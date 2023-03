Bachelor auf RTL: Kandidatin fliegt nach Rassismus-Eklat raus

Neue Staffel

+ © RTL Eine Kandidatin fliegt in der zweiten Nacht der Rosen beim „Bachelor“ raus. © RTL

Beim „Bachelor“ auf RTL geht‘s rund: Eine Kandidatin äußert einen rassistischen Spruch und fliegt dann aus der Sendung. Lesen Sie hier mehr:

„Der Bachelor“ auf RTL erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Mehrere Frauen kämpfen um das Herz eines attraktiven Junggesellen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine neue Staffel. Single-Mann David Jackson sucht die Liebe seines Lebens. Doch in Folge 2 geht es rund: Eine Kandidatin äußert einen rassistischen Spruch und fliegt dann raus.

MANNHEIM24 verrät, welche Kandidatin beim „Bachelor“ nach dem Rassismus-Eklat in Folge 2 rausfliegt.

„Der Bachelor“ auf RTL läuft bereits seit dem 1. März auf dem Privatsender. 23 junge Frauen kämpfen anfänglich um das Herz von Junggeselle David Jackson (alle Folgen auch bei RTL+). (fas)