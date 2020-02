„Bachelor“: Nach peinlichem Badeunfall - Bachelor stichelt fies gegen Kandidatin - „Du nervst“ 

Der Live-Ticker zu Folge 8

Die Dreamdates sorgten für großes Herzklopfen bei den Kandidatinnen der RTL-Show. Wer ist nun im Finale? Lesen Sie Folge acht im Ticker!

Nur noch zwei Folgen kommen beim „Bachelor“ 2020*.

Drei Kandidatinnen sind noch übrig.

sind noch übrig. Wer kommt von den Kandidatinnen nach den Dreamdates ins Finale?

22.13 Uhr: Okay, fast hätten wir damit schon gerechnet. Der Bachelor entscheidet sich für Kandidatin Diana, die hübsche Desiree ist raus aus dem Rennen. „Ich freu mich!“, zeigt sich Diana von der Entscheidung begeistert. Und wir freuen uns auf das Finale nächste Woche! Für alle, die nicht mehr warten wollen. Achtung - Spoiler-Warnung!

22.11 Uhr: „Ich würde an seinen Worten zweifeln“, erklärt Wioleta vor der Entscheidung. Doch das hübsche Model macht sich die Sorgen ganz umsonst. Natürlich darf Wio ins Finale!

Bachelor (RTL): Wer kommt ins große Finale der TV-Show?

22.04 Uhr: Na das war ja klar. RTL quält uns mit einer Werbepause, durchhalten Mädels!

21.58 Uhr: Nun muss sich der Bachelor entscheiden. Die hübsche Diana, die schmollende Wioleta oder doch die exotische Münchnerin Desiree?

21.53 Uhr: Der Stachel sitzt bei Kandidatin Wioleta tief - das Model zettelt nun sogar einen kleinen Streit an. Mensch Wio!

21.49 Uhr: Die Nacht verbrachten die beiden zwar getrennt, doch pünktlich zum Frühstück holt der Rosenkavalier seine Liebste natürlich ab. Dabei dann die köstliche Info: der 29-Jährige musste sich tatsächlich in der Nacht übergeben.

Bachelor (RTL): Kandidatin Wioleta darf nicht beim Bachelor übernachten

21.44 Uhr: Die Übelkeit scheint nach dem Kuss zurückzukommen. Der Bachelor will sogar das gemeinsame Date abbrechen. Kandidatin Wioleta darf nicht bei dem 29-Jährigen übernachten. Für die Kandidatin scheint eine Welt zusammenzubrechen.

21.36 Uhr: Einen Kuss gibts natürlich trotz Übelkeit. Natürlich!

21.32 Uhr: Kandidatin Wioleta scheint die schlechte Verfassung vom Bachelor nicht so ernst zu nehmen. Fröhlich kichert das hübsche Model weiter. Dabei sieht man dem 29-Jährigen die Übelkeit langsam an.

21.27 Uhr: Oh Oh! Während Wioleta beim romantischen Dinner kichert, geht es dem Bachelor alles andere als gut. Dem Bachelor ist gehörig schlecht vom Essen.

21.22 Uhr: Die beiden scheinen wirklich auf einer Wellenlänge zu sein - für uns schon jetzt die absolute Favoritin!

21.13 Uhr: Und jetzt ist Kandidatin Wioleta an der Reihe - gleich zur Begrüßung wird geküsst. Natürlich. Was auch sonst.

Bachelor (RTL): Kandidatin Desiree wird geküsst - und darf über Nacht bleiben

21.09 Uhr: Da ist es keine Überraschung, dass die hübsche Münchnerin natürlich ebenfalls über Nacht bleiben darf. Was in der Nacht passiert? Das verraten die beiden leider nicht.

21.05 Uhr: NA ALSO! Da ist er, der Kuss! Und natürlich genau wie mit vielen anderen Kandidatinnen in einem Pool. „Sie war ziemlich überrascht, dass ich so offen für Nähe bin“, zeigt sich der Bachelor nach dem Kuss überrascht. Äh, nein.

21.02 Uhr: Auch nach der Werbepause plaudern Desiree und Sebastian weiter - so lange Gespräche sind wir von dem Münchner gar nicht gewohnt!

20.51 Uhr: Auch beim gemeinsamen Kochen kommen sich die beiden nicht näher - ist damit das Aus für Desiree schon sicher? Mensch Basti, greif an! Oh - Werbung.

20.46 Uhr: „Mich würde interessieren, was das hier für Gebäude sind“, staunt Kandidatin Desiree bei der gemeinsamen Stadtrundfahrt. Kultur? Will der Bachelor nicht endlich mal küssen? Kandidatin Desiree kam bislang schließlich nicht in den Genuss.

20.41 Uhr: Und schon ist die nächste dran - diesmal trifft sich Bachelor Sebastian Preuss mit Kandidatin Desiree. Das ist ja wie am Fließband hier!

20.38 Uhr: Ach so schlimms kanns nicht gewesen sein. Kandidatin übernachtet natürlich beim Bachelor - Frühstück inklusive!

„Bachelor“ (RTL): Bachelor stichelt gegen Kandidatin - die kontert prompt

20.34 Uhr: Als der 29-Jährige erneut die eklige Badeszene erwähnt, platzt es aus Kandidatin Diana heraus. „Basti, du nervst!“ Ach, wenn sich da keine Liebe anbahnt.

20.32 Uhr: Als wäre die Popel-Szene im Wasser nicht schon unangenehm genug gewesen, gibts jetzt noch Schweigen beim gemeinsamen Abendessen. „Ich finde es mal schön, wenn mal 20 Minuten nicht geredet wird“, erklärt der Bachelor. Na wenn das kein Dreamdate ist!

20.27 Uhr: Der Bachelor kann also auch tiefgründige Gespräche führen! Der 29-Jährige erzählt Diana von der Drogenvergangenheit seines Bruders. „Krass“, erklärt die Kandidatin danach.

20.23 Uhr: Kandidatin Diana bekommt gleich das erste Dreamdate in Mexiko. Während die beiden Baden gibt es gleich ein kleines Nasen-Problem. Die Hilfestellung vom Bachelor erwähnen wir hier lieber mal nicht. Bäh!

„Bachelor“: Halbfinale - der Bachelor legt gleich los

20.20 Uhr: „Natürlich gibt es Frauen, für die ich etwas mehr empfinde und andere, für die ich etwas weniger empfinde. Trotzdem spende ich jeder Frau einzeln Zeit“ - na das ist doch mal ein emotionales Statement vom Bachelor!

20.18 Uhr: Der Vorspann für die heutige Folge verspricht schon viel Drama, Tränen und Wut. Perfekt!

20.12 Uhr: Gleich geht‘s los! Die heutige Folge kann doch eigentlich nur gut werden.

Update vom 26. Februar 2020, 16.14 Uhr: Für welche beiden Kandidatinnen wird sich der Bachelor am Mittwochabend entscheiden? Diese Frage dürften sich viele Fans bereits seit Wochen stellen, heute Abend folgt endlich die Antwort! Treue Fans des TV-Formats können die jeweilige Folge über TV-NOW bereits eine Woche eher anschauen. Da bleibt es natürlich nicht aus, dass bereits über Social-Media eine Diskussion über die aktuelle Folge entfacht.

Einem User brennt dabei eine gewisse Szene der Folge wohl besonders unter den Nägeln. Nachdem Bachelor Sebastian Preuss vor wenigen Tagen gestanden hatte, für eine Attacke mit einem Schwan gerichtlich verurteilt worden zu sein, erscheint ein Detail der aktuellen Folge besonders skurril. Während sich der 29-Jährige für ein Date mit einer seiner Auserwählten aufhübscht, thront direkt vor dem Spiegel ein romantisch gefaltetes Handtuch. Doch das Handtuch ist in der Form eines Schwans gefaltet worden. Na mit dieser Szene können wir uns doch erst Recht auf die Folge am Abend freuen!

Ohne der kommenden #bachelor Episode übertrieben vorzugreifen - hier nur rasch meine Lieblingsszene. #handtuchschwan pic.twitter.com/CLhnN17Ait — Udo Frei (@UdoFrei) February 19, 2020

„Bachelor“ (RTL): Diana, Wioleta oder Desiree - wer kommt ins Finale?

Ursprungsmeldung: Nur noch zwei Folgen stehen beim „Bachelor“ 2020 an - und wir sind einerseits traurig und andererseits auch ein wenig erleichtert. Denn ja wir lieben Trash-TV-Formate wie den „Bachelor“, „Dschungelcamp“ oder auch „GNTM“*. Andererseits sind wir auch erleichtert, dass diese Staffel bald ein Ende nimmt, da Sebastian Preuss* einfach nicht zu unseren Lieblings-Bachelors zählt - auch wenn Sebastians Mutter nun für ihn Partei ergreift*. Aber wir schweifen ab. Die Dreamdates stehen an und bei denen wird ja bekanntlich geknutscht und - ja wir sind ja kluge Mädchen, um Sebastians Worte zu verwenden - auch übernachtet. Oder nicht? Doch eines nach dem anderen.

„Bachelor“ 2020: Mit drei Kandidatinnen geht es nach Mexiko zurück

Zunächst geht es für Sebastian, Diana, Wioleta und Desiree, die letzten drei der 22 „Bachelor“-Kandidatinnen*, vom kalten Deutschland zurück ins warme und sonnige Mexiko. Drei wundervolle Dates stehen den letzten verbliebenen Kandidatinnen bevor. Nur Leah musste nach den Homedates, da sie Sebastian zu „verbastelt“* war, in Deutschland bleiben. Doch ob die Dates alle so wunderbar sind und ob nun ein Kuss mit Desiree fällt?

„Bachelor“ 2020: Dreamdates laufen nicht perfekt

Die kurze Vorschau lässt erahnen: So traumhaft wird alles nicht. Diana scheint Zweifel zu hegen und sitzt weinend am Strand. Auch danach zweifelt sie, ob Sebastians Wahl auf sie fallen wird bei der „Nacht der Rosen“.

Auch ein weiteres Date scheint nicht optimal für Sebastian zu laufen. Man hört ihn nur sagen: „Da habe ich keinen Bock darauf, dass sie mir ihre schlechte Laune drückt.“ Bezieht er sich damit auf Diana oder jemand anderen? Denn Wios Date scheint ebenso nicht optimal zu laufen: Die Vorschau zeigt sie ebenfalls weinend, weil sie nicht bei Sebastian schlafen konnte. Warum ist noch nicht klar. Sebastian tröstet sie zwar, sieht aber das Festhalten an dem Problem eher als Rückschritt in ihrer „Beziehung“.

Was ist da denn nur los? So viele weinende Kandidatinnen haben wir ja noch nie bei den Dreamdates gesehen. Also mal ehrlich. Die sollen doch einfach nur Spaß machen und toll sein. In dieser Staffel ist wirklich etwas der Wurm drin und nicht nur wegen unpassender Bemerkungen und vorheriger Schwan-Attacke-Geschichten des Bachelors*. Da grenzt die Gage der Bachelor-Kandidatinnen tatsächlich eher an „Schmerzensgeld“ *.

Hier finden Sie eine Übersicht aller Bachelor-Sendetermine* und welche Kandidatinnen noch dabei* sind.

