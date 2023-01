„Assi-Tante aus dem Ghetto“: Läster-Attacke von Claudia Effenberg im Dschungelcamp

„Geht mir tierisch auf den Sack!“

Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das denken sich auch Claudia Effenberg und Verena Kerth, die sich schon vor dem Dschungelcamp einen Zickenkrieg lieferten. Jetzt haben sie aber einen gemeinsamen Feind: Cecilia Asoro.

Murwillumbah - Tag fünf im Dschungelcamp und die Lästereien nehmen an Fahrt auf. Besonders die einst zerstrittene Münchner Schickeria hat zueinander gefunden. Cecilia Asoro geht mit ihrer Art Verena Kerth und Claudia Effenberg nämlich so sehr auf die Nerven, dass die beiden Blondinen beim nächtlichen Zähneputzen wild über das Playboy-Model herfallen.

Läster-Attacke von Claudia Effenberg im Dschungelcamp

Noch vor dem Dschungelcamp machte Claudia Effenberg der Freundin von Marc Terenzi eine Kriegserklärung. Viele IBES-Fans gingen deshalb von einem großen Zickenkrieg zwischen den beiden aus, werden allerdings jetzt vom kompletten Gegenteil überrascht. Ganz nach dem Prinzip „der Feind meines Feindes ist mein Freund“, haben sich Claudia und Verena jetzt zusammengetan, um über Playboy-Girl Cecilia Asoro zu lästern.

+ Claudia Effenberg und Verena Kerth sind eigentlich zerstritten ins Dschungelcamp eingezogen, näher sich aber jetzt langsam an. © RTL

Bei einem Tratsch während des Zähneputzens reden sich die beiden Dschungelcamp-Kandidatinnen in Rage: „Ich weiß nicht, was das soll. Sie hat überhaupt kein Recht, uns so dumm anzusprechen. Keine Ahnung, was die in ihrem Schädel hat“, platzt es aus Verena Kerth raus. „Geht mir tierisch auf den Sack! Die pflaumt einen da an und redet mit einem, als wenn man der letzte Depp wäre. So kann sie mit Gigi reden, ihrem Buddy“ lästert sie weiter.

Das sind die bisherigen Dschungelcamp-Gewinner: Costa Cordalis Désirée Nick Ross Antony Ingrid van Bergen Peer Kusmagk Brigitte Nielsen Joey Heindle Melanie Müller Maren Gilzer Menderes Bağcı Marc Terenzi Jenny Frankhauser Evelyn Burdecki Prince Damien Filip Pavlović

Claudia Effenberg teilt gegen Cecilia Asoro aus

„Das ist dumm. Ich hab am Anfang gedacht, dass sie so eine Assi-Tante aus dem Ghetto ist.“ Der erste Eindruck dürfte sich nach dieser Auseinandersetzung wohl nur noch verstärkt haben. Was Claudia Effenberg besonders an Cecilia stört: „Dass sie so blöd glotzt wie so ‘ne frustrierte Was-weiß-ich-was“.

Ob das noch ein Nachspiel haben wird? Momentan liegen allerdings die Aussagen von Tessa Bergmeier im Fokus. Sie ist Veganerin und hat ein sehr großes Herz für Tiere, weshalb sie in den Dschungelprüfungen äußerst schnell an ihre Grenzen kommt. Das geht auch den Dschungelcamp-Moderatoren so richtig auf die Nerven. Verwendete Quellen: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (RTL/RTL+; Staffel 16, Folge 5)

