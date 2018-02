Der Bachelor 2018: Wer ist schon raus? Wer ist noch dabei?

2 Damen kämpfen um Daniel Völz

+ © MG RTL D Zwei neue Bachelor-Kandidatinnen: Samira (23) bekommt eine Rose, Christina (28) muss gleich wieder gehen. © MG RTL D

„Der Bachelor 2018“ ist gestartet: Welche Kandidatin schon raus? Welche Damen sind noch dabei und kämpfen im Finale um das Herz von Bachelor Daniel Völz?

Update vom 28. Februar 2018: Kristina und Svenja stehen im Finale von „Der Bachelor“ 2018. Die Sendung läuft am Mittwoch, 7. März, um 20:15 Uhr.

Der Bachelor 2018: 22 Kandidatinnen werben um die Gunst von Daniel Völz

Ab dem 10. Januar 2018 können Zuschauer in der 8. Staffel der beliebten Dating-Show „Der Bachelor“ auf RTL mitverfolgen, wie der begehrte Immobilienmakler Daniel Völz Schritt für Schritt seiner möglichen Traumfrau näherkommt. 22 Frauen ziehen in die neue Bachelor-Villa in Miami ein, um das Herz des attraktiven Junggesellen zu erobern und die anderen Teilnehmerin wortwörtlich „aus dem Weg zu räumen“.

Das Prinzip ist einfach: Die Frauen warten in ihrer Villa darauf, von Bachelor Daniel Völz zu verschiedenen Dates eingeladen zu werden und ihm dadurch näherzukommen. Ob in einer größeren Gruppe oder in romantischer Zweisamkeit - jede Chance, beim Bachelor zu punkten, wird von den Kandidatinnen genutzt.

Bachelor 2018: Wer ist raus? Wer ist dabei? Rosen entscheiden über Weiterkommen

Denn einmal in der Woche steht eine „Nacht der Rosen“ an - kurz gesagt: es wird aussortiert. Daniel Völz muss sich entscheiden, mit welcher Kandidatin er in Zukunft noch mehr Zeit verbringen möchte und wer ihn leider nicht überzeugen konnte. Wer am Ende jeder Sendung eine Rose erhält und diese auch annimmt, darf weiterhin auf eine gemeinsame Zukunft mit dem Immobilienmakler hoffen und um seine Gunst werben. Wer keine Rose bekommt ist ausgeschieden. Für die leer Ausgegangenen heißt es dann Abschied nehmen - von den anderen Mädels, der Villa in Miami und natürlich dem Bachelor.

Natürlich gibt es immer wieder auch Kandidatinnen, die auf eine Rose verzichten und die Frage des Bachelors „Nimmst du diese Rose an?“ mit einem klaren „Nein!“ beantworten. Zum Beispiel Melanie Müller, die später im Dschungelcamp war und dort Königin wurde.

Immerhin: Auch nach dem Ausscheiden bleibt so manche Bachelor-Kandidatin den RTL-Zuschauern erhalten: Georgina Fleur, eben Melanie Müller und auch Angelina Heger waren jeweils ein Jahr nach ihren Teilnahmen an der Show Kandidatinnen beim Dschungelcamp. Auch eine weitere Reality-TV-Show bediente sich beim Casting bei gescheiterten Bachelor-Kandidatinnen: Bei Promi Big Brother waren Georgina Fleur, Ela Tas, Sarah Nowak, Jessica Paszka und Evelyn Burdecki zu sehen.

Der Bachelor 2018: Welche Kandidatinnen sind dabei?

Insgesamt 22 Kandidatinnen wurden von RTL für „Der Bachelor“ 2018 gecastet. Der Kölner Sender fand tatsächlich wieder völlig unterschiedliche Damen: Da wäre beispielsweise Amelie, die neben ihrer Tätigkeit als Bloggerin katholische Theologie studiert. Oder die tätowierte Angie, die sich selbst als „einen liebevollen verrückten Paradiesvogel“ beschreibt. Ach und Janina, auch bekannt als Miss Bayern 2016, könnte als Fitnesstrainerin und Model einige neidische Blicke auf sich ziehen - oder einen liebevollen Blick des Junggesellen?

+ 22 Kandidatinnen werben im Januar 2018 um die Gunst des Bachelors. © MG RTL D / Tom Clark

Doch auf welchen Typ Frau steht eigentlich der Bachelor Daniel Völz? Seinen Hobbies zufolge könnte er eine abenteuerlustige Frau suchen, die Lust auf Sport und Bewegung hat. Der 32-Jährige geht nämlich gerne Tauchen, Bootfahren und liebt darüber hinaus den Motorsport. Für genug Action und Date-Ideen in Florida ist damit auf jeden Fall gesorgt - aber welche der 22 Frauen kann den Bachelor am Ende von sich überzeugen? Welche Dame passt am besten zu dem aufgeweckten, attraktiven und sportlichen Junggesellen? Wer fliegt gleich in der ersten Folge raus? Und wer kommt ins Finale von „Der Bachelor“ 2018?

„Der Bachelor“ 2018 startet am Mittwoch, 10. Januar, um 20.15 Uhr. RTL sendet die neue Staffel in insgesamt neun Doppelfolgen, die jeweils zwei Stunden dauern. Bei „Der Bachelor - das große Finale“ wird am 7. März 2018 die letzte Rose vergeben. In diesem Artikel gibt es alle Sendetermine im Überblick.

Bei so vielen Kandidatinnen, die dem Bachelor 2018 den Kopf verdrehen, verliert man leicht den Überblick. Wir haben für Sie zusammengefasst, welche Damen noch um das Herz von Daniel Völz kämpfen und welche Kandidatinnen bereits ausgeschieden sind.

Der Bachelor 2018: Diese Kandidatinnen sind schon raus:

Kandidatin Den Bachelor verlassen in Folge Keine Rose bekommen oder freiwillig gegangen? Carina 8. Folge keine Rose bekommen Jessica 7. Folge keine Rose bekommen Janine Christin 7. Folge keine Rose bekommen Samira 6. Folge freiwillig gegangen Maxime 6. Folge freiwillig gegangen Janina (24) 5. Folge keine Rose bekommen Nadine (32) 5. Folge keine Rose bekommen Yeliz (24) 5. Folge keine Rose bekommen Lina (23) 4. Folge keine Rose bekommen Michelle (22) 4. Folge keine Rose bekommen Meike (26) 4. Folge keine Rose bekommen Janina Celine (22) 4. Folge keine Rose bekommen Janet (23) 3. Folge keine Rose bekommen Roxana (26) 3. Folge keine Rose bekommen Christina (28) 3. Folge keine Rose bekommen Claudia (27) 2. Folge keine Rose bekommen Alina (22) 2. Folge keine Rose bekommen Clarissa (21) 2. Folge freiwillig gegangen Amelie (22) 1. Folge keine Rose bekommen Angie (25) 1. Folge keine Rose bekommen Lisa (23) 1. Folge keine Rose bekommen Luisa (24) 1. Folge keine Rose bekommen

Finale bei Der Bachelor 2018: Diese Kandidatinnen sind noch dabei:

Kandidatin Alter Herkunft Beruf Kristina 24 Essen Tänzerin und Model Svenja 22 Mörfelden-Walldorf Make-Up-Artistin

Video: So sah Bachelor Daniel Völz früher aus

Nadja Zinsmeister/Video: Glomex