Bachelor-Kandidatin bestätigt gängiges Vorurteil über Münchner Männer: „Deswegen mache ich auch mit“

Michele im Exklusiv-Interview

22 Frauen, eine Luxusvilla und ein Mann zum Verlieben. Die Münchnerin Michele ist aktuell in der „Bachelor“-Staffel zu sehen. Warum, erzählt sie im Interview.

Der Bachelor läuft derzeit wieder auf RTL .

läuft derzeit wieder auf . Sebastian Preuss (29) sucht im TV nach seiner Traumfrau .

(29) sucht im TV nach seiner . Die Kandidatin Michele (24) erzählt was sie von dem Profi-Kickboxer hält.

München - Die erste Nacht der Rosen ist schon vorbei, drei Mädels mussten die Villa verlassen. Michele aus München ist noch unter den Glücklichen. Im Interview verrät die hübsche Blondine (24), was sie vom Bachelor hält, wieso sie im TV die wahre Liebe sucht und wie ihre Familie reagiert hat.

München: Bachelor-Kandidatin Michele im Interview

Viele Bachelor-Paare sind ja schon nach wenigen Wochen wieder auseinander. Wieso hast du trotzdem mitgemacht?

Ich wollte es einfach einmal ausprobieren, wie es ist, im Fernsehen die Liebe zu finden und auf Dates zu gehen. Das ganze Abenteuer mal miterleben.

Was war dein erster Gedanke, als du den Bachelor zum ersten Mal gesehen hast?

Er sieht auf jeden Fall gut aus, er ist ein schöner Mann, obwohl mein Typ eher südländisch ist. An mehr kann ich mich bei der ersten Begegnung auch ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, weil ich sehr aufgeregt war.

Du kommst genauso wie der Bachelor aus München. Ist es in München schwer, den Richtigen zu finden? Sind die Männer wirklich so Schickimicki wie man immer sagt?

Finde ich schon, deswegen mache ich auch beim Bachelor mit. Ich finde in München ist es sehr schwierig und ich frage mich auch, ob es an München liegt oder es die Gesellschaft von heute ist. Aber es heißt ja nicht umsonst Single-Hauptstadt.

Bachelor-Kandidatin ist der Meinung: „Ich mache es auch nicht nur der großen Liebe wegen“

Was denkst du: gehen viele Frauen nur zum Bachelor; um ihre Followerzahl aufzubessern oder um tatsächlich die wahre Liebe zu finden?

Ich denke, da ist beides mit dabei, ich mache es auch nicht nur der großen Liebe wegen, weil ich ja letztendlich nicht vorher weiß, wer da vor mir steht. Aber ich wollte es eben ausprobieren und wenn es dann klappt – umso schöner. Ich glaube, es hat jeder etwas davon, egal ob es hinterher Reichweite bringt, coole neue Erfahrungen, neue Mädels oder eben die große Liebe.

Es ist nicht das erste Mal, dass sie die Liebe im TV sucht - Kandidatin Jessi war schon bei Love Island. Allerdings machte sie dort mit pikanten Aktionen auf sich aufmerksam.

War das der Anfang deiner TV-Karriere? Würdest du bei einem anderen TV-Format mitmachen? Stichwort „Bachelor in Paradise“ oder auch „Dschungelcamp“.

Da habe ich gar nicht großartig drüber nachgedacht, es macht mir schon Spaß und ich wäre auch nicht abgeneigt. Das kommt aber darauf an, ob ich die große Liebe finde. Ich würde nicht mitmachen, wenn ich vergeben wäre.

Sebastian Preuss hat sich vom Straßenschläger zum Kickbox-Weltmeister und Unternehmer hochgearbeitet. Nur eines fehlt dem Bachelor noch zum Glück: die richtige Frau an seiner Seite.

Michele verrät, dass es in der Villa auch mal zum Zickenkrieg kommen kann

Was muss ein Mann, der dir gefallen soll, mitbringen?

Er sollte familienfreundlich sein, humorvoll. Wie mein bester Freund, mit dem ich über alles reden kann und bei dem ich mich einfach wohlfühle.

22 Mädels in einer Villa - war da ein Zickenkrieg vorprogrammiert?

Ja klar. Ich denke, das ist immer so. Aber man weiß ja, worauf man sich einlässt. Wenn so viele Frauen in einer Villa aufeinander hocken, dann ist das normal.

Du bist ja eine PS-Liebhaberin. Was würdest du machen, wenn dich ein netter Radlfahrer nach einem Date fragen würde?

Ich mach es nicht davon abhängig, ob mein Mann oder mein Freund die gleiche Leidenschaft teilt oder ein besseres Auto fährt als ich. Wenn ich jemanden kennenlerne, der kein Auto fährt, sondern Fahrrad, dann ist das so.

Wie haben deine Freunde und deine Familie reagiert, als du ihnen von deiner Bachelor-Teilnahme erzählt hast?

Die fanden es alle cool und haben alle sehr positiv reagiert. Ich hatte am Anfang Angst, dass Leute negativ reagieren, aber die, die mir wichtig sind, stehen hinter mir.

