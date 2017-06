Die Bachelorette 2017: Das sind die Sendezeiten auf RTL

Der Kampf um die Rosen

Ab Juni ist es so weit: Dann sucht die Bachelorette Jessica Paszka ihren Traummann auf RTL. Die ersten Sendezeiten sind nun bekannt.

München - Erst im März endete die letzte Staffel von „Der Bachelor“ mit Sebastian Pannek als Rosenkavalier - nun zieht eine Lady nach und sucht ab Mitte Juni ihren Traummann im TV.

„Die Bachelorette“ von 2017 ist dieses Mal keine Unbekannte: Jessica Paszka buhlte schon im „Bachelor 2014“ um das Herz von Christian Tews und ging dabei leer aus. Die gelernte Bürokauffrau landete nur auf Platz 5 in der Kuppel-Show. Nun tritt die 27-Jährige in die Fußstapfen von Anna Hofbauer und Alisa Persch und macht sich selbstständig auf die Suche nach ihrem Mr. Right.

Ihre Vorgängerinnen hatten bei der Suche nur mäßiges Glück: Beide Damen waren sich nach eigenen Aussagen sicher, den perfekten Mann gefunden zu haben, doch mittlerweile ist keine mehr mit ihrem Traumkandidaten aus der Kuppel-Show zusammen. Anna Hofbauer trennte sich erst im Februar von ihrem Marvin - für Alisa war schon nach wenige Wochen mit Patrick Cuninka Schluss.

Für die nächste Bachelorette sollte es also besser laufen. RTL hat nun die Sendetermine der ersten vier Folgen bekannt gegeben: Der Start der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ ist für Mittwoch, 14. Juni, angesetzt. Die restlichen Folgen erscheinen, wie schon in den Jahren zuvor, im Wochentakt jeweils um 20.15 Uhr.

Im Vergleich zur letzten Staffel der „Bachelorette“ gibt es allerdings nur sieben statt acht Folgen - dafür bekommt die Junggesellin volle 120 Minuten Sendezeit pro Episode, um ihren Favoriten aus den 20 Männern auszuwählen. Dementsprechend wir das Staffelfinale voraussichtlich am 26. Juli ausgestrahlt. Wer dieses Mal um die Zuneigung der Bachelorette kämpfen darf, wurde bereits bekannt gegeben: Hier finden Sie die heißen Bachelorette-Kandidaten.

Das sind die bis jetzt von RTL veröffentlichten Sendezeiten:

Datum Sendezeit (Beginn) Folge Mittwoch, 14.06. 20:15 Uhr Staffelstart von „Die Bachelorette“ 2017 Donnerstag, 15.06. 00:30 Uhr Staffelstart von „Die Bachelorette“ 2017 (Wiederholung) Mittwoch, 21.06. 20:15 Uhr Folge 2 Donnerstag, 22.06. 00:30 Uhr Folge 2 (Wiederholung) Mittwoch, 28.06. 20:15 Uhr Folge 3 Donnerstag, 29.06. 00:30 Uhr Folge 3 (Wiederholung) Mittwoch, 05.07. 20:15 Uhr Folge 4 Donnerstag, 06.07. 00:30 Uhr Folge 4 (Wiederholung) Weitere Sendezeiten finden Sie hier, sobald diese bekannt gegeben werden.

“Die Bachelorette 2017“: So erklärt RTL die Regeln der Show

Der Privatsender RTL erklärte in einer Pressemitteilung das Konzept der Kuppel-Show: „Sexappeal, Selbstbewusstsein, Intelligenz, Humor - fehlt eigentlich nur noch das männliche Gegenstück zum ganz großen Glück. Daher nutzt die Bachelorette jetzt die einmalige Chance: Bei den unterschiedlichsten Dates lernt sie die Männer kennen, traumhafte Ausflugsziele versprechen emotionale Stunden zu zweit. Doch in der ,Nacht der Rosen‘ muss sich die Bachelorette jede Woche neu entscheiden. Mit welchen Männern möchte sie noch mehr Zeit verbringen - und mit wem kann sie sich sogar eine gemeinsame Zukunft vorstellen? Es wird gelacht, geflirtet, geküsst - und gnadenlos ausgesiebt: Nur, wer am Ende einer Sendung eine Rose erhält, darf bleiben und weiter um das Herz der Bachelorette kämpfen.“

Letztendlich bekommen vier der 20 Männer die Gelegenheit, die Bachelorette ihren Familien vorzustellen und ihre Heimat zu zeigen. Sobald ein weiterer Mann aussortiert ist, geht es in die so genannten Dreamdates: Drei mal darf die Junggesellin zu einem romantischen Date an die schönsten Orte der Welt entführt werden - mit drei verschiedenen Männern. Sobald die letzten beiden Finalisten feststehen, wird es richtig spannend. Die Bachelorette stellt ihre Favoriten ihren Eltern vor und lässt sich bei der endgültigen Wahl des Mr. Right noch einmal ausgiebig beraten. Erst dann entscheidet sie sich, wer die letzte Rose bekommt.

