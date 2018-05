„Bachelor in Paradise“- Alle Infos zu den Sendeterminen und Teilnehmern

Mischung aus erfolgreichen TV-Formaten

+ © MG RTL D / Arya Shirazi Das sind die Teilnehmer bei „Bachelor in Paradise“ (von links, unten nach oben): Saskia, Marvin, Christian, Oliver, Carolin, Lina, Johannes, Evelyn, Yeliz, Domenico, Pam, Philipp, Erika und Carina. © MG RTL D / Arya Shirazi

RTL gibt bekannten Singles 2018 in der neuen Dating-Show „Bachelor in Paradise“ erneut die Chance auf die „große Liebe“. Alle Infos zu den Sendeterminen und Teilnehmern.

Köln - Einsame Seelen auf der Suche nach der großen Liebe, Dates, Streit und natürlich gebrochene Herzen - Fans der TV-Formate „Bachelor“ und „Bachelorette“ kommen nun erneut auf ihre Kosten: RTL startet eine neue Dating-Show namens „Bachelor in Paradise“. Mit dabei sind alte Bekannte.

„Bachelor in Paradise“ 2018 bei RTL: Das Konzept der neuen Show

Es ist eine Art Mischung aus „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“, nur sind in dieser Show beide Geschlechter in der Mehrzahl vertreten: Wie RTL bekanntgab, startet im Mai diesen Jahres die neue Dating-Show „Bachelor in Paradise“. Ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus beiden Dating-Formaten treffen in einem Urlaubsparadies aufeinander, um der „großen Liebe“ noch einmal eine Chance zu geben - oder der Karriere, wer weiß.

Video: Das sind die Kandidaten von „Bachelor in Paradise“

Die Teilnehmer der neuen Kuppel-Show „Bachelor in Paradise“ verbringen ihre gemeinsame Zeit in einem Resort auf Koh Samui, wo sie sich kennenlernen und letztendlich näherkommen können. Doch am Ende jeder Woche findet wie gewohnt die Verteilung von Rosen statt: In einer Woche sind die Damen mit einer Entscheidung dran, in der anderen die Herren. „Am Ende bleiben die Paare übrig, die wirklich etwas füreinander empfinden“, so RTL. Doch die Suche nach dem richtigen Partner gestaltet sich alles andere als ruhig und ungestört: Ständig sollen neue Ladies und Gentlemen zu den bereits Liebenden dazustoßen - langweilig wird es den Kandidaten auf der Insel jedenfalls nicht.

„Bachelor in Paradise“ 2018 bei RTL: Wann startet die neue Dating-Show?

Der Start der neuen Dating-Show „Bachelor in Paradise“ ist laut RTL der 9. Mai 2018, um 20.15 Uhr. Zwei Stunden lang dürfen Zuschauer in insgesamt sechs Folgen (immer mittwochs) mitverfolgen, wie sich manche Singles näherkommen und wiederum Ungeliebte aussortiert werden. Das Ende der Show ist dann der 13. Juni. Zeit genug also, um seinen Partner fürs Leben zu finden.

Moderiert wird die Kuppel-Show von Florian Ambrosius, der einigen bereits von „Guten Morgen Deutschland“ bekannt sein dürfte.

+ Florian Ambrosius ist der Moderator der neuen Dating-Show „Bachelor in Paradise“. © MG RTL D / Arya Shirazi

„Bachelor in Paradise“ 2018: Die Teilnehmer der ersten Staffel

In dem Resort auf Koh Samui treffen laut RTL die „beliebtesten Singles“ aufeinander. Da wäre zum einen die „Bachelor“-Kandidatin Yeliz aus der diesjährigen Staffel, die dem Bachelor Daniel Völz in der Nacht der Rosen eine Backpfeife verpasste: „Die Männer müssen im Paradies keine Angst vor mir haben.“ Na, da können die Herren der Schöpfung ja erleichtert aufatmen.

Lesen Sie auch: Pikantes Detail aufgetaucht: Ist Bachelor-Siegerin Kristina wieder Single?

Auch ein ehemaliger „Bachelor“ und seine abservierten Teilnehmerinnen laufen sich in dem Resort erneut über den Weg. So trifft beispielsweise „Bachelor“ Oliver Sanne auf zwei Frauen, die er im Laufe der fünften Staffel nach Hause schickte. Ob zwischen ihnen alte Flammen wieder lodern werden oder das ganze in einem Streit eskaliert, bleibt abzuwarten.

Diese 14 Singles nehmen bei „Bachelor in Paradise“ 2018 teil:

Carina Spack

Carolin Ehrensberger



Johannes Haller



Erika Dorodnova



Domenico de Cicco



Marvin Osei



Evelyn Burdecki



Christian Rauch



Lina Kolodochka



Oliver Sanne



Pamela Gil Marta



Philipp Stehler



Yeliz Koc



Saskia Atzerodt

Einsame Singles gemeinsam auf einer traumhaften Insel, wild durchgemischte Dates und Paare? Das erinnert einen irgendwie an die Show „Adam sucht Eva“ - nur dass bei „Bachelor in Paradise“ nicht alle splitterfasernackt durch den Dschungel laufen. Eins steht fest: Romantische Dates, Zickenkrieg und die ein oder andere Läster-Attacke dürften auch in dieser Dating-Show vorprogrammiert sein - für einige Zuschauer purer Genuss, für andere ein Grund, den Fernseher an diesem Abend lieber nicht einzuschalten.

Lesen Sie auch:

Gerüchteküche brodelt: Wird er der neue Bachelor?

Wilde Anschuldigungen: Stellte Bachelor Daniel beim Flaschendrehen zu intime Fragen?

nz