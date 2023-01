Auf ins Dschungelcamp – Lucas Cordalis meldet sich bei Instagram ab

Kandidat der 16. Staffel

Am 13. Januar 2023 ziehen die Kandidaten ins Dschungelcamp. Lucas Cordalis meldet sich derweil von Instagram ab. Lesen Sie hier seine Botschaft für seine Fans:

Es ist DAS TV-Highlight jedes Jahr zur Winterzeit! Jedes Jahr um den Januar rum begeben sich zehn bis zwölf mutige Kandidaten ins Dschungelcamp auf RTL. Das Ziel? So lange wie möglich im Dschungel bleiben, um am Ende Dschungelkönig oder Dschungelkönigin zu werden. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine neue Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL geben:

MANNHEIM24 verrät, wie sich Lucas Cordalis auf Instagram von seinen Fans verabschiedet.

Das Dschungelcamp auf RTL erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Mittlerweile in der 16. Staffel wird die Sendung auf RTL ausgestrahlt. Mit dabei sind unter anderem auch Promis wie Lucas Cordalis. „Wenn ihr das hier seht, bin ich entweder gerade auf dem Weg ins Dschungelcamp oder bereits im Dschungelcamp“, meldet sich der 55-Jährige in einem Video.

