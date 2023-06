Auf Instagram verraten? Bachelorette-Fans wollen Sieger schon entlarvt haben

Noch vor Staffelstart

Die neue Staffel der Kuppelshow „Die Bachelorette“ steht in den Startlöchern: Ab dem 12. Juli buhlen 18 Männer um die Gunst von Jennifer Saro. Doch die Zuschauer wollen schon jetzt wissen, wer das Herz der Influencerin erobert hat.

Köln – Am 12. Juli startet „Die Bachelorette“ in die zehnte Staffel. 2023 lässt sich Influencerin Jennifer Saro (27) auf das Flirt-Abenteuer vor laufenden Kameras ein. Um kurz vor der Auftaktfolge die Vorfreude des Publikums so richtig anzuheizen, gab RTL gerade die diesjährigen Kandidaten bekannt. Beim Blick auf die 18 Singlemänner werden einige Zuschauer allerdings skeptisch: Sie meinen einen der Teilnehmer bereits mit Jennifer zusammen gesichtet zu haben.

Vor Start von „Die Bachelorette“: Fans wollen Kandidat Fynn auf Jennifers Balkon erkannt haben

Ab Mitte Juli können die RTL-Zuschauer am Bildschirm verfolgen, wie Jennifer Saro bei „Die Bachelorette“ ihre Rosen verteilt. Im Netz sind sich nun zahlreiche Fans sicher, bereits zu wissen, wer die letzte Blume der Content Creatorin abstaubt. Unter dem Instagram-Beitrag, der die diesjährigen Kandidaten enthüllt, häufen sich Vermutungen über den Staffelsieger. User-Kommentare wie „Und Fynn hat einfach gewonnen, mega“, „Ist doch schon gespoilert, dass dieser Fynn gewinnt“ und „Der Sieger ist doch eh schon bekannt: Fynn“ heizen die Gerüchteküche munter an.

Für diese Spekulationen haben die Bachelorette-Fans auch gute Gründe: Vor einigen Tagen wollen aufmerksame Zuschauer anhand der Instagram-Storys von Jennifer Saro und Kandidat Fynn erkannt haben, dass sich die beiden am selben Ort befinden. Kurz nachdem die Influencerin eine Aufnahme von ihrem Balkon postete, klagte Fynn in seiner Story über Allergiebeschwerden – und zwar auf einem Balkon, der dem von Jennifer ziemlich ähnlich sah. Außerdem wollen Jennifers Follower auf ihrem Wäscheständer ein T-Shirt erspäht haben, das verdächtig an ein Kleidungsstück erinnerte, das Fynn kurz zuvor in seiner Story trug.

„Die Bachelorette“: Jennifer Saro ist die Nachfolgerin von Sharon Battiste Jennifer Saro hofft 2023 bei „Die Bachelorette“ die große Liebe zu finden. Und tatsächlich gipfelte die Kuppelshow im vergangenen Jahr in einem großen Happy End: Sharon Battiste ist nach wie vor glücklich mit Staffelsieger Jan Hoffmann. Allerdings war der Weg dahin alles andere als leicht, denn Sharon durchlitt kurz vor dem Finale ein waschechtes Gefühlschaos.

Kein Unbekannter: Hat ehemaliger „Love Island“-Teilnehmer das Herz der Bachelorette erobert?

Für Fynn Lukas Kunz ist „Die Bachelorette“ nicht das erste TV-Format: Der 25-Jährige suchte 2021 bereits in der RTLZWEI-Show „Love Island“ sein Liebesglück. Mit Erfolg, denn er verließ die Sendung gemeinsam mit Greta Engelfried (23). Allerdings trennte sich das Paar nach wenigen Monaten.

+ Gerade erst wurden die 18 Kandidaten der diesjährigen Staffel „Die Bachelorette“ bekannt gegeben. Nun wollen die Fans der Kuppelshow bereits wissen, wer das Herz von Jennifer Saro erobert hat: Auf Instagram sollen sich die Influencerin und Teilnehmer Fynn Lukas Kunz verraten haben. © RTL / Markus Hertrich; Instagram/jennifer.saro; Instagram/fynnlukaskunz

Ob Fynn mit seinen Flirtkünsten auch bei Jennifer Saro punkten konnte – und sich die Fan-Vermutungen somit bewahrheiten – wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Bisher war das Kuppelshow-Publikum noch nicht so überzeugt von der neuen Bachelorette. Im Netz zeigten sich viele Zuschauer empört, dass Jennifer Saro als alleinerziehende Mutter eines einjährigen Sohns wochenlang für „Die Bachelorette“ vor der Kamera stand. Verwendete Quellen: Instagram/rtl_com; Instagram/jennifer.saro; Instagram/fynnlukaskunz

Rubriklistenbild: © RTL / Markus Hertrich; Instagram/jennifer.saro; Instagram/fynnlukaskunz