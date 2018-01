„Der Bachelor“: Überraschung für Daniel Völz - das gab es noch nie

Novum in RTL-Show

„Der Bachelor 2018“: Überraschung in der Ladys-Villa in Miami. Kurz vor der Vergabe der Rosen in der zweiten Folge tauchten plötzlich zwei neue Kandidatinnen auf.

Miami - Schöne Überraschung für „Bachelor“ Daniel Völz: Plötzlich gibt es zwei neue Kandidatinnen in der Villa. Doch von Anfang an: Christina und Samira heißen die beiden Damen. In der ersten Folge der RTL-Erfolgssendung waren sie noch nicht zu sehen - somit haben sie die erste Vergabe der Rosen schon einmal verpasst. Auch in der zweiten Folge traten sie erst spät in Erscheinung, die Tage in der Villa und auch das Gruppendate verpassten sie.

Doch dann: Pünktlich zum Abspann zeigte RTL die zwei neuen Ladys erstmals. Gegenüber dem Kölner Express bestätigte der ausstrahlende Sender RTL nun: „Sie sind angereist, um ganz neuen Schwung in das Liebeskarussell in Miami zu bringen.“

„Der Bachelor 2018“: „Huhu, Überraschung!“

Christina und Samira wurden in einem weißen Geländewagen zur Villa gefahren, liefen dann durch den Eingang mitten auf die verbliebenen 15 Kandidatinnen zu. Die Verblüffung war dementsprechend groß.

Mit „Huhu, Überraschung! Wir sind nicht eure Putzfrauen, wir sind eure Kontrahentinnen“ begrüßten die neuen Anwärterinnen auf die letzte Bachelor-Rose die große Gruppe.

+ Er sucht in Miami die große Liebe: Bachelor Daniel Völz. © RTL/ Arya Shirazi Ein Novum in der deutschen Ausgabe des „Bachelor“. Der Schock war den Frauen ins Gesicht geschrieben. „Was ist denn jetzt los“, fragte Janina stellvertretend für den Rest. Und Yeliz sagte: „Wir waren alle schockiert!“

Und der Bachelor? Der reagierte, wie gewohnt, gelassen, sagte: „Die Entscheidung wird jetzt besonders schwer, weil es zwei neue Frauen gibt.“

„Der Bachelor 2018“: Wer sind die neuen Kandidatinnen?

Samira ist 23 Jahre alt - und weiß genau, was sie will: den Bachelor. Die Barkeeperin mit türkischen Wurzeln, wird nach eigener Aussage häufig von Männern angesprochen. Der Richtige war bislang aber wohl noch nicht dabei.

Seit November 2015 ist Samira nun schon Single. Doch das soll sich für die „fürsorgliche, liebenswürdige Diva“ - so bezeichnet sie sich selbst - nun ändern. Die Gründung einer eigenen Familie steht für die 23-Jährige an erster Stelle. Einer der wichtigsten Momente in ihrem Leben: „Als meine Skoliose-OP vor drei Jahren gut verlaufen ist und ich aus der Narkose aufwachte. Ich wusste, dass sich ab diesem Zeitpunkt alles zum Positiven wendet.“

„Der Bachelor 2018“: Christina ist die zweite Neue

Zusammen mit Samira kämpft nun auch Christina um die Gunst des Bachelors. Seit elf Jahren arbeitet die 28-Jährige als Model - auch auf das Cover des Playboys hat es die Blondine schon geschafft. Im September des letzten Jahres zeigte sich die Koblenzerin leicht bekleidet im Männer-Magazin.

In ihrer Freizeit fährt Tina, so nennen sie ihre Freunde, gern Motorrad, liebt generell hohe Geschwindigkeiten. Seit eineinhalb Jahren ist sie nun schon Single, jetzt will sich das Actiongirl den Bachelor krallen. Und wie? „Ich spiele gerne mit meinen Reizen.“ Das kann ja heiter werden.

