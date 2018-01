„RTL musste eingreifen“: Insider mit intimer Enthüllung zu Bachelor Daniel

Noch mehr Draufgänger als gedacht?

Dem neuen Bachelor haftet mehr als seinen Vorgängern der Ruf als Bad Boy an. Insider haben nun laut Medienbericht pikante Details über den Dreh preisgegeben.

Miami - Beim Start der neuen Staffel am Mittwoch wirkte Bachelor Daniel Völz noch nervös, unbeholfen. Doch seine Unsicherheit soll der 32-jährige Immobilienmakler ziemlich schnell abgelegt haben. Das behaupten zumindest Insider aus Produktionskreisen, wie das Promi-Magazin „OK!“ herausgefunden haben will: “So früh und schnell kam es beim ‘Bachelor‘ noch nie zu Intimitäten.” Dabei sei Völz gar nicht mehr zu halten gewesen: “Daniel wollte so häufig Sex, dass RTL eingreifen musste.”

Ohnehin haftet den diesjährigen Bachelor mehr als seien Vorgängern der Ruf eines Draufgängers an. Seine Hobbys zeigen, dass er es extrem mag: Er steht auf Speerfischen, eine Variante des Fischens, in der Fische und Krebse mit einer mechanischen Harpune gejagt werden. Außerdem ist er Adrenalinjunkie, steht auf schnelle Autos und gibt damit sogar noch an, wie dieser Instagram-Post von ihm zeigt.

Gegenüber dem Kölner Express machte Völz bereits Andeutungen, die zeigen, dass an den Insiderinformationen durchaus was dran sein könnte. Auf die Frage, ob für ihn Sex während der Show in Frage komme, antwortete der Rosenkavalier: „Sagen wir es mal so: Sex gehört auch dazu, um Entscheidungen zu treffen, wie das zusammen weitergehen könnte.“

bah