50.000 Euro für ihren TV-Auftritt. Vielleicht bekommt sie auch die große Liebe, aber das ist weniger sicher als das Geld.

An den Traummann hat Nadine Klein jedenfalls keine großen Erwartungen. Er sollte „mich zum Lachen bringen, authentisch und ehrlich sein,“ verriet die Bachelorette vorab. Dunkle Haare könnten auch ein Bonus sein.

Die Bachelorette 2018: 20 Kandidaten reisen nach Griechenland

20 Männer haben es 2018 als Bachelorette-Kandidaten in die erste Folge geschafft. Sie alle wollen das Herz von Nadine Klein erobern, doch am Ende kann nur einer gewinnen. Eines bleibt nämlich auch in der fünften Staffel beim Alten: Immer wenn eine „Nacht der Rosen“ kommt, müssen einige der Kandidaten gehen.

RTL hat angekündigt, dass es acht „Nächte der Rosen“ geben wird. Dann treffen sowohl die Bachelorette als auch die Männer ihre Wahl, denn jedes Mal bekommen die auserwählten Kandidaten dieselbe Frage gestellt: „Nimmst du diese Rose an?“ Es wäre alles andere als eine Premiere, wenn sich einer von ihnen selbst entschließt, stattdessen die Kuppel-Show zu verlassen.

Zunächst hat die Bachelorette 2018 aber die freie Auswahl und kann sich sicher sein, dass die Kandidaten sie von ihren Vorzügen überzeugen wollen. 24 bis 39 Jahre sind sie alt und haben - soweit der erste Eindruck - zumindest ihre Sportlichkeit gemeinsam. Ansonsten reicht die berufliche Bandbreite vom DJ bis zum Juristen und vom früheren Stripper bis zum Arzt mit einer Vorliebe für Botox-Behandlungen. Wer es in die engere Auswahl der letzten vier Kandidaten schafft, darf der Bachelorette beim Home-Date seine Familie vorstellen.

Bei dieser Masse an Bewerbern kann natürlich nicht jeder die gleichen Chancen bekommen. „Es ist sicher schwierig, allen gleich gerecht zu werden. Das kann man auch gar nicht. Gerade in der ersten Nacht trifft man lediglich aufgrund seines Bauchgefühls eine Entscheidung“, meint auch die Bachelorette 2018 im Interview mit RTL.

Die Bachelorette 2018 im TV und im Live-Stream

Wer live im TV die erste Folge der Bachelorette 2018 sehen möchte, schaltet um 20:15 Uhr RTL ein. Bis 22.15 Uhr erfahren wir, wer nach dem ersten Kennenlernen schon wieder abreisen darf. Ohne Fernseher kann man auch dabei sein. Auf TV Now gibt es ebenfalls das Programm von RTL zu sehen, wenn auch nicht ganz kostenfrei. Die Live-Streams der RTL-Sender sind nicht frei zugänglich. Wenn Sie den Live-Stream der Bachelorette verfolgen wollen, müssen Sie zunächst das Abo von TV Now abschließen.

Sendetermine der Bachelorette im Überblick